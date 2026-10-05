Cum s-a îmbrăcat Adina Buzatu pentru o cină în doi. Ținuta aleasă de creatoarea de modă

Adina Buzatu s-a pregătit pentru o cină în doi în oraș și le-a prezentat fanilor din mediul online ținuta pe care a ales-o pentru această ocazie. Cunoscuta creatoare de modă pentru costume bărbătești a publicat un clip video în care își prezintă alegerea vestimentară și explică modul în care a accesorizat-o.

Cum s-a îmbrăcat Adina Buzatu pentru o cină în doi Foto: Arhiva Click!

Adina Buzatu nu a specificat dacă această cină în doi are o conotație romantică sau dacă este vorba despre o întâlnire alături de un posibil partener de viață. Creatoarea de modă preferă să își țină viața personală cât mai departe de ochii curioșilor și nu oferă foarte multe detalii despre acest aspect.

Adina Buzatu, pregătită pentru o „cină în doi”

Cu toate acestea, vedeta a ales să le arate urmăritorilor săi ce ținută a pregătit pentru ieșirea în oraș. Adina Buzatu a optat pentru o rochie neagră din catifea, pe care a accesorizat-o într-un mod inedit, folosind inclusiv o cravată în loc de curea. De asemenea, vedeta a precizat că rochia aleasă are peste zece ani vechinme și a fost purtată în nenumărate rânduri, mărturisind ca este printre preferatele sale.

„Get ready with me pentru o cină în doi. Am ales o rochie neagră din catifea, cu o croială simplă, pe care am pus-o în valoare prin accesorii. Pentru o ținută de seară, îmi plac bijuteriile mai vizibile, iar de data aceasta am adăugat și o cravată în loc de curea. Îmi doream o talie mai conturată, iar cravata subliniază silueta și aduce un detaliu neașteptat întregului look.

Asta îmi place la rochia neagră: îți lasă libertatea să o porți diferit. Textura, proporțiile și accesorizarea îi dau de fiecare dată altă expresie, de la eleganță discretă la o apariție cu personalitate. Puțină imaginație la styling și o piesă clasică din garderobă devine o ținută care te reprezintă.

Vă spun un secret: rochia are peste zece ani și am purtat-o de nu știu câte ori. Totuși, o iubesc de fiecare dată.”

Adina Buzatu, discretă când vine vorba despre viața amoroasă

Despre viața amoroasă a Adinei Buzatu nu se cunosc foarte multe detalii. Publicul știe că aceasta a fost căsătorită cu turcul Cenap Arzan, tatăl fiicei sale, Sarah. Cei doi au divorțat în urmă cu mai bine de 25 de ani, iar de atunci creatoarea de modă nu s-a mai afișat public alături de o altă persoană despre care să fi spus că îi este partener de viață.

Adina Buzatu a vorbit, însă, în urmă cu ceva timp, despre modul în care privește relațiile și despre starea de bine pe care fiecare persoană ar trebui să o aibă înainte de a intra într-o relație.

„Eu sunt foarte bine întotdeauna, pentru că sunt o persoană echilibrată și chiar dacă sunt singură sau sunt într-o relație, eu sunt ok. Cred că un om care vine lângă tine nu trebuie să-ți aducă un echilibru sau un plus, cred că omul care vine lângă tine trebuie doar să completeze o stare bună pe care tu deja o ai, să se atașeze acestei stări și împreună să puteți construi.”

Adina Buzatu nu crede în „prințul pe cal alb”

Creatoarea de modă a mai vorbit și despre așteptările pe care oamenii le au atunci când vine vorba despre iubire. Adina Buzatu consideră că o relație nu ar trebui privită ca o soluție pentru problemele personale și că fiecare om ar trebui să rămână fidel propriei persoane, indiferent dacă este singur sau implicat într-o relație.

„Oamenii așteaptă: <<Vreau să vină prințul pe cal alb să mă salveze, vreau să vină prințesa care îmi schimbă viața>>. Nu trebuie să fim diferiți într-o relație sau atunci când suntem singuri”, i s-a confesat Adina Buzatu lui Alexandru Constantin.