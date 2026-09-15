Mărturisiri cutremurătoare la priveghiul Mădălinei Apostol. Raluca Dumitru: „Am rămas fără cuvinte”

Moartea Mădălinei Apostol a lăsat multă durere în rândul celor care au cunoscut-o. Printre persoanele care au mers la priveghi s-au numărat Raluca Dumitru, Bianca Drăgușanu și Claudia Stoica, venite să își ia rămas-bun de la cea care le-a fost apropiată.

Raluca Dumitru a ajuns la priveghiul Foto: arhiva Click!

Pentru Raluca Dumitru, întâlnirea cu Mădălina a fost una extrem de greu de dus. Cele două au fost apropiate în perioada în care Mădălina era activă în lumea mondenă, iar vestea dispariției sale a luat-o prin surprindere.

Raluca Dumitru și Mădălina Apostol au fost prietene apropiate în urmă cu mai mulți ani. În acea perioadă, Mădălina se ocupa de clubul Bellagio și era implicată în organizarea unor prezentări.

După ce Mădălina s-a mutat în America, legătura dintre cele două s-a rărit, însă au continuat să mai vorbească din când în când. Raluca spune că ultima conversație cu prietena sa a avut loc în urmă cu câteva luni și că, la acel moment, Mădălina îi spusese că se simte bine.

„Eram foarte bune prietene, dar asta în perioada în care ea avea clubul Bellagio și se ocupa de prezentări. Am mai ținut legătura și după câțiva ani, dar, într-adevăr, relația noastră s-a mai răcit când ea s-a mutat în America. Mai vorbeam, dar nu atât de des, iar ultima oară cred că am vorbit cu ea acum câteva luni și mi-a spus că este foarte bine.

Eu nu știam că ea are depresie, eu nu știam că ea a încercat să se mai omoare de câteva ori, pentru că, de fiecare dată când vorbeam, era o persoană optimistă, exact cum o știam eu, tot timpul cu zâmbetul pe buze și sărea în ajutorul oamenilor. Nu știa să spună niciodată nu. Dacă aveai nevoie de ajutor, te ajuta. Am rămas fără cuvinte și cu multe întrebări la care nu am răspuns”, a spus Raluca pentru cancan.ro.

Bianca Drăgușanu, copleșită de durere

1/2 Raluca Dumitru, devastată după moartea Mădălinei Apostol Foto: Cancan

La priveghi a ajuns și Bianca Drăgușanu, care a avut, la rândul său, o relație apropiată cu Mădălina Apostol. Cele două se cunoșteau de mai bine de zece ani și au împărțit numeroase momente împreună, de la vacanțe și petreceri până la perioade importante din viața personală.

Pentru Bianca, despărțirea definitivă de prietena sa a fost extrem de dificilă. Vedeta a mărturisit că preferă să păstreze în amintire imaginea Mădălinei de altădată, veselă și plină de energie.

„Nu pot să mă gândesc la Mădălina la trecut, îmi e foarte greu să îmi găsesc cuvintele. Eu vreau să mi-o amintesc cum era, sufletul petrecerii, de fiecare dată. Nici nu știu ce să spun, pentru că nu mă așteptam să primesc vestea asta în această dimineață”, a declarat Bianca Drăgușanu.

După ce a aflat despre moartea Mădălinei, Bianca Drăgușanu a mers la biserică și a aprins o lumânare pentru prietena sa. Ulterior, vedeta a transmis și un mesaj pe rețelele sociale.

„Odihnește-te în pace, Mădălina Apostol! Ai fost minunată, dar nu m-aș fi putut gândi vreodată că ai să pleci așa…”, a scris Bianca Drăgușanu pe Instagram.

Când va fi înmormântată Mădălina Apostol

Trupul neînsuflețit al Mădălinei Apostol a fost depus marți, 15 septembrie, la capela cimitirului privat „Eternitatea” din București. Apropiații și familia au venit pentru a-și lua rămas-bun, iar ceremonia de înmormântare este programată pentru joi, 17 septembrie, când Mădălina Apostol va fi condusă pe ultimul drum.