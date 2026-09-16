Maluma a devenit tată pentru a doua oară. Prima imagine emoționantă cu bebelușul

Maluma este în culmea fericirii și se poate declara un bărbat împlinit. Familia sa s-a mărit, devenind tată pentru a doua oară, de data aceasta tată de băiat. Maluma și Susana Gómez mai au o fetiță, Paris, în vârstă de doi ani. Prima imagine cu bebelușul a fost deja postată de artist pe rețelele de socializare.

Maluma Foto: Instagram

Maluma și partenera sa, Susana Gomez, se bucură de venirea pe lume a celui de-al doilea copil. Cei doi au împărtășit această veste cu fanii de pe rețelele de socializare, iar imaginea distribuită este una emoționantă.

Maluma a devenit tată pentru a doua oară

Cântărețul își ține fanii la curent când vine vorba de viața sa personală, așa că i-a anunțat și că acum e tată de băiat. Micuțul s-a născut pe 14 septembrie, iar Maluma i-a dezvăluit și numele acestuia.

În fotografia postată pe rețelele de socializare apare Maluma, alături de Susana, în timp ce își ține fiul în brațe. A ales o descriere simplă, în care dezvăluie numele întreg al bebelușului: Orion Londoño Gómez. Maluma și Susana Gómez mai au o fetiță, pe numele Paris. Aceasta s-a născut în martie 2024 și acum a devenit sora cea mare.

Ce semnificație are numele copilului

Orion este numele unei constelații în emisfera nordică, fiind una dintre cele mai cunoscute. Ea este vizibilă inclusiv de pe teritoriul României și ușor de recunoscut prin faptul că sunt trei stele aliniate, cunoscute și drept „Centura lui Orion”.

De asemenea, în mitologia greacă, Orion era fiul lui Poseidon, zeul mărilor, și era un vânător cunoscut pentru puterea și frumusețea sa. Potrivit legendei, după moartea sa, Zeus l-a transformat chiar în constelația Orion.

Cine e Susana Gómez

Maluma a început o relație cu Susana Gomez în 2021, sau cel puțin atunci a oficializat-o printr-o postare pe Instagram. Înainte de Susana, cântărețul columbian a fost doi ani într-o relație cu Natalia Barulich, povestea lor de iubire teminându-se în 2019.

Susana nu are legătură cu lumea divertismentului și a avut întotdeauna o prezență discretă. Este tot de origine columbiană, arhitect de profesie și este o femeie divorțată. Ea îl cunoștea pe Maluma înainte de începerea relației lor, fiind prieteni anterior.