O româncă de 24 de ani a întors toate cele patru scaune la „The Voice UK”. Cine este Teodora Sava

Teodora Sava, o tânără artistă originară din Piatra Neamț, a avut parte de un moment spectaculos pe scena „The Voice UK”. În vârstă de 24 de ani și stabilită de câțiva ani la Londra, românca a reușit să-i convingă pe toți cei patru antrenori să-și întoarcă scaunele.

Teodora Sava. Foto: The Voice UK

Teodora a urcat pe scenă pe 12 septembrie, în cadrul audițiilor, alături de ceilalți concurenți Triple Threat, Cris Quammie și Jack Algar. În sezonul 14, difuzat de ITV1, juriul este format din William, Sir Tom Jones și Kelly Rowland, în timp ce Tom Fletcher și Danny Jones, membri ai trupei McFly, împart același scaun.

„Am muncit enorm și mi-am pus sufletul pe tavă”

Performanța Teodorei a atras rapid atenția și în România, fiind considerată prima concurentă româncă ajunsă în această etapă a competiției britanice. Înainte de difuzarea momentului, artista le transmisese urmăritorilor săi un mesaj prin care vorbea despre munca depusă pentru apariția de pe scenă.

„Am muncit enorm și mi-am pus sufletul pe tavă pentru momentul pe care sper să-l urmăriți sâmbătă”, spunea Teodora printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

După ce a obținut aprecierea tuturor antrenorilor, tânăra a avut de făcut o alegere importantă și a decis să continue competiția în Team Will.

A cochetat cu muzica de la o vârstă fragedă

Pasiunea pentru muzică a apărut în viața Teodorei încă din copilărie, iar artista a început să studieze și să se implice în proiecte muzicale încă din perioada adolescenței.

Parcursul său în televiziune nu este unul nou. În 2013, Teodora Sava a ajuns în finala „Next Star”, iar patru ani mai târziu a participat la sezonul al șaptelea „X Factor”, unde a reușit să ajungă până în etapele live ale competiției.

„Am început să cânt de la grădiniță”, povestea ea într-un interviu pentru Antena 1, în perioada participării la „X Factor”.

În 2024, artista a obținut și Premiul al II-lea la concursul „Români Talentați în Diaspora”, organizat de EventUp, o nouă recunoaștere a talentului său muzical.

Teodora Sava și-a început formarea artistică la Piatra-Neamț, apoi și-a continuat studiile muzicale la București. După mutarea în Marea Britanie, a absolvit BIMM University London. Stabilită în capitala britanică, artista activează sub numele TÉODORA și combină în muzica sa influențe dark pop, R&B și elemente balcanice, păstrând o legătură puternică cu originile românești.