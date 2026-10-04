„Mi-e și rușine să vă povestesc”. Raluka, victima unei înșelătorii. Cum au reușit să o păcălească pe artistă

Fraudele prin telefon continuă să facă victime chiar și în rândul persoanelor care cunosc tertipurile din spatele acestor capcane. Cântăreața Raluka a căzut în plasa infractorilor după ce a fost contactată telefonic de persoane care au pretins că sunt reprezentanți ai rețelei de telefonie mobilă.

Raluka, păcălită de falși operatori de telefonie Foto: Instagram

Pretextul folosit de atacatori a fost cel clasic: necesitatea urgentă de a efectua o „reactualizare datelor pentru a-mi păstra acest număr de telefon pe care îl am de 20 de ani”.

Raluka, despre cum s-a produs frauda și măsurile disperate de blocare a conturilor

Manipularea rapidă a determinat-o pe artistă să ignore semnalele de alarmă obișnuite. Raluka a recunoscut deschis starea de blocaj mental prin care a trecut în acele momente critice ale conversației: „Pentru câteva secunde nu mi-a funcționat creierul pur și simplu și le-am dat”.

În acel scurt interval, vedeta le-a dictat escrocilor CNP-ul și a comunicat codul de securitate de tip primit prin SMS pe telefon.

Imediat după întreruperea apelului, realizând gravitatea situației, artista a intrat în alertă: a procedat urgent la schimbarea tuturor parolelor de acces și a solicitat blocarea conturilor bancare și a serviciilor digitale.

Cu toate măsurile defensive luate prompt, îngrijorarea rămâne ridicată cu privire la modul în care infractorii ar putea exploata identitatea și datele compromise.

1/2 Raluka a picat în plasa excrocilor Foto: Instagram

Semnal de alarmă pentru public: rețelele oficiale dețin deja datele clienților

Fenomenul a devenit o amenințare recurentă la nivel național, tot mai mulți cetățeni fiind păcăliți de scenarii similare în care atacatorii mimează apeluri din partea operatorilor de telecomunicații.

După experiența trăită, Raluka a decis să facă public cazul pentru a preveni alte persoane să cadă în aceeași capcană.

Artista atrage atenția că operatorii legitimi de telefonie mobilă au deja acces în bazele lor de date la contractele și informațiile de identificare ale utilizatorilor.

Niciun angajat real al unei companii de profil nu va solicita telefonic furnizarea CNP-ului complet sau a codurilor de autorizare primite prin mesaje text, orice astfel de cerere reprezentând o tentativă clară de fraudă.