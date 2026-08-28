 Alex Mincu, fostul soț al Mariei Popovici, s-a logodit în mare secret. „Este pentru prima oară când îmi doresc copil”
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Alex Mincu, fostul soț al Mariei Popovici, s-a logodit în mare secret. „Este pentru prima oară când îmi doresc copil”

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Alex Minculescu, fostul soț al Mariei Popovici, s-a logodit în mare secret. Comediantul a făcut anunțul cererii în căsătorie la aproape șase luni după marele eveniment. 

Alex Mincu și logodnica sa.
Alex Mincu și logodnica sa. Foto: Instagram

Alex Minculescu și Maria Popovici au divorțat după șase ani de căsnicie. Cu toate acestea, ambii au reușit să meargă mai departe și să-și refacă viața. Comediantul a dezvăluit că și-a cerut iubita în căsătorie în luna februarie, iar acum așteaptă cu nerăbdare să devină tată.

Fostul soț al Mariei Popovici a făcut pasul cel mare

Atât Maria Popovici, cât și Alex Minculescu, cunoscut de public drept „Mincu”, și-au găsit liniștea în brațele altor persoane, după divorț. Drept dovadă, comediantul trăiește acum o frumoasă poveste de dragoste cu o blondină superbă.

Actorul a fost, în tot acest timp, extrem de discret cu detaliile din viața sa personală. Și-a cerut iubita în căsătorie în luna februarie, însă abia acum a ales să vorbească despre acest moment.

„Am postat mai târziu pentru că n-am vrut eu să postez și am vrut să păstrez asta doar pentru noi. Am cerut-o în februarie, când a fost ultima zi de ninsoare puternică. Eu aveam inelul comandat, am luat diamantul de la o licitație, de la o casă de bijuterii. Când a fost gata, că era făcut pe comandă, nu mai aveam răbdare, pentru că voiam să o cer undeva pe o plajă, la mare, la soare. Am zis: „Băi, e ok, ninge ca-n povești. Hai să fie acum, că nu mai pot să stau cu inelul ăsta ascuns”, a mărturisit Alex Mincu, pentru cancan.ro.

Unde a cerut-o în căsătorie

Alex Mincu a făcut și o dezvăluire emoționantă. Acesta a declarat că este prima oară când simte cu adevărat că își dorește copii. Acesta este într-o relație cu iubita sa de doi ani, timp în care și-a dat seama că visează la momentul în care va deveni tată.

Mai mult decât atât, comediantul a afirmat că partenera lui a izbucnit în lacrimi în momentul în care și-a dat seama că cererea este reală.

„După doi ani am cerut-o. Voiam să ne vedem după ce ieșea de la muncă, să mâncăm ceva. Și nu mergea niciun tramvai, nu mergea nimic, nu găseai taxiuri, nu găseai nimic. Și am zis să mergem pe jos, să ne întâlnim pe la jumătate. Ea ieșise de la birou și eu ieșisem de la un podcast. Și jumătatea drumului era fix în fața bisericii, la Cașin.

Eu am râs, pentru că am simțit că e un semn. Am mers la un restaurant și ne-am simțit foarte bine acolo. Râdeam, glumeam și ea a zis: „Vai, e cea mai tare seară din viața mea.” Și am întrebat-o ce mai lipsește. Ea a zis: „Să te cer de bărbat.” Când am auzit, mi-am zis în sinea mea: “Băi, nu cred! De unde simte sau știe? Doar sora mea știa asta și clar nu i-a spus.”

Cum a reacționat iubita lui la cererea în căsătorie

Apoi am luat-o pe jos spre casă. Am mers efectiv pe stradă, că n-aveai trotuar pe acolo, pe la Arcul de Triumf. Eram uzi, înghețați, obosiți. Am ajuns în Parcul Kiseleff. M-am oprit undeva unde era cea mai mare zăpadă și am cerut-o atunci. M-am pus în genunchi, iar ea nu mă credea și s-a pus și ea în genunchi. I-am zis: „No, babe, iubire, nu, e pe bune.” I-am zis: „Ridică-te.” Și am scos inelul. Abia atunci și-a dat seama că e pe bune. A început să plângă instant”, a mai declarat actorul pentru sursa citată.

Cine este logodnica sa

Actorul a dat câteva detalii și despre aleasa inimii sale. Acesta a afirmat că nu este o persoană publică și nu face parte din showbiz. Tânăra lucrează într-o corporație și este model. 

„Este o persoană extraordinar de inteligentă, frumoasă și amuzantă. Este pentru prima oară când simt, într-o relație, că mă ajută și am suport din partea partenerului, că pot face o grămadă de lucruri. Și este pentru prima oară când îmi doresc copil”, a mai adăugat Alex Mincu.

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