 Cum ar fi aflat Carmen Tănase că este înlocuită de Nadia Comăneci la Românii au talent. Mesajul fostei gimnaste lămurește situația
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Cum ar fi aflat Carmen Tănase că este înlocuită de Nadia Comăneci la Românii au talent. Mesajul fostei gimnaste lămurește situația

#Românii au talent
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Se anunță schimbări importante în sezonul cu numărul 17 al emisiunii Românii au talent. Show-ul de la PRO TV îi va aduce în fața telespectatorilor pe unii dintre cei mai talentați concurenți, dar și o prezență cu adevărat specială la masa juriului: Nadia Comăneci.

Carmen Tănase ar fi fost înlocuită de Nadia Comăneci la Românii au talent.
Carmen Tănase ar fi fost înlocuită de Nadia Comăneci la Românii au talent. Foto: Instagram

Vestea că legendara gimnastă se va alătura juriului emisiunii a stârnit deja un val de reacții în rândul publicului. „Zeița de la Montreal”, sportiva care a făcut istorie și a transformat nota 10 într-un simbol al perfecțiunii, se pregătește să privească de această dată talentul din postura de jurat.

Totuși, apariția Nadiei Comăneci în noul sezon vine și cu o întrebare: pe cine ar urma să înlocuiască aceasta la masa juriului?

Nadia Comăneci ar putea să o înlocuiască pe Carmen Tănase

Potrivit informațiilor publicate de Cancan, venirea Nadiei Comăneci în juriul Românii au talent ar putea produce o schimbare în formula emisiunii.

Mai exact, Carmen Tănase, care a făcut parte din juriul show-ului și în sezonul precedent, ar fi fost înlocuită de Nadia Comăneci. Conform sursei citate, actrița ar fi aflat despre această schimbare cu puțin timp înainte ca PRO TV să anunțe public cooptarea fostei mari gimnaste în echipa emisiunii. Informația nu a fost însă confirmată oficial de Carmen Tănase.

Actrița nu a făcut, până în acest moment, declarații publice cu privire la o eventuală plecare din juriu, astfel că rămâne de văzut dacă informațiile apărute în presă se vor confirma.

Prin urmare, formula exactă a juriului pentru sezonul 17 nu este încă pe deplin clară. Nu se știe dacă Nadia Comăneci va ocupa locul unui jurat existent sau dacă producătorii au decis să extindă formula și să îi aducă la aceeași masă pe cinci jurați. Cert este că prezența Nadiei Comăneci promite să aducă o energie nouă în emisiune.

Mesajul Nadiei Comăneci a ridicat semne de întrebare 

La scurt timp după ce s-a aflat că Nadia Comăneci se alătură juriului Românii au talent, pagina oficială de Instagram a emisiunii a revenit cu o nouă postare în mediul online, prin care a anunțat marea schimbare din sezonul următor.

Nadia Comăneci nu a rămas fără reacție și a lăsat un comentariu la postarea emisiunii, mărturisind că este încântată să facă parte din echipa Românii au talent și să fie alături de colegii săi.

Totuși, un detaliu nu a trecut neobservat. În mesajul său, Nadia i-a menționat pe ceilalți membri ai echipei, însă numele lui Carmen Tănase nu apare. Detaliul a alimentat și mai mult speculațiile potrivit cărora fosta actriță din juriu ar urma să fie înlocuită de legendara gimnastă.

„Ce onoare să fiu alături de Andra, Andi Moisescu, Mihai Bobonete, Smiley și Pavel Bartoș”, a scris Nadia Comăneci în comentariul său.

Rămâne însă de văzut dacă absența numelui lui Carmen Tănase din mesaj este doar o simplă omisiune sau dacă reprezintă un indiciu privind noua formulă a juriului.

Nadia Comăneci anunță că este onorată să facă parte din echipa emisiunii.
Nadia Comăneci anunță că este onorată să facă parte din echipa emisiunii. Foto: Instagram

Nadia Comăneci, o apariție spectaculoasă la Românii au talent

Venirea Nadiei Comăneci la masa juriului reprezintă, fără îndoială, o schimbare importantă pentru emisiune. Legenda sportului românesc, cunoscută în întreaga lume pentru performanțele sale extraordinare, va avea acum ocazia să descopere oameni care își doresc să își transforme propriul talent într-un vis devenit realitate.

Alegerea ei se potrivește perfect cu spiritul show-ului. Nadia Comăneci știe mai bine decât oricine ce înseamnă disciplina, emoția, presiunea și curajul de a păși în fața unei săli pline de oameni.

Iar nota 10 nu este pentru ea doar un simplu număr. Este parte din povestea care a transformat-o într-una dintre cele mai cunoscute sportive din lume.

Reprezentanții PRO TV au explicat că decizia de a o coopta pe Nadia Comăneci în cadrul emisiunii vine din dorința de a le oferi telespectatorilor un conținut cât mai variat, relevant și spectaculos.

„Fiecare decizie pe care am luat-o a avut în centru publicul și dorința de a le oferi celor de acasă un conținut cât mai variat, relevant și spectaculos. Iar astăzi avem bucuria de a anunța, în premieră, unul dintre marile momente ale anului viitor, o colaborare de 10: Nadia Comăneci se alătură juriului Românii au talent”, a declarat Antonii Mangov, Director de Programe PRO TV.

Ce spune Nadia Comăneci despre perfecțiune

Nadia Comăneci a vorbit și despre această nouă experiență și despre emoțiile pe care le are în postura de jurat al unei emisiuni de televiziune din România.

Legenda gimnasticii a mărturisit că își dorește să fie aproape de oamenii care au curajul să își urmeze visul și care trec prin aceleași emoții pe care le-a trăit și ea de-a lungul carierei.

Lumea mă întreabă deseori cum este să atingi perfecțiunea. Sincer, nu știu. Știu doar cum este să-ți bată inima atât de tare încât simți că-ți sare din piept, în timp ce milioane de oameni te privesc. Este pentru prima oară când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România și mă bucur enorm că această emisiune este Românii au talent. 

Vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor și care tremură de emoție înainte să pășească în lumina reflectoarelor. Îi înțeleg din tot sufletul. Am fost și eu acolo. Vin să mă emoționez, să râd cu voi, să plâng cu voi atunci când lacrimile nu se mai lasă oprite, pentru că talentul, curajul și emoția de a-ți urma visul merită, de fiecare dată, un 10 perfect”spune Nadia Comăneci.

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