 Smiley, luat prin surprindere de Carmen Tănase la Vocea României: „Tremur în ultimul hal, jur!”
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VideoSmiley, luat prin surprindere de Carmen Tănase la Vocea României: „Tremur în ultimul hal, jur!”

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Carmen Tănase, una dintre cele mai apreciate actrițe din România, i-a pregătit o surpriză de zile mari lui Smiley, unul dintre cei mai cunoscuți artiști din industria muzicală. Juratul de la Vocea României a rămas fără cuvinte în momentul în care actrița și-a făcut apariția pe scena de la PRO TV.

Carmen Tănase, dedicație muzicală pentru Smiley.
Carmen Tănase, dedicație muzicală pentru Smiley. Foto: Pro TV

Carmen Tănase a apărut în cea de-a doua ediție a Vocea României 2026, în cadrul audițiilor pe nevăzute, unde a pregătit un moment muzical special, dedicat lui Smiley. Apariția actriței a fost una cu totul neașteptată pentru artist, iar reacția acestuia a fost pe măsura surprizei pregătite de Carmen.

Carmen Tănase, moment emoționant pentru Smiley la Vocea României

A doua rundă a audițiilor pe nevăzute de la Vocea României 2026, sezonul 14, a adus un moment cu totul neașteptat pe scena show-ului. Carmen Tănase și-a făcut apariția în fața antrenorilor și i-a pregătit lui Smiley o surpriză specială. Actrița a reinterpretat celebra piesă „Am muncit și nopți, am muncit și zile”, adaptând momentul într-o dedicație adresată artistului, cu ocazia zilei sale. 

Surpriza pregătită de Carmen Tănase l-a luat complet prin surprindere pe Smiley. Artistul nu s-a așteptat nicio clipă să o vadă pe actriță urcând pe scena Vocea României, iar reacția lui a venit imediat, într-un moment în care emoțiile și bucuria s-au împletit. Vizibil impresionat de gestul colegei sale, Smiley i-a mulțumit pentru momentul pregătit special pentru el.

„Mamă, ce surpriză! Sărut-mână! Mulțumesc mult! Doamne, ce frumos! Ce m-am emoționat!”, a spus Smiley.

Carmen Tănase: „Tremur în ultimul hal, jur!”

Dacă pentru Smiley surpriza a fost una neașteptată, nici pentru Carmen Tănase momentul nu a fost deloc ușor. Actrița a recunoscut că emoțiile au copleșit-o înainte și în timpul apariției sale pe scenă. Vizibil emoționată, Carmen Tănase a mărturisit că tremura și că nici măcar nu a reușit să vadă imediat reacția celor aflați în platou.

„Groaznic! Tremur în ultimul hal, jur! Nici nu am văzut, voi v-ați întors?”, a spus Carmen Tănase.

Cât de important a fost pentru Smiley momentul pe care i l-a dedicat Carmen 

Pentru Smiley, faptul că una dintre cele mai apreciate actrițe din România a ales să urce pe scenă și să-i dedice un moment muzical a avut o însemnătate aparte. Artistul a vorbit despre emoția pe care a simțit-o în acele clipe și a recunoscut că s-a simțit cu adevărat norocos să primească o asemenea surpriză, mai ales venită din partea unei colege pe care o apreciază atât de mult.

„E copleșitor să vină una dintre cele mai mari actrițe ale României să îți cânte, să îți facă surpriză în timp ce tu ești pe scaun. Chiar înseamnă foarte mult pentru mine și mă simt norocos”, a mărturisit Smiley.

Artistul nu-și sărbătorește ziua de naștere 

Gestul lui Carmen Tănase a fost cu atât mai special cu cât surpriza a venit într-un context important pentru artist. Smiley nu este genul de persoană care obișnuiește să facă un eveniment din ziua sa de naștere și preferă să păstreze momentul într-o notă discretă, fără petreceri fastuoase sau prea multă agitație în jurul acestei zile.

„Evit să-mi sărbătoresc ziua. Nu fac mare tam-tam din treaba asta”, a povestit artistul.

„Realmente le mulțumesc tuturor oamenilor”

Chiar dacă nu obișnuiește să își sărbătorească ziua de naștere în mod spectaculos, Smiley spune că apreciază enorm gândurile bune pe care le primește din partea celor care îl urmăresc și a oamenilor care țin la el. Pentru artist, un simplu mesaj transmis cu ocazia zilei sale poate avea o valoare mult mai mare decât orice petrecere sau cadou.

„Realmente le mulțumesc tuturor oamenilor care-și iau un minut din viața lor să-mi trimită un gând bun”, a adăugat el.

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