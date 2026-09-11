 De ce Smiley și Gina Pistol își protejează fiica de rețelele sociale. Ce vrea artistul să evite: „E mai bine”
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De ce Smiley și Gina Pistol își protejează fiica de rețelele sociale. Ce vrea artistul să evite: „E mai bine”

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Pe lângă cariera de artist, Smiley își dedică o mare parte din viață creșterii și educației fiicei sale, Josephine, micuța în vârstă de 5 ani, rodul iubirii dintre el și Gina Pistol. Cei doi sunt părinți protectivi și, deși o afișează des pe micuța lor pe rețelele de socializare, au ales să nu îi expună chipul.

Motivul pentru care Smiley și Gina nu arată chipul lui Josephine.
Motivul pentru care Smiley și Gina nu arată chipul lui Josephine. Foto: Facebook

Decizia celor doi a stârnit de-a lungul timpului numeroase curiozități în rândul fanilor, care s-au întrebat de ce Smiley și Gina Pistol nu arată chipul fiicei lor. Artistul a decis să explice încă o dată ce se află la baza alegerii lor.

Motivul pentru care Smiley și Gina nu-și expun fetița în totalitate

În cadrul unui interviu, Smiley a mărturisit că nu consideră benefică expunerea copiilor pe rețelele de socializare de la vârste fragede și este de părere că, pentru sănătatea lor mintală, este mai bine ca întâlnirea cu lumea rețelelor sociale să fie amânată cât mai mult.

„Eu nu cred că este sănătos să expunem copiii pe rețelele socializare, la fel cum cred că, cu cât amâni mai mult întâlnirea asta cu rețelele de socializare, cu atât e mai bine pentru sănătatea mintală a copilului. Și atunci nu văd de ce aș expune-o pe internet”, a explicat artistul, într-un interviu viva.ro.

Cum s-a adaptat Josephine la grădiniță și ce și-a dorit în prima zi 

Pentru părinții ei, Josephine este un copil plin de energie și talent, foarte activ și pasionat de dans, după cum chiar tatăl său a povestit de-a lungul timpului. De curând, micuța a început o nouă grădiniță, iar Smiley a dezvăluit cum a decurs prima zi și cum s-a adaptat fiica sa la schimbare.

Aparent, Josephine este extrem de entuziasmată de noua grădiniță. Chiar dacă în prima zi le-a spus părinților că își dorește să se întoarcă acasă, lucrurile s-au schimbat rapid, iar acum îi place foarte mult. Smiley spune că fiica sa a crescut, este un copil independent și reușește să se adapteze ușor situațiilor și schimbărilor noi. În plus, grădinița o atrage și datorită faptului că are parte de multă joacă.

„A început o grădiniță nouă, e foarte entuziasmată. În prima zi ne-a zis că vrea să ne întoarcem acasă, dar acum îi place foarte tare. Ea e destul de independentă așa și se adaptează destul de repede. La grădiniță îi place, că e multă joacă”, a declarat artistul.

Ce pasiuni are micuța Josephine

Pe lângă carierele de cântăreți și oameni de televiziune, Gina Pistol fiind jurată a show-ului culinar „MasterChef”, iar Smiley jurat al emisiunii „Vocea României”, cei doi își prioritizează familia și petrec foarte mult timp alături de Josephine. Smiley și Gina Pistol sunt părinți implicați și dedicați în viața fiicei lor și o susțin să se dezvolte și să își descopere pasiunile.

Cei doi au observat că Josephine este un copil foarte inteligent, creativ și jucăuș. De cele mai multe ori, după cum povestește Smiley, casa lor se transformă într-un adevărat platou de televiziune, în care el și Gina sunt jurați, iar micuța este concurenta care pregătește număr după număr.

„O văd în fiecare zi cum evoluează, parcă trece timpul foarte repede. Dansează, cântă, este extrem de creativă, foarte jucăușă. Ne jucăm Românii au talent în casă, se schimbă, iși alege ținutele. Dansează. Eu și cu Gina suntem jurați, da, acasa. Ea face număr după număr, se duce și se schimbă, face alt număr, pune altă piesă, cântă, dansează”, a precizat Smiley, potrivit cancan.ro

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