 Scumpiri record la carburanți: motorina trece de 11 lei/l. Presiunea asupra stocurilor a împins România la importuri istorice
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Scumpiri record la carburanți: motorina trece de 11 lei/l. Presiunea asupra stocurilor a împins România la importuri istorice

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Prețurile carburanților au atins noi maxime istorice după ce OMV Petrom a scumpit vineri dimineață produsele cu 8 bani pe litru. Motorina a depășit 11 lei în stațiile OMV, în timp ce benzina a sărit de pragul de 10 lei în absolut toate rețelele de distribuție din țară.

Șoc la pompă pentru șoferi, motorina a spart pragul de 11 lei pe litru
Șoc la pompă pentru șoferi, motorina a spart pragul de 11 lei pe litru Foto: pexels

Presiunea uriașă de pe piața regională a produselor petroliere se reflectă direct la pompele din România, unde șoferii se confruntă cu o nouă rundă de scumpiri abrupte. Pragurile au fost spulberate la prima oră a zilei de vineri, după ce liderul pieței locale, OMV Petrom, a operat o majorare de 8 bani pe litru atât pentru benzină, cât și pentru motorină.

Motorina la cote maxime și alinierea concurenței

Ajustarea tarifară a împins motorina standard la cota de 11,05 lei pe litru în stațiile premium OMV, în timp ce în rețeaua Petrom prețul a urcat la 10,99 lei pe litru.

Mișcarea operată de liderul de piață prefigurează o reacție rapidă în lanț din partea marilor competitori. Companiile concurente precum Rompetrol, MOL sau Lukoil, care comercializau motorina la valori situate la doar 1–3 bani sub pragul de 11 lei, sunt așteptate să efectueze ajustări similare în cursul orelor următoare pentru a-și calibra cotațiile, potrivit Profit.ro.

Benzina sub 10 lei a dispărut definitiv din benzinării

În ceea ce privește benzina, stațiile Petrom reprezentau ultimul refugiu de pe piață unde carburantul mai putea fi achiziționat la o cotație sub 10 lei (respectiv 9,99 lei pe litru).

Joi, toți ceilalți jucători majori urcaseră deja prețurile la 10,05 lei pe litru, aliniindu-se la cotațiile înregistrate încă de miercuri în stațiile OMV.

Odată cu scumpirea de vineri dimineață, pragul de 10 lei a căzut definitiv: benzina a urcat la 10,07 lei pe litru la Petrom și a atins 10,13 lei pe litru în rețeaua OMV, consfințind dispariția oricărei oferte sub 10 lei la nivel național.

Tensiuni regionale pe stocuri și importuri inedite din Albania și Tunisia

Evoluția galopantă a prețurilor este alimentată de un deficit accentuat pe piața carburanților, resimțit acut în special pe segmentul combustibilului diesel. Bătălia strânsă pe fiecare baril de motorină din regiune a perturbat rutele tradiționale de aprovizionare.

Datele de piață arată că tensiunile au forțat companiile locale să caute surse complet neconvenționale, ducând în luna august la o premieră istorică: România a fost nevoită să importe motorină din Albania și Tunisia pentru a acoperi consumul intern.

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