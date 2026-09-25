 Siegfried Mureșan și soția sa au aniversat 10 ani de căsătorie. Fotografie rară de la nunta politicianului
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FotoSiegfried Mureșan și soția sa au aniversat 10 ani de căsătorie. Fotografie rară de la nunta politicianului

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Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, și soția sa, Cătălina Mănescu, au aniversat zece ani de căsătorie. Cu această ocazie, politicianul a publicat pe rețelele de socializare o fotografie realizată în ziua nunții, alături de un mesaj dedicat partenerei sale și anilor petrecuți împreună.

Siegfried Mureșan.
Siegfried Mureșan. Foto: Cătălin Mănescu, Adevărul

Fotografie rară din ziua nunții lui Siegfried Mureșan

Postarea politicianului vine într-un moment important al carierei sale, după ce Siegfried Mureșan a fost desemnat pentru funcția de prim-ministru al României. În ceea ce privește viața personală, politicianul a preferat, de-a lungul timpului, să păstreze viața personală cât mai departe de ochii publicului, iar soția sa este, la rândul ei, o prezență discretă.

Cei doi s-au căsătorit în septembrie 2016. Cătălina Mănescu lucrează la Banca Europeană de Investiții, în Luxemburg, unde este implicată în domeniul antifraudă și al integrității instituționale.

„10 ani, nenumărate bucurii și o mulțime de planuri!” 

La împlinirea celor zece ani de căsnicie, Siegfried Mureșan a făcut publică o fotografie din ziua în care el și Cătălina Mănescu au devenit soț și soție. În imagine, cei doi își arată verighetele, iar momentul a fost însoțit de un mesaj scurt, dar emoționant. Aniversarea celor zece ani de căsătorie reprezintă una dintre rarele ocazii în care politicianul a ales să împărtășească public un moment din viața sa de familie.

„10 ani, nenumărate bucurii și o mulțime de planuri! Mulțumesc și la mulți ani nouă!”, a scris Siegfried Mureșan pe rețelele de socializare.

Cine este Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan s-a născut pe 20 septembrie 1981, la Hunedoara. A absolvit Academia de Studii Economice din București, apoi și-a continuat studiile la Universitatea Humboldt din Berlin.

Și-a început cariera în zona instituțiilor europene, iar în 2009 s-a mutat la Bruxelles, unde a lucrat în Parlamentul European și în cadrul Partidului Popular European.

În 2014 a devenit europarlamentar, iar ulterior a obținut alte două mandate, în 2019 și 2024. Activitatea sa s-a concentrat în special pe domenii economice și pe bugetul Uniunii Europene.

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