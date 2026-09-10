 Radu Vâlcan și Irina Fodor, salarii impresionante la Antena 1. Cine câștigă mai mult
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Radu Vâlcan și Irina Fodor, salarii impresionante la Antena 1. Cine câștigă mai mult

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Radu Vâlcan și Irina Fodor sunt două dintre vedetele care au devenit strâns asociate cu cele mai populare emisiuni ale Antenei 1. În timp ce Radu Vâlcan se află la cârma emisiunii „Insula Iubirii” încă de la primul sezon, Irina Fodor prezintă „Asia Express” din 2021.

Ce salariu are Radu Vâlcan la „Insula Iubirii” și cât are Irina Fodor la „Asia Express”
Ce salariu are Radu Vâlcan la „Insula Iubirii” și cât are Irina Fodor la „Asia Express” Foto: colaj Click!

Ambele producții au ajuns la sezoane importante și continuă să atragă milioane de telespectatori. Succesul emisiunilor se reflectă, potrivit informațiilor vehiculate în spațiul public, și în veniturile celor doi prezentatori.

Cât ar încasa Irina Fodor pentru „Asia Express”

Irina Fodor a preluat rolul de prezentatoare a emisiunii „Asia Express” începând cu sezonul 4, după ce Gina Pistol a renunțat la acest proiect.

Potrivit unor informații apărute despre veniturile vedetelor Antena 1, Irina Fodor ar primi aproximativ 25.000 de euro pentru un sezon al emisiunii, potrivit cancan.ro.

Filmările se întind pe o perioadă de aproximativ 10 săptămâni și presupun un program intens. Prezentatoarea trebuie să călătorească permanent, să se adapteze unor condiții dificile și să facă față unui ritm solicitant de filmare, competiția desfășurându-se în afara României.

Ce bani ar primi Radu Vâlcan pentru „Insula Iubirii”

În cazul lui Radu Vâlcan, suma vehiculată pentru un sezon de „Insula Iubirii” ar fi cuprinsă între 10.000 și 15.000 de euro.

Prezentatorul este parte din proiect încă de la început și a rămas în această poziție pe parcursul tuturor sezoanelor. Spre deosebire de „Asia Express”, filmările pentru „Insula Iubirii” ar dura aproximativ trei săptămâni.

Astfel, deși suma totală primită de Radu Vâlcan ar fi mai mică decât cea vehiculată în cazul Irinei Fodor, perioada petrecută la filmări este considerabil mai scurtă.

Prin urmare, raportat la timpul de filmare, câștigul lui Radu Vâlcan pentru fiecare săptămână ar fi mai mare. În schimb, la nivelul întregului sezon, Irina Fodor ar pleca acasă cu suma mai mare.

Atât „Insula Iubirii”, cât și „Asia Express” fac parte din grila Antena 1 și continuă să fie urmărite de public. „Insula Iubirii” este difuzată vineri și sâmbătă, în timp ce „Asia Express” poate fi urmărită de duminică până miercuri.

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