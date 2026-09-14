 Ce audiență a făcut Cătălin Măruță la Antena 1. Câți români au urmărit „Furnicuțele”
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Ce audiență a făcut Cătălin Măruță la Antena 1. Câți români au urmărit „Furnicuțele”

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Debutul lui Cătălin Măruță la Antena 1 a adus postul pe locul 3 la nivel național, cu 392.000 de privitori. Emisiunea „Furnicuțele” a învins însă PRO TV pe comercial între 18:00 și 19:00 și a adus creșteri mari de audiență în prima săptămână.

Câți telespectatori a adunat Cătălin Măruță la Antena 1
Câți telespectatori a adunat Cătălin Măruță la Antena 1 Foto: antena 1

Cătălin Măruță a preluat rolul de gazdă de la Denise Rifai, intrând în direct în intervalul orar 17:00 – 19:00 alături de Radu Ciucă, Oase și mascotele Scamă și Blană. Transferul fostei vedete PRO TV pe ecranul Antenei 1 a readus bătălia clasică a audiențelor pe tronsonul de după-amiază, concurând direct cu Știrile PRO TV, emisiunea „Batem palma” prezentată de Cosmin Seleși și reality show-ul „Casa iubirii” de la Kanal D. 

Bătălia audiențelor la debut 

Conform datelor publicate de Pagina de Media, premiera noului sezon nu a propulsat Antena 1 pe primul loc la nivel general, postul situându-se pe treptele doi și trei în funcție de target:

  • Publicul Național: PRO TV a condus cu 516.000 de telespectatori (3 rating, 16,9 share), urmat de Kanal D cu 477.000 de privitori (2,8 rating, 15,6 share). Antena 1 s-a clasat pe locul al treilea, atrăgând 392.000 de români (2,3 rating, 12,8 share).
  • Publicul Urban: Antena 1 a urcat pe poziția secundă, adunând 254.000 de telespectatori (2,6 rating, 13,7 share), în spatele PRO TV, care a fost lider cu 279.000 de privitori (2,9 rating, 15 share).
  • Publicul Comercial: Postul a ocupat tot locul doi pe întreaga difuzare, cu 93.000 de telespectatori (2 rating, 16,5 share), după PRO TV (101.000 privitori, 2,2 rating, 17,9 share).

Cu toate acestea, pe segmentul orar 18:00 – 19:00, emisiunea lui Cătălin Măruță a preluat conducerea pe publicul comercial, depășind show-ul „Batem palma”: 107.000 de telespectatori au ales Antena 1, față de 100.000 la PRO TV.

Creștere spectaculoasă față de 2025 și recorduri în cursul săptămânii

Datele interne furnizate de Antena 1 (sursa Fifty5Blue, pe publicul 21-54 Urban) indică un salt vizibil comparativ cu debutul din septembrie 2025: o creștere de 120% a cotei de piață, 73% avans la nivel de rating și un timp mediu de vizionare mai mare cu 45%.

Evoluția a continuat pe parcursul primelor ediții:

  • Luni, 7 septembrie: Cu bucătarul Richard Abou Zaki invitat, emisiunea a realizat 2 rating și 16,5% share pe întreaga emisie, depășind PRO TV în intervalul 18:00 – 18:58 (2,3 rating și 17,5% share, față de 2,2 rating și 16,5% share la postul concurent).
  • Miercuri, 9 septembrie: Ediția cu artistul Emilian a marcat un record săptămânal, atingând o medie de 2,3 puncte de rating și 20,3% cotă de piață.
  • Joi și vineri: Prezența actriței Maia Morgenstern și a interpretei Mariana Ionescu Căpitănescu a asigurat poziția de lider de audiență în fața PRO TV pe segmentele orare 17:00 – 18:00 (joi), respectiv 18:00 – 19:00 (vineri).

Cătălin Măruță, primele declarații despre revenirea la Antena 1

După o pauză de doar șapte luni de la plecarea din PRO TV, Cătălin Măruță a revenit pe sticlă la cârma emisiunii „Furnicuțele”. Prezentatorul a mărturisit că nu și-a plănuit durata retragerii, ci a profitat de o oportunitate pe care a simțit-o din prima clipă și unde beneficiază de libertate deplină de exprimare.

Adaptarea a fost una rapidă și datorită colegilor regăsiți în platou. Măruță lucrează din nou alături de colaboratori vechi încă de pe vremea TVR-ului, dar și cu prietenul său Radu Ciucă, cel care i-a lăudat atmosfera relaxată din echipă și l-a convins definitiv să preia conducerea show-ului.

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