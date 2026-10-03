Bianca Ghiurcă de la Insula Iubirii a rupt plicul primit de la Radu Vâlcan: ce se afla în interior și cum a reacționat Nattasha

Copleșită de suferință după o ceremonie a focului devastatoare, în care a fost pusă față în față cu secvențe dureroase ce îl aveau în prim-plan pe soțul ei, Mario „Prințul”, Bianca a recurs la o reacție neașteptată la primirea plicul de la Radu.

Moment neașteptat la Insula Iubirii Foto: antena 1

Tensiunile acumulate în Thailanda au explodat într-un nou episod plin de dramatism la Insula Iubirii.

Bianca Ghiurcă, gest neașteptat la Insula Iubirii după ce a primit o cutie de la Radu Vâlcan

După încheierea bonfire-ului încărcat de tristețe, Radu Vâlcan a apărut în fața fetelor cu o cutie misterioasă în care se aflau plicuri sigilate.

În interiorul acestora erau fotografii realizate în timpul unei ședințe foto tematice și provocatoare pe care băieții o susținuseră în compania ispitelor feminine din vila lor.

Momentul a generat instantaneu stupoare și panică în rândul concurentelor, fiecare încercând să anticipeze cât de departe au mers partenerii lor în ipostazele surprinse de aparatul de fotografiat.

Concurenta a arătat clar că rănile provocate de trădare sunt mult prea adânci pentru a mai tolera noi provocări vizuale.

Bianca a refuzat orice formă de dialog sau negociere cu propria durere. Vizibil rănită de tot ce văzuse anterior la bonfire despre Prințul Marco, tânăra nu a dorit să își mai încarce sufletul cu noi detalii: fără să stea pe gânduri și fără să arunce măcar o privire pe instantanee, a rupt plicul și fotografiile pe loc, transmițând un semnal ferm că limita răbdării sale a fost complet depășită.

În contrast total cu ezitarea colegei sale, Deschiderea plicurilor a declanșat reacții complet diferite între fete.

Natasha a trecut printr-un moment bizar de confuzie când a privit cadrele cu Lorenzo: pentru câteva secunde, a fost convinsă că femeia din imagini este chiar ea și a bănuit că fotografiile ar fi fost trucate sau generate cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), înainte de a realiza că în brațele partenerului ei se afla, de fapt, o ispită.