Shakira și Gerard Piqué, din nou în instanță. Ce vrea să obțină cântăreața

Shakira l-a chemat la tribunal pe Gerard Piqué. Artista vrea să modifice unele aspecte ce țin de drepturile de vizită ale celor doi fii ai lor. După separarea din 2022, Milan și Sacha au rămas la ea, în Miami, însă fotbalistul a rămas în Barcelona și adolescenții călătoresc destul de des la el.

Shakira și Gerard Piqué. Foto: Instagram

Shakira și Gerard Piqué s-au văzut din nou în instanță. Superstarul columbian cere judecătorului să schimbe modul în care Milan și Sacha călătoresc de la Miami la Barcelona pentru a petrece timp cu tatăl lor. Ce vrea să obțină, de fapt, artista.

Shakira l-a chemat la tribunal pe Gerar Pique

Cei doi s-au prezentat marți, 6 octombrie, în instanță la Barcelona, pentru a revizui unele aspecte ce țin de călătoriile celor doi copii de 13 și 11 ani. Deși Shakira și Piqué au ajuns anterior la un acord privind custodia micuților, în urma despărțirii lor din 2022, cântăreața vrea să modifice unele aspecte, scrie hola.com.

Conform unei declarații a reprezentanților Shakirei, obținută de presa spaniolă, cântăreața nu solicită instanței să limiteze timpul pe care Milan și Sasha îl petrec cu Piqué. În schimb, ea dorește ca responsabilitatea călătoriei între Spania și Statele Unite să fie împărțită mai echitabil.

„Obiectivul este ca efortul de a călători între Miami și Barcelona să nu cadă exclusiv asupra lor”, au declarat reprezentanții Shakirei, conform comunicatului relatat de presa spaniolă.

Ce vrea cântăreața să obțină

În centrul cererii Shakirei se află o problemă practică creată de distanța dintre cele două locații. Pentru vacanțele școlare mai scurte, Shakira îi cere lui Piqué să călătorească la Miami pentru a-i vedea pe Milan și Sasha, în loc să le ceară copiilor să zboare la Barcelona.

Reprezentanții ei au declarat că propunerea ar însemna că, în timpul scurtelor perioade de vacanță, „tatăl ar călători la Miami”. Intenția este de a-i împiedica pe copii să mai facă aceste călătorii deoarece implică schimbări semnificative de fus orar și le perturbă rutina.

Echipa Shakirei susține că schimbarea aranjamentelor de călătorie le-ar permite copiilor să își mențină programul școlar, social și familial pentru perioade mai lungi. Conform declarației, schimbarea propusă este o modalitate de a proteja „bunăstarea emoțională, fizică și academică” a băieților, mai scrie sursa citată.

Artista nu vrea să reducă timpul copiilor petrecut cu tatăl lor

Reprezentanții Shakirei precizează că intenția nu este de a reduce timpul pe care copiii îl petrec cu tatăl lor”. În schimb, ea dorește ca povara călătoriei dintre Miami și Barcelona să fie împărțită, nu să fie plasată în principal pe umerii copiilor.

Solicitarea artistului pare a fi concentrată așadar pe logistica din jurul programului de vizită existent, în special în timpul vacanțelor mai scurte, când o călătorie din Florida în Spania și înapoi poate consuma o parte substanțială din timpul disponibil al copiilor în afara școlii.

Procedurile au loc la aproape patru ani după ce Shakira și Pique au ajuns la un acord privind copiii. În decembrie 2022, cei doi au emrs la tribunalul din Barcelona pentru a ratifica un acord care i-a permis Shakirei să se mute la Miami împreună cu copiii. La acea vreme, fostul cuplu a declarat că au ajuns la „un acord care garantează bunăstarea copiilor noștri”.

Ulterior, Shakira s-a mutat la Miami împreună cu Milan și Sasha în aprilie 2023, începând un nou capitol pentru familie după ani de trai la Barcelona. Piqué a rămas stabilit în Spania. Distanța dintre cele două orașe a complicat inevitabil logistica menținerii relației băieților cu ambii părinți, în special în ceea ce privește calendarul școlar și vacanțele mai scurte.

Shakira vrea să-i protejeze pe Milan și Sacha

Un alt element pe care Shakira îl solicită are legătură cu intimitatea. Reprezentanții ei și-au încheiat declarația solicitând ca intimitatea celor doi copii să fie păstrată și respectată pe durata procedurilor judiciare.

Este o problemă pe care Shakira a abordat-o public și înainte. La scurt timp după ce s-a mutat la Miami în 2023, cântăreața a făcut un apel neobișnuit direct către jurnaliști și fotografi, spunându-le să le acorde fiilor ei spațiu, după atenția intensă din partea presei în perioada despărțirii ei de Piqué

„Vă rugăm să le respectați dreptul la intimitate”, a cerut Shakira la acea vreme, descriindu-se nu doar ca artistă, ci ca o mamă care încearcă să protejeze bunăstarea psihologică și emoțională a copiilor ei.