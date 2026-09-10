 Reacția lui Micutzu după ce un pamflet filmat alături de Marian Ceaușescu a fost prezentat ca știre la România TV
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Reacția lui Micutzu după ce un pamflet filmat alături de Marian Ceaușescu a fost prezentat ca știre la România TV

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O glumă regizată între Micutzu și Marian Ceaușescu, menită să promoveze turneul de stand-up al artistului, a fost prezentată de România TV ca o altercație reală. Comediantul acuză postul de dezinformare deliberată și a anunțat că analizează opțiunile legale și o sesizare către CNA.

O glumă regizată între Micutzu și Marian Ceaușescu a devenit știre la România Tv
O glumă regizată între Micutzu și Marian Ceaușescu a devenit știre la România Tv Foto: Instagram

România TV a preluat de pe rețelele sociale un pamflet jucat de Cosmin Nedelcu – Micutzu alături de activistul Marian Ceaușescu (Marian Moroșanu) și a prezentat-o telespectatorilor drept o confruntare violentă reală.

Deși materialul fusese asumat deschis încă de la publicare drept o colaborare cu scop umoristic pentru promovarea unui turneu de stand-up comedy, postul l-a transformat în subiect de știre și l-a conectat cu scandaluri din trecut.

Farsa devenită subiect de jurnal: „Borfașule, dă banii!”

Activistul îl asalta pe artist cu replici acide, acuzându-l fictiv că „nu a dat niște bani înapoi” și numindu-l „borfaș”, în timp ce Micutzu răspundea menționând locațiile viitoarelor sale spectacole și încerca să fugă  — o aluzie directă la reacția publică a unui fost senator abordat similar în trecut.

Caracterul regizat era asumat la vedere: chiar în primul comentariu al postării, actorul nota explicit:

„Mulţumesc Marian Ceauşescu pentru colaborarea asta minunată”.

Cu toate acestea, la postul de știri imaginile au rulat sub burtiere dramatice precum „Comediantul Micutzu, încolţit de Ceauşescu: Borfaşule, dă banii!”, fără nicio delimitare de context.

Câteva ore mai târziu, postul a reluat subiectul cu lux de amănunte, adăugând comentarii despre altercațiile mai vechi de pe Calea Victoriei din 2021 și afirmând că „nu este pentru prima dată când comediantul este implicat în astfel de altercații”, potrivit știrilor România TV.

Reacția lui Micutzu: acuzații de manipulare și avertismente juridice

Contactat în urma difuzării materialului, Cosmin Nedelcu a catolgat evenimentul neplăcut drept o strategie de dezinformare cu premeditare.

„Este foarte clar pentru toată lumea că este vorba despre o colaborare cu Marian Ceauşescu, cu scenariu. Am şi pus într-un comentariu că îi mulţumesc lui Marian Ceauşescu pentru colaborare”, a precizat acesta pentru Paginademedia.ro.

Actorul a arătat direct cu degetul spre lipsa de etică a redacției:

„Sunt absolut convins că România TV ştia foarte bine ce face, aşa cum s-a întâmplat şi în campania electorală. S-a folosit de nişte imagini pentru a induce în eroare şi a dezinforma. Este clar că este ceva voit”.

Întrebat dacă jurnaliștii postului au cerut vreun punct de vedere înainte de difuzare, artistul a răspuns sarcastic:

Ce crezi, ţi se par atât de profesionişti încăt să facă aşa ceva?”. În privința unei sesizări la Consiliul Național al Audiovizualului sau în instanță, concluzia a fost fermă: „Probabil, vedem. În mod sigur voi face tot ce trebuie din punct de vedere legal”.

Micutzu, două decenii de stand-up comedy

Micutzu, pe numele său real Cosmin Nedelcu, a marcat 20 de ani de stand-up comedy, aniversarea fiind legată de primul său show de stand-up.

După două decenii în care s-a impus drept unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați comedianți din România, artistul a revenit cu un nou spectacol construit în stilul care l-a consacrat: observație socială, experiențe personale și umor direct, fără ocolișuri.

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