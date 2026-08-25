 Horia Brenciu a dat-o de gol pe Irina Rimes, chiar de ziua ei. Ce se va întâmpla cu artista la „Vocea României” în 2027
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

VideoHoria Brenciu a dat-o de gol pe Irina Rimes, chiar de ziua ei. Ce se va întâmpla cu artista la „Vocea României” în 2027

#Vocea Romaniei
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Horia Brenciu a făcut o dezvăluire neașteptată chiar de ziua Irinei Rimes. Artistul i-a transmis un mesaj aniversar colegei sale de la „Vocea României”, însă a adus în discuție și viitorul artistei în emisiunea de la PRO TV.

Ce spune Horia Brenciu despre plecarea Irinei Rimes de la „Vocea României”
Ce spune Horia Brenciu despre plecarea Irinei Rimes de la „Vocea României” Foto: Colaj Instagram

Cei doi au o relație apropiată, iar buna lor chimie poate fi observată de fiecare dată pe micul ecran. Tocmai de aceea, mesajul lui Horia Brenciu a atras rapid atenția fanilor emisiunii.

Horia Brenciu speră ca Irina Rimes să se răzgândească

De ziua Irinei Rimes, care a împlinit 35 de ani, Horia Brenciu a republicat o interpretare a artistei realizată în cadrul podcastului său.

În mesajul publicat pe rețelele de socializare, cântărețul a amintit că Irina Rimes ar fi anunțat în repetate rânduri că nu își dorește să mai ocupe scaunul de antrenor la „Vocea României” începând cu sezonul din 2027. Brenciu a mărturisit însă că speră ca artista să își schimbe decizia.

E ziua Irinei Rimes. Mi-e dragă fata asta. Nu puteam trece peste aniversare și să nu fi postat una dintre cele mai personale interpretări ale ei în podcastul nostru. Irina a anunțat în repetate rânduri că nu va mai fi anul viitor antrenor la Vocea României. Eu încă sper să se răzgândească. La mulți ani, Irinucă!”, a fost mesajul transmis de Horia Brenciu pe rețelele de socializare.

Irina Rimes revine în sezonul 14

Fanii „Vocii României” nu au, însă, niciun motiv să își facă griji pentru sezonul care urmează. Ediția cu numărul 14 a fost filmată în această vară, iar premiera este programată pentru 4 septembrie, la PRO TV și pe VOYO.

Irina Rimes va ocupa în continuare scaunul de antrenor, alături de Tudor Chirilă, Smiley, Theo Rose și Horia Brenciu. Declarația lui Brenciu se referă, așadar, la ediția din 2027, nu la sezonul care va începe în această toamnă.

Artista originară din Republica Moldova face parte din echipa de antrenori a emisiunii încă din 2018. De-a lungul anilor, Irina Rimes s-a remarcat prin stilul său de coaching și prin atenția acordată concurenților.

Rămâne de văzut dacă artista își va păstra decizia de a lua o pauză de la „Vocea României” în 2027 sau dacă mesajul lui Horia Brenciu o va convinge să continue aventura în emisiunea de la PRO TV.

Ghid de cumpărături

banner Nouria Nouri png
Ce a putut să zică Nouria Nouri despre foștii bărbați din viața sa? Daniel Iordăchioaie s-a numărat printre ei! „Nu-mi pusesem problema că cel de lângǎ mine e un incapabil” Vedete românești
banner adelina pestritu png
Adelina Pestrițu a apărut cu o burtică suspectă în Maldive! Este însărcinată prezentatoarea de la „Burlacii: Foc în Paradis”? PrimeTime
image
#Analize Adevărul
Strategia câștigătoare pentru a-i avea alături pe americani. Expert: „Securitatea nu se cerșește” adevarul.ro
image
Gest șocant la Otopeni: i-a dat copilului borseta cu 60.000 de dolari ca să treacă de control adevarul.ro

Parteneri

image
Marcel Pușcaș îi ia apărarea lui Radu Drăgușin după 0-4 la debut: „Malen și Dybala nu sunt Bîrligea și Boutoutaou!” www.fanatik.ro
image
Specia care a invadat Dunărea și a ajuns direct în farfuriile turiștilor. 100 de grame costă 20 de lei observatornews.ro
image
Moment jenant în Senat: Vasile Blaga a apărut în fața colegilor dezbrăcat. Nu știa că are camera pornită: „Cine e în pielea goală?” www.antena3.ro
image
SURSE: De dragul lui Fritz, Bolojan a blocat negocierile cu PSD și UDMR care ar fi salvat mii de consilierii locali, inclusiv de la PNL, de incompatibilitate. Premierul demis, dispus să reia negocierile dacă legea ANI ajunge la vot final fără „amendamentul Fritz” www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă” www.wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS Eveniment rutier pe strada Gherghiței, la intrarea pe A3, în București. Unul dintre șoferi a fost transportat de urgență la spital www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
A refuzat transferul la FCSB şi a plecat în vacanţă cu iubita de la America Express as.ro
image
Cardurile educaționale de 500 de lei se acordă și în anul școlar 2026-2027. Cine poate primi ajutorul și până când se depun cererile playtech.ro
image
Gigi Becali, decizie radicală după ce MM Stoica i-a luat apărarea lui Boutoutaou: „Nu stăm după el!” www.fanatik.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Se culca cu Liz Taylor și ieșea la băut cu soțul acesteia. Toate voiau să cadă la așternut cu el, a avut cele mai dorite dive, inclusiv o prințesă okmagazine.ro
image
Este doar o chestiune de timp până când acest prinț va ajunge rege european. Ce schimbări va aduce Haakon al Norvegiei? okmagazine.ro
image
#Istoria Modei
Să mori de dragul machiajului! Aristocratele din Europa secolului al XVIII-lea, otrăvite de cosmeticele cu plumb? historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Realitatea sumbră a bordelurilor din Pompeii historia.ro
virgil iantu facebook jpg
Virgil Ianțu se desparte de „Câștigă România!” după 9 ani: „Un drum lung și frumos” PrimeTime
image jpeg
#Exclusiv Click!
Maria Boroghină, de la MasterChef: „Nu te lasă bărbatul că faci videochat” PrimeTime
grila program antena 1 jpg
Antena 1 a anunțat grila de toamnă. Când încep „Asia Express” și „Insula Iubirii” PrimeTime
banner adelina pestritu png
Adelina Pestrițu a apărut cu o burtică suspectă în Maldive! Este însărcinată prezentatoarea de la „Burlacii: Foc în Paradis”? PrimeTime
Imagine din filmul Titanic png
Un nou film zguduie topul încasărilor. „Titanic”, la un pas să iasă din top 5 PrimeTime
image jpeg
#Exclusiv Click!
Cum a cheltuit Ines Stana banii câștigați la „Trădătorii”? PrimeTime
image jpeg
#Exclusiv Click!
Cum era să rateze Gina Pistol filmările pentru finala MasterChef. Primele imagini din competiție PrimeTime
ozana barabancea
Ozana Barabancea, din nou pe mâna medicilor, la 56 de ani. Ce intervenție urmează după operația la sâni PrimeTime
image
Scandalul „merdenelelor” a ajuns fenomen național. Ce s-a întâmplat cu Edmond Niculușcă după atacul la Patiseria Amzei actualitate.net
image
FOTO & VIDEO | George Simion, la o petrecere cu lăutari în SUA alături de Constantin Ilinescu, acuzat în Dosarul Mineriadei că a organizat venirea minerilor la București în 1990 actualitate.net