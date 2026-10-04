 Probleme financiare pentru Cătălin Bordea și Micutzu. Ce spun comedianții despre situația în care au ajuns
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Probleme financiare pentru Cătălin Bordea și Micutzu. Ce spun comedianții despre situația în care au ajuns

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Cătălin Bordea și Micutzu au vorbit deschis despre problemele financiare cu care s-ar fi confruntat în urma unor colaborări profesionale și despre momentul în care au început să verifice mai atent banii și contractele pe care le aveau în derulare.

Micutzu și Cătălin Bordea.
Micutzu și Cătălin Bordea. Foto: Instagram

Cei doi comedianți au fost invitați în emisiunea „Dan Capatos Show”, unde au povestit că suspiciunile au apărut după ce anumite plăți pe care trebuiau să le primească au întârziat. Explicațiile primite la acel moment nu i-ar fi convins, astfel că au decis să verifice direct situația.

Bordea și Micutzu, despre momentul în care au început să verifice banii

În centrul relatărilor celor doi se află Călin Crețu, omul care s-ar fi ocupat de managementul și administrarea unor proiecte în care erau implicați Bordea, Micutzu și alți artiști.

Potrivit declarațiilor făcute de cei doi comedianți, relația profesională s-a bazat o perioadă pe încredere. Lucrurile s-ar fi schimbat însă după apariția unor întârzieri la plată, moment în care au început să verifice contractele și sumele care ar fi trebuit să ajungă la artiști.

Ce legătură au soții Apreutese cu firma de management

În aceeași poveste apare și familia Apreutese, care a intrat în industria de entertainment prin intermediul Headline Management Agency.

În 2023, Simion și Loredana Apreutese ar fi achiziționat 50% din compania fondată și condusă de Călin Crețu, acesta păstrând restul de 50%. Headline Management Agency se ocupă de managementul mai multor artiști, printre aceștia numărându-se și Cătălin Bordea și Micutzu.

„Soții Apreutese au apărut în combinație mult mai târziu, adică acum trei ani. Când au apărut soții, au început să se întâmple niște lucruri la un alt nivel financiar. Că până acolo mai erau întârzieri de plată, dar nu erau atât de...”, a spus Bordea.

„A început fostul nostru prieten să facă tot felul de lucruri pe care și le dorea”

Micutzu susține că, la scurt timp după ce soții Apreutese au intrat în peisaj, fostul lor prieten, Călin Crețu, ar fi început să facă anumite lucruri pe care, potrivit comediantului, și le dorea de ceva timp. De asemenea, Micutzu a explicat că, deși apariția soților Apreutese a coincis cu schimbări importante la nivel financiar, problemele ar fi început, de fapt, cu ceva timp înainte.

„Când au apărut soții Apreutese, acolo a început fostul nostru prieten să facă tot felul de lucruri pe care și le dorea, probabil, de ceva timp. Noi nu l-am mai reprezentat la momentul ăla, adică pe Călin. Și, practic, dacă vrei să spui că așa a început, da, așa a început, dar lucrurile au început de dinainte, cumva, de când a vândut el la Global o parte din acest Headline. Adică asta înseamnă că acest Călin reprezenta niște comedianți.

Acolo am observat că, pe spatele nostru, a început să își clădească niște chestii pentru el însuși. El ne-a spus cumva că are niște bani de la Simi Apreutese. Ne-a spus că o să lucreze cu ei și așa. Dar noi nu știam de Jokers. Ne-am dat seama că asta era un fel de leverage, pentru că acest Călin, de fiecare dată, pentru că nu avea capacitatea financiară să ajungă măcar la jumătate din ce băgau soții, leverage-ul era ce câștiga cu noi, ce producea clubul”, a spus și Micutzu.

Ce s-a întâmplat după ce au descoperit problemele

După ce spun că au aflat despre situația financiară și despre neregulile pe care le reclamau, Cătălin Bordea și Micutzu s-au întâlnit cu Călin Crețu și contabila pentru a discuta despre cele descoperite.

„După ce am aflat câte se întâmplau, ne-am întâlnit la o masă. Întâi noi doi și Călin și contabila, în prima fază”, a spus Bordea. 

Micutzu: „Noi am crezut că este asta o joacă a oamenilor”

Ulterior, comedianții s-ar fi întâlnit și cu ceilalți asociați. Micutzu susține că aceștia nu ar fi fost la fel de surprinși de situația prezentată de cei doi, însă discuția ar fi ajuns într-o altă zonă, legată de problemele dintre administratorii companiei.

„Noi, când ne-am văzut după aia cu asociații, ei nu au fost foarte surprinși de cele întâmplate. Problema lor era alta, cu mașina celuilalt administrator din firmă. Bătea un pic în administratorul nostru cu administratorul vostru, care nu este administratorul nostru. Adică treaba stă în felul următor: Ana și Lulu sunt aduși în toată chestia asta tot de Călin. Ei împreună au funcționat foarte mult timp, prieteni foarte buni între ei și așa mai departe.

Iar eu, când îți zic: «Uite ce probleme sunt și uite ce a făcut omul ăsta, este de penal», și tu îmi spui mie că nu este de penal, că tu știi penal, și atenția ta numai acolo nu este, nu știu, îmi pun niște semne de întrebare. Ne ameninți voalat că ne ții ani de zile în proces, că tu ai foarte mulți bani, că bagi avocați și executori după voi, că nu știu ce. Mie mi s-a părut puțin anapoda. Sunt și victimă și mă trezesc și amenințat.

Noi am crezut că este asta o joacă a oamenilor care fac asta de mult timp. Că a mai fost și o știre cu încă o firmă pe care au băgat-o în insolvență, adică pare că ei sunt în asta de foarte mult timp și noi suntem niște novice acum. Noi încercăm să facem ceva acum și, de aceea, ne-am întrebat de ce nu este aceeași atitudine și în partea cealaltă. Așa mă gândesc. Este ciudat puțin și, totuși, noi ne trezim amenințați. Eu credeam că ei vin alături de noi”, a mai explicat Micutzu. 

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