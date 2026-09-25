Siegfried Mureșan și soția sa au aniversat 10 ani de căsătorie. Fotografie rară de la nunta politicianului

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, și soția sa, Cătălina Mănescu, au aniversat zece ani de căsătorie. Cu această ocazie, politicianul a publicat pe rețelele de socializare o fotografie realizată în ziua nunții, alături de un mesaj dedicat partenerei sale și anilor petrecuți împreună.

Siegfried Mureșan. Foto: Cătălin Mănescu, Adevărul

Fotografie rară din ziua nunții lui Siegfried Mureșan

Postarea politicianului vine într-un moment important al carierei sale, după ce Siegfried Mureșan a fost desemnat pentru funcția de prim-ministru al României. În ceea ce privește viața personală, politicianul a preferat, de-a lungul timpului, să păstreze viața personală cât mai departe de ochii publicului, iar soția sa este, la rândul ei, o prezență discretă.

Cei doi s-au căsătorit în septembrie 2016. Cătălina Mănescu lucrează la Banca Europeană de Investiții, în Luxemburg, unde este implicată în domeniul antifraudă și al integrității instituționale.

„10 ani, nenumărate bucurii și o mulțime de planuri!”

La împlinirea celor zece ani de căsnicie, Siegfried Mureșan a făcut publică o fotografie din ziua în care el și Cătălina Mănescu au devenit soț și soție. În imagine, cei doi își arată verighetele, iar momentul a fost însoțit de un mesaj scurt, dar emoționant. Aniversarea celor zece ani de căsătorie reprezintă una dintre rarele ocazii în care politicianul a ales să împărtășească public un moment din viața sa de familie.

„10 ani, nenumărate bucurii și o mulțime de planuri! Mulțumesc și la mulți ani nouă!”, a scris Siegfried Mureșan pe rețelele de socializare.

Cine este Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan s-a născut pe 20 septembrie 1981, la Hunedoara. A absolvit Academia de Studii Economice din București, apoi și-a continuat studiile la Universitatea Humboldt din Berlin.

Și-a început cariera în zona instituțiilor europene, iar în 2009 s-a mutat la Bruxelles, unde a lucrat în Parlamentul European și în cadrul Partidului Popular European.

În 2014 a devenit europarlamentar, iar ulterior a obținut alte două mandate, în 2019 și 2024. Activitatea sa s-a concentrat în special pe domenii economice și pe bugetul Uniunii Europene.