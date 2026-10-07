 Shakira și Gerard Piqué, din nou în instanță. Ce vrea să obțină cântăreața
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Shakira și Gerard Piqué, din nou în instanță. Ce vrea să obțină cântăreața

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Shakira l-a chemat la tribunal pe Gerard Piqué. Artista vrea să modifice unele aspecte ce țin de drepturile de vizită ale celor doi fii ai lor. După separarea din 2022, Milan și Sacha au rămas la ea, în Miami, însă fotbalistul a rămas în Barcelona și adolescenții călătoresc destul de des la el. 

Shakira și Gerard Piqué.
Shakira și Gerard Piqué. Foto: Instagram

Shakira și Gerard Piqué s-au văzut din nou în instanță. Superstarul columbian cere judecătorului să schimbe modul în care Milan și Sacha călătoresc de la Miami la Barcelona pentru a petrece timp cu tatăl lor. Ce vrea să obțină, de fapt, artista.

Shakira l-a chemat la tribunal pe Gerar Pique

Cei doi s-au prezentat marți, 6 octombrie, în instanță la Barcelona, pentru a revizui unele aspecte ce țin de călătoriile celor doi copii de 13 și 11 ani. Deși Shakira și Piqué au ajuns anterior la un acord privind custodia micuților, în urma despărțirii lor din 2022, cântăreața vrea să modifice unele aspecte, scrie hola.com.

Conform unei declarații a reprezentanților Shakirei, obținută de presa spaniolă, cântăreața nu solicită instanței să limiteze timpul pe care Milan și Sasha îl petrec cu Piqué. În schimb, ea dorește ca responsabilitatea călătoriei între Spania și Statele Unite să fie împărțită mai echitabil.

„Obiectivul este ca efortul de a călători între Miami și Barcelona să nu cadă exclusiv asupra lor”, au declarat reprezentanții Shakirei, conform comunicatului relatat de presa spaniolă.

Ce vrea cântăreața să obțină

În centrul cererii Shakirei se află o problemă practică creată de distanța dintre cele două locații. Pentru vacanțele școlare mai scurte, Shakira îi cere lui Piqué să călătorească la Miami pentru a-i vedea pe Milan și Sasha, în loc să le ceară copiilor să zboare la Barcelona.

Reprezentanții ei au declarat că propunerea ar însemna că, în timpul scurtelor perioade de vacanță, „tatăl ar călători la Miami”. Intenția este de a-i împiedica pe copii să mai facă aceste călătorii deoarece implică schimbări semnificative de fus orar și le perturbă rutina.

Echipa Shakirei susține că schimbarea aranjamentelor de călătorie le-ar permite copiilor să își mențină programul școlar, social și familial pentru perioade mai lungi. Conform declarației, schimbarea propusă este o modalitate de a proteja „bunăstarea emoțională, fizică și academică” a băieților, mai scrie sursa citată.

Artista nu vrea să reducă timpul copiilor petrecut cu tatăl lor

Reprezentanții Shakirei precizează că intenția nu este de a reduce timpul pe care copiii îl petrec cu tatăl lor”. În schimb, ea dorește ca povara călătoriei dintre Miami și Barcelona să fie împărțită, nu să fie plasată în principal pe umerii copiilor.

Solicitarea artistului pare a fi concentrată așadar pe logistica din jurul programului de vizită existent, în special în timpul vacanțelor mai scurte, când o călătorie din Florida în Spania și înapoi poate consuma o parte substanțială din timpul disponibil al copiilor în afara școlii.

Procedurile au loc la aproape patru ani după ce Shakira și Pique au ajuns la un acord privind copiii. În decembrie 2022, cei doi au emrs la tribunalul din Barcelona pentru a ratifica un acord care i-a permis Shakirei să se mute la Miami împreună cu copiii. La acea vreme, fostul cuplu a declarat că au ajuns la „un acord care garantează bunăstarea copiilor noștri”.

Ulterior, Shakira s-a mutat la Miami împreună cu Milan și Sasha în aprilie 2023, începând un nou capitol pentru familie după ani de trai la Barcelona. Piqué a rămas stabilit în Spania. Distanța dintre cele două orașe a complicat inevitabil logistica menținerii relației băieților cu ambii părinți, în special în ceea ce privește calendarul școlar și vacanțele mai scurte.

Shakira vrea să-i protejeze pe Milan și Sacha 

Un alt element pe care Shakira îl solicită are legătură cu intimitatea. Reprezentanții ei și-au încheiat declarația solicitând ca intimitatea celor doi copii să fie păstrată și respectată pe durata procedurilor judiciare.

Este o problemă pe care Shakira a abordat-o public și înainte. La scurt timp după ce s-a mutat la Miami în 2023, cântăreața a făcut un apel neobișnuit direct către jurnaliști și fotografi, spunându-le să le acorde fiilor ei spațiu, după atenția intensă din partea presei în perioada despărțirii ei de Piqué

„Vă rugăm să le respectați dreptul la intimitate”, a cerut Shakira la acea vreme, descriindu-se nu doar ca artistă, ci ca o mamă care încearcă să protejeze bunăstarea psihologică și emoțională a copiilor ei.

Ghid de cumpărături

banner Teodora Tompea png
#Exclusiv Click!
Ce „plăcere nevinovată” are știrista de la Observator? Teodora Tompea, despre locul unde îşi „încarcă bateriile” Vedete românești
politie anglia marea britanie istock jpg
Crimă terifiantă în Marea Britanie. O româncă a fost atrasă într-un apartament transformat într-o capcană Internațional
image
Facultatea „de lângă casă”, noua alegere a tinerilor. De ce tot mai mulți renunță la orașele universitare mari adevarul.ro
image
„Dacă te lauzi e rău, dacă te vaiți e și mai rău". Oferte neobișnuite în piețele volante. Care sunt prețurile legumelor înainte de Ziua Recoltei adevarul.ro

Parteneri

image
Dan Șucu, luat la țintă de „regina trollingului”! Ryanair ironizează din nou Genoa: „Vești proaste pentru suporteri” www.fanatik.ro
image
Ce se ştie până acum despre "cazul de ciumă scăpată din laborator" în Siberia observatornews.ro
image
După ce a călătorit pe jos în jurul lumii timp de 28 de ani, exploratorul Karl Bushby a sosit în Anglia: „Nu a fost ușor” www.antena3.ro
image
Paradoxul matematic al președintelui. Alegerile anticipate ar putea duce la suspendarea lui Nicușor Dan, dar tot ele l-ar putea salva. Politolog: „Nimeni nu mai așteaptă nimic de la el” www.gandul.ro
image
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…” www.wowbiz.ro
image
Când trece România la ora de iarnă 2026. Ceasurile se schimbă mai devreme decât anul trecut www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Anunțul presei din Spania despre relația Simonei Halep cu Dorin Mateiu. Acum este clar: „Mă simt eliberată” as.ro
image
Cine este angajatul TVR care a venit la serviciu cu un Porsche. Cât costă mașina care a stârnit reacția șefei interimare: „Too much is too much” playtech.ro
image
Numele lui Luca Niculescu, în istoria fotbalului românesc! Străbunicul premierului desemnat a dat numele campionatului www.fanatik.ro
image
Părăsită de chirurgul căsătorit, vedeta Antena 1 surprinsă pe bancheta din spate, a clacat! N-a suportat că bărbatul și-a ales propria soție, și a ajuns de urgență la spital www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Trecutul neștiut al lui Maurice Munteanu a ieșit la iveală. Ce s-a aflat acum despre familia lui www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
A renunțat la statut, preferând ”să cadă la așternut”! „Să fiu iubită este pentru mine asemenea aerului pe care îl respir” okmagazine.ro
image
Letizia a Spaniei a renunțat la ținute noi și la vopseaua de păr. Face economie regina sau îmbrățișează sustenabilitatea? La ce eveniment istoric a participat okmagazine.ro
image
#Epoca vikingilor
Cine a fost Harald Bluetooth, regele viking care a dat numele uneia dintre cele mai folosite tehnologii din lume historia.ro
image
#Istoria Filmului
Filmul care vorbea despre avorturi în epoca Ceaușescu, cu mult înainte de „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” historia.ro
nicole kidman maurice munteanu jpg
Maurice Munteanu, fascinat de apariția lui Nicole Kidman: „Felul în care întoarce capul e definiția modernă a sexualității” Vedete internaționale
ruxandra luca cancan jpg
Ruxandra Luca și chirurgul căsătorit, din nou împreună! Ce au făcut după ce au luat masa în doi Vedete românești
BRomania, foto Instagram jpg
BRomania, dezvăluiri despre viața amoroasă, la un an de la despărțire. Ce spune despre o nouă iubire și nuntă: „Mai aveți de așteptat!” Vedete românești
banner oana lis sonia trifan jpg
#Exclusiv Click!
VideoCum a ajuns Oana Lis manechinul Soniei Trifan, în tinerețe? Cum putea să arate soția lui Viorel Lis la 19 ani? „Acum intru la modelele plus size” Vedete românești
Tom Cruise sursa foto Profimedia jpg
Tom Cruise, în fața unui moment dificil după „Digger”. Filmul care a costat o avere, dar a dezamăgit la box office Vedete internaționale
image png
VideoAndreea BLD prezintă casa de 250.000 de euro. Cum arată reședința cumpărată la doar 25 de ani. Palmieri în curte și trei dormitoare Vedete românești
Michael Douglas în Instinct primar foto Profimedia jpg
Michael Douglas neagă dependența de sex, dar recunoaște o nouă aventură extraconjugală: „M-am îndrăgostit nebunește de ea!” Vedete internaționale
Dani Otil, foto Facebook jpg
VideoDani Oțil, revedere emoționantă cu familia în Malta. Gabriela Prisăcariu: „Tot respectul meu pentru oamenii care lucrează departe de familie” Vedete românești
image
Momente penibile la Insula Iubirii. Radu Vâlcan, la un pas să fie lovit de o concurentă actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva” actualitate.net