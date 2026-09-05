Concurentul care a dat lovitura la Vocea României. Smiley: „Nu mi-am imaginat niciodată”

Sezonul 14 al emisiunii Vocea României a început în forță, iar Mihai Teacă a fost unul dintre concurenții care au reușit să-i surprindă complet pe jurați. Artistul a ales o abordare neobișnuită pentru o piesă extrem de cunoscută și a reușit să întoarcă scaunele încă din primele note.

Mihai Teacă Foto: Captură video

Interpretarea piesei „Mă dusei să trec la Olt” a fost departe de o variantă clasică. Mihai Teacă și-a pus amprenta personală asupra cântecului, iar momentul său a stârnit reacții entuziaste din partea tuturor juraților, scrie ProTV.

Smiley: „Nu mi-am imaginat niciodată”

Cel mai surprins de alegerea concurentului a fost Smiley, care a recunoscut că nu și-ar fi imaginat niciodată că va auzi celebra piesă într-o asemenea variantă.

„Nu mă gândeam în viața mea că o să aud această piesă în halul ăsta. Eu nu mi-am imaginat niciodată, și am o imaginație foarte bogată, că o să aud «Mă dusei să trec la Olt» în halul în care ai cântat tu. Mi se pare extraordinar”, a spus Smiley.

Nici Tudor Chirilă nu a rămas indiferent în fața momentului. Artistul l-a felicitat pe Mihai și i-a transmis că reprezintă o adevărată sursă de inspirație.

„Jos pălăria! Ești o sursă de inspirație! Extraordinar!”, a declarat Tudor Chirilă.

Irina Rimes a apreciat, la rândul său, originalitatea concurentului, însă a remarcat un aspect pe care și-ar fi dorit să îl audă mai clar.

„M-am întors pentru geniul tău muzical, însă mi-a lipsit că, în tot vălmășagul ăsta de lucruri pe care l-ai făcut, nu ți-am auzit timbrul suficient”, a spus artista.

Horia Brenciu: „Ești un tip nebun”

Și Horia Brenciu a avut o reacție pe măsura energiei demonstrate de Mihai Teacă pe scenă. Juratul l-a descris ca pe un artist căruia îi place să fie într-o permanentă mișcare.

„Ești un tip nebun, căruia îi place să fie titirez pe scenă. Ești în cel mai bun element al tău!”, a afirmat Horia Brenciu.

Theo Rose a văzut în momentul lui Mihai o ocazie de a ieși din tiparele obișnuite și de a transmite publicului ceva personal.

„Poate fi un moment în care să spargi convenția, să ieși în fața oamenilor și să le arăți oamenilor din suflet”, a spus Theo Rose.

Cine este Mihai Teacă

Pasiunea lui Mihai Teacă pentru muzică a început încă de la vârsta de 10 ani. Tatăl său, fost percuționist cu o carieră de 35 de ani pe scenă, a observat că băiatul are ureche muzicală și l-a îndrumat spre acest domeniu.

Mihai este autodidact în ceea ce privește cântul vocal, iar pianul este instrumentul său de suflet. A urmat Liceul de Muzică din Brașov, unde a început să participe la concursuri și să obțină numeroase premii la nivel național și internațional.

În clasa a VIII-a s-a transferat la liceul de muzică, având de recuperat opt ani de studiu față de colegii săi. Situația l-a ambiționat și l-a determinat să muncească mult pentru a ajunge la nivelul celorlalți.

La 18 ani, Mihai Teacă a devenit dublu olimpic național, obținând premiul I și premiul I absolut la pian, o performanță rară.

A cântat în mai multe țări

Mihai a început să cânte și vocal pentru a se putea acompania la pian. Este atras de numeroase stiluri muzicale și de mai multe instrumente, în special de cele de suflat. Folclorul îl pasionează, în timp ce muzica pop este genul care îi este cel mai aproape de suflet. Artistul apreciază și muzica lăutărească veche.

În 2019, a fost invitat special la „Cerbul de Aur”. De-a lungul timpului, a susținut concerte și recitaluri în China, Peru, Thailanda, Ecuador, Italia și Canada.

Pentru a ajunge la nivelul dorit, Mihai spune că a făcut numeroase sacrificii. A renunțat la o parte din timpul liber și la o viață socială normală pentru a se dedica muzicii, însă nu regretă alegerile făcute.

Artistul a beneficiat de sprijinul părinților săi. Aceștia au divorțat când Mihai avea 19 ani, iar mama lui lucrează în Olanda. Unul dintre marile sale visuri este să o aducă înapoi acasă.

Ce înseamnă muzica pentru concurent

Pentru Mihai Teacă, muzica nu înseamnă doar o profesie. El o descrie drept speranță, sens, terapie și alinare, mai ales în perioadele dificile. Prin muzică își exprimă stările și spune că atunci simte că trăiește cu adevărat.

Este un artist de tip „one man show”, cântând atât la pian, cât și vocal, iar evenimentele și recitalurile reprezintă și o sursă de venit.

În turneele internaționale a fost susținut de Ambasada României și de rectoratul din Brașov. La 19 ani, a urcat pe scena festivalului „Cerbul de Aur” și a susținut recitaluri de muzică clasică, beneficiind de sprijinul Facultății de Muzică.