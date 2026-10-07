Alex Mincu, fostul soț al Mariei Popovici, s-a însurat. Ce fotografie a publicat după ce a semnat actele

Alex Minculescu, cunoscut de public și ca „Mincu”, a făcut pasul cel mare! Este oficial, a semnat actele. Comediantul s-a căsătorit cu aleasa inimii sale, la câteva luni după ce a avut loc cererea în căsătorie. Ce fotografie a publicat pe rețelele de socializare.

Alex Mincu și soția sa. Foto: Instagram

Mincu a făcut următorul pas în relația cu fotomodelul, la doi ani de la divorțul de Maria Popovici. Amintim că cei doi s-au separat după șase ani de căsnicie și ambii au dovedit că există viață și după ruperea căsătoriei.

Alex Mincu s-a însurat

Fostul Mariei Popovici s-a pus, oficial, la casa lui. Acesta a cerut-o în căsătorie pe aleasa inimii sale în luna februarie, dar a fost extrem de secretos în legătură cu acest eveniment. A vorbit despre acest pas după aproape șase luni, iar acum au și semnat actele. Cât despre nuntă, potrivit informațiilor existente în presă, aceasta ar avea loc anul viitor.

În acest context, Alex Mincu a publicat o fotografie pe rețelele de socializare, cu o descriere scurtă, dar extrem de emoționantă. El poartă un costum cu un sacou albastru închis și o pereche de pantaloni bej. Fotomodelul a ales o rochie scurtă, albă, mulată, cu umerii goi.

„And for a moment, everything stopped” (n.r. Și pentru un moment, totul s-a oprit), a scris comediantul în descrierea fotografiei.

Comediantul vrea să devină tată

Alex Mincu a mărturisit că este prima oară când a simțit că își dorește un copil. Soția sa nu este persoană publică și nu face parte din showbiz-ul românesc, iar tocmai acest lucru îi oferă liniștea de care are nevoie.

„Este o persoană extraordinar de inteligentă, frumoasă și amuzantă. Este pentru prima oară când simt, într-o relație, că mă ajută și am suport din partea partenerului, că pot face o grămadă de lucruri. Și este pentru prima oară când îmi doresc copil”, a mărturisit Alex Mincu, pentru cancan.ro.