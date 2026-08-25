Horia Brenciu a dat-o de gol pe Irina Rimes, chiar de ziua ei. Ce se va întâmpla cu artista la „Vocea României” în 2027

Horia Brenciu a făcut o dezvăluire neașteptată chiar de ziua Irinei Rimes. Artistul i-a transmis un mesaj aniversar colegei sale de la „Vocea României”, însă a adus în discuție și viitorul artistei în emisiunea de la PRO TV.

Ce spune Horia Brenciu despre plecarea Irinei Rimes de la „Vocea României” Foto: Colaj Instagram

Cei doi au o relație apropiată, iar buna lor chimie poate fi observată de fiecare dată pe micul ecran. Tocmai de aceea, mesajul lui Horia Brenciu a atras rapid atenția fanilor emisiunii.

Horia Brenciu speră ca Irina Rimes să se răzgândească

De ziua Irinei Rimes, care a împlinit 35 de ani, Horia Brenciu a republicat o interpretare a artistei realizată în cadrul podcastului său.

În mesajul publicat pe rețelele de socializare, cântărețul a amintit că Irina Rimes ar fi anunțat în repetate rânduri că nu își dorește să mai ocupe scaunul de antrenor la „Vocea României” începând cu sezonul din 2027. Brenciu a mărturisit însă că speră ca artista să își schimbe decizia.

„E ziua Irinei Rimes. Mi-e dragă fata asta. Nu puteam trece peste aniversare și să nu fi postat una dintre cele mai personale interpretări ale ei în podcastul nostru. Irina a anunțat în repetate rânduri că nu va mai fi anul viitor antrenor la Vocea României. Eu încă sper să se răzgândească. La mulți ani, Irinucă!”, a fost mesajul transmis de Horia Brenciu pe rețelele de socializare.

Irina Rimes revine în sezonul 14

Fanii „Vocii României” nu au, însă, niciun motiv să își facă griji pentru sezonul care urmează. Ediția cu numărul 14 a fost filmată în această vară, iar premiera este programată pentru 4 septembrie, la PRO TV și pe VOYO.

Irina Rimes va ocupa în continuare scaunul de antrenor, alături de Tudor Chirilă, Smiley, Theo Rose și Horia Brenciu. Declarația lui Brenciu se referă, așadar, la ediția din 2027, nu la sezonul care va începe în această toamnă.

Artista originară din Republica Moldova face parte din echipa de antrenori a emisiunii încă din 2018. De-a lungul anilor, Irina Rimes s-a remarcat prin stilul său de coaching și prin atenția acordată concurenților.

Rămâne de văzut dacă artista își va păstra decizia de a lua o pauză de la „Vocea României” în 2027 sau dacă mesajul lui Horia Brenciu o va convinge să continue aventura în emisiunea de la PRO TV.