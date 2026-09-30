 E frumoasă, are milioane de fani și se laudă că n-a citit nicio carte în viața ei. Despre cine e vorba?
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E frumoasă, are milioane de fani și se laudă că n-a citit nicio carte în viața ei. Despre cine e vorba?

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Una dintre cele mai cunoscute blondine din generația Z a făcut o mărturisire care a stârnit un val de reacții pe internet: ea susține că nu a citit niciodată o carte!

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Foto: Instagram

Declarația a fost făcută într-o sesiune de întrebări și răspunsuri realizată pentru revista „Interview”, alături de redactorul-șef Mel Ottenberg. Întrebată care este ultima carte pe care a citit-o, influencerița de numai 25 de ani, Alex Earle, a răspuns simplu: „Nu am citit niciodată o carte!”

Influencerița a adăugat, totuși, că poate a citit cândva cărți de Dr. Seuss, autorul american cunoscut pentru poveștile sale pentru copii...

Reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară. Unii internauți au ironizat-o și au pus sub semnul întrebării afirmația, în timp ce alții au apreciat sinceritatea vedetei. Unul dintre comentarii făcea apel la importanța lecturii, în timp ce unii dintre fanii lui Earle au apărat-o și au spus că tocmai naturalețea și felul ei direct de a vorbi sunt parte din farmecul său.

În aceeași discuție, Alix Earle a comentat și dezbaterea virală despre cafeaua luată la un interviu de angajare. Este sau nu un comportament profesional să te prezinți cu propria cafea la un interviu de agajare? În timp ce își bea propria cafea, blondina a spus că nu vede o problemă în acest gest și a glumit că este, probabil, „o problemă a generației Z”.

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Foto: Instagram

Viața sentimentală a influencerului a fost, de asemenea, în centrul atenției. Earle a trecut prin despărțirea de jucătorul NFL Braxton Berrios, în decembrie 2025, după mai bine de doi ani de relație. Ulterior, reality-show-ul său de pe Netflix, „Earle Meets World”, a dezvăluit că vedeta a încercat să afle dacă există vreo șansă ca cei doi să se împace.

Cu alte cuvinte, o cafea consumată rece sau un iubit faimos sunt subiecte de mult mai mare interes pentru celebra blondină americană. Cui îi trebuie cultură generală, luată din cărți, când are audiență destul de mare care să-i asigure un trai mai mult decât decent, nu-i așa?

Alix Earle continuă să fie una dintre figurile intens urmărite în spațiul online, iar declarația ei despre cărți i-a oferit internetului încă un subiect de dezbatere.

foto - Instagram

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