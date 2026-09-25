 „Eu am reușit să scap, ea nu a mai avut această șansă”. Fosta parteneră a suspectului din cazul Valentinei, dezvăluiri despre coșmarul trăit alături de acesta
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„Eu am reușit să scap, ea nu a mai avut această șansă”. Fosta parteneră a suspectului din cazul Valentinei, dezvăluiri despre coșmarul trăit alături de acesta

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Fosta parteneră a lui Vlad Bălțățeanu, individul căutat internațional după ce ar fi ucis-o pe Valentina și ar fi aruncat-o într-o valiză în Olt, a publicat un mesaj zguduitor. Tânăra mărturisește că a trăit același calvar de agresiuni și amenințări, dar a reușit să fugă înainte să fie prea târziu.

Fosta lui Vlad face dezvăluiri
Fosta lui Vlad face dezvăluiri Foto: facebook

 Printr-o confesiune copleșitoare, tânăra confirmă că a fost la rândul ei victima comportamentului violent al bărbatului, transmițând un semnal de alarmă ferm pentru femeile captive în relații toxice.

Fosta iubită a lui Vlad Bălțățeanu, coșmarul din spatele ușilor închise

Tânăra descrie iluzia schimbării în care s-a complăcut luni de zile și frica permanentă trăită în aceeași casă cu agresorul. Într-un text direct și încărcat de revoltă, aceasta evocă modul în care violența s-a instalat treptat în viața ei:

Am purtat tricoul lui. Am dormit lângă el. Am împărtășit nopți și dimineți, zile în care am cunoscut abuzul, jignirile și amenințările. Am fost femeia care a crezut, poate de prea multe ori, că lucrurile se vor schimba și că omul de lângă mine se va opri. Eu am reușit să plec la timp. Valentina nu a mai apucat, a scris fosta parteneră a suspectului pe tiktok.

Femeia a recunoscut că înțelege perfect mecanismul psihologic prin care victima ajunge să tolereze agresiunile în speranța zadarnică că partenerul se va îndrepta: „Nu știu ce a fost în sufletul ei, ce a trăit în spatele ușilor închise sau dacă, asemenea mie, a sperat că abuzurile se vor opri și că omul pe care îl iubea se va schimba. Dar știu cât de ușor este să ajungi să ierți, să justifici, să mai dai o șansă și să îți spui că «data viitoare va fi altfel».

fosta iubită a lui Vlad
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fosta iubită a lui Vlad Foto: tiktok

Apel disperat către victimele violenței domestice: „Frica și violența nu sunt dovezi de iubire”

Mesajul transmis public reprezintă un manifest dur împotriva complăcerii în relații distructive, tânăra subliniind că agresiunile verbale și teroarea psihologică sunt doar preludiul unor tragedii ireversibile:

„De aceea scriu astăzi. Femeilor care trec prin abuz: nu așteptați ca lucrurile să devină și mai grave ca să vă salvați. Jignirile, amenințările, controlul, frica și violența nu sunt dovezi de iubire și nu sunt lucruri pe care trebuie să le suportați pentru că «poate se schimbă». Eu am plecat. Ea nu a mai avut această șansă.

În finalul mărturiei sale, fosta iubită a subliniat că singurul motiv pentru care a ales să își expună trauma este dorința de a preveni alte destine frânte: „Nu scriu aceste rânduri ca să mă pun în centrul acestei tragedii, ci pentru că am cunoscut omul pe care astăzi îl numim criminal și pentru că poate mărturia mea va face măcar o femeie să recunoască pericolul și să plece înainte”. 

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