Pavel Bartoș a anunțat antrenorul surpriză de la „Vocea României”. Cine a apărut pe platoul emisiunii

Noul sezon din „Vocea României” a venit cu surprize de proporții. Pavel Bartoș le-a arătat urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare cine este antrenorul surpriză. Românii au fost cuceriți din prima clipă.

Pavel Bartoș, prezentator la „Vocea României”. Foto: Facebook

Prima ediție din „Vocea României” a fost un spectacol total. Pavel Bartoș a dat câteva imagini din culise și și-a surprins urmăritorii de pe Instagram. Cine își făcea veacul pe platoul emisiunii.

Pavel Bartoș anunță un nou antrenor la „Vocea României”

„Iată-l pe noul antrenor de la Vocea României! Este cel care a stârnit cele mai mari animozități între antrenori! Sunteți sau nu de acord cu această alegere?”, a scris Pavel Bartoș pe Instagram.

Cât despre imaginile prezentate de acesta, Bartoș a arătat cum pisica, pe nume „Șosețel”, s-a întins direct pe platourile de filmare. Fără nicio grijă, motanul se relaxa chiar înainte de a începe filmările. Jurații, aflați pe scaunele lor, se amuzau copios pe animăluțul care mieuna.

„N-are nicio treabă. Șosețel merge mai departe la „Vocea României”, a mai afirmat Pavel Bartoș, în spirit de glumă.

Pisica a cucerit imediat inimile urmăritorilor săi, iar comentariile cu inimioare nu au întârziat să apară.

„Cam relaxat antrenorul ăsta cu coadă”, spune cineva în comentarii. „Pavel, tu nu o auzi? O strigă pe Teo”, a glumit altcineva.

Noi reguli la emisiune

Vineri, 4 septembrie, a început un sezon nou din „Vocea României”. Emisiunea vine cu surprize pentru concurenți, cu noi reguli. Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes, Theo Rose și Horia Brenciu vor avea la dispoziție, pe lângă deja cunoscutele butoane Mute și Block, un instrument complet nou: Butonul „A doua șansă”, menit să schimbe radical dinamica audițiilor pe nevăzute, a scris libertatea.ro.

Astfel, antrenorii pot reveni asupra unei decizii dacă ei consideră că au ratat un om important în echipa lor. Butonul le permite să readucă în competiție un concurent chiar și după încheierea momentului său, oferindu-i o nouă oportunitate de a-și demonstra talentul și de a-și schimba parcursul artistic

De asemenea, Pavel Bartoș are o nouă putere. Dacă un concurent nu reușește să întoarcă niciun scaun, prezentatorul poate să-l urce din nou pe scenă, încercând să-i cucerească pe jurați.