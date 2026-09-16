 „Da, zvonurile sunt adevărate!” Tom Cruise, cu cămașa desfăcută și blugi strâmți, în primul interviu din ultimii 10 ani
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Interviu„Da, zvonurile sunt adevărate!” Tom Cruise, cu cămașa desfăcută și blugi strâmți, în primul interviu din ultimii 10 ani

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Tom Cruise revine în prim-plan cu primul său interviu din ultimul deceniu și apare pe coperta revistei GQ într-o ședință foto spectaculoasă.

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Foto: Profimedia

Cunoscut pentru discreția sa și pentru faptul că vorbește foarte puțin despre viața și cariera lui în presă, Tom Cruise a ales, de această dată, să se concentreze aproape exclusiv asupra pasiunii care i-a definit existența: cinematografia.

„Filmele nu sunt ceea ce fac. Sunt cine sunt”

În interviu, superstarul de la Hollywood confirmă, fără ocolișuri, reputația sa de perfecționist și spune că zvonurile despre felul în care lucrează sunt… adevărate. „Lucrez din greu. Oamenii care lucrează cu mine știu foarte bine asta. Am așteptări mari și sunt foarte direct. Da, zvonurile sunt adevărate!”

Cruise povestește că încă din copilărie era descris drept „prea intens”, însă nu vede acest lucru ca pe un defect, ci ca pe motorul curiozității sale. Atunci când îl pasionează un subiect, spune că simte nevoia să-l înțeleagă în profunzime și să-și depășească permanent limitele.

Cea mai reprezentativă mărturisire vine atunci când definește relația sa cu meseria: „Să fac filme nu este ceea ce fac. Este cine sunt.”

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Foto: revista GQ

Deși a vorbit deschis despre disciplină, muncă și întregul proces creativ prin care trece de fiecare dată când intră în pielea unui personaj, starul din „Mission: Impossible”, „Top Gun”, „Eyes Wide Shut” și, mai nou, „Digger” a evitat complet subiectele personale. Astfel, interviul marchează mai degrabă identitatea sa profesională decât o incursiune în viața lui privată. 

Ce-i drept, eram curioși să aflăm detalii despre fostele lui soții și iubite sau măcar să ne divulge cât de apropiat este de fiica sa, Suri, care a renunțat anul acesta la numele lui de familie. Orice informație despre viața sa sentimentală ar fi făcut, de asemenea, deliciul fanilor săi. Însă aceștia s-au mulțumit cu imaginile sexy și declarațiile făcute în asemenea interviu rar.

foto - Profimedia, revista GQ, Mario Sorrenti

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