 Keri Russell și fiica sa, apariție elegantă la Săptămâna Modei de la Paris. Cele două au fost în centrul atenției
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FotoKeri Russell și fiica sa, apariție elegantă la Săptămâna Modei de la Paris. Cele două au fost în centrul atenției

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Kerri Russell, cunoscută pentru rolurile sale din serialele Felicity și The Diplomat, a participat la prezentarea colecției Louis Vuitton Womenswear Primăvară/Vară 2027 din cadrul Săptămânii Modei de la Paris, alături de fiica sa.

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Foto: getty images

Cum s-au afișat cele două

Actrița în vârstă de 50 de ani a optat pentru o apariție clasică în alb și negru. Ea a purtat o cămașă albă cu guler înalt și detalii structurate, pe care a asortat-o cu o fustă mini neagră și pantofi negri cu vârf ascuțit. Ținuta a fost completată de o geantă Louis Vuitton maro, decorată cu un lanț auriu, și de cercei discreți din aur.

De partea cealaltă, fiica sa, în vârstă de 13 ani, a ales o apariție îndrăzneață în nuanțe de roz. Adolescentei i-a atras atenția un costum din tweed, format din jachetă și fustă mini asortată, pe care l-a completat cu o geantă Louis Vuitton roșie și pantofi cu vârf ascuțit, prevăzuți cu o baretă nude. Coafura, un ponytail perfect netezit, a contribuit la aspectul sofisticat al ținutei.

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Foto: getty images

Keri Russell este apropiată de fiica sa

De-a lungul timpului, Russell a vorbit deschis despre relația cu fiica sa. Într-o apariție la emisiunea Jimmy Kimmel Live din 2023, actrița a povestit cu umor că a încercat să îi arate Willăi serialul Felicity, producția care a făcut-o celebră la finalul anilor ’90.

Însă reacția adolescentei nu a fost cea la care se aștepta. După doar câteva minute de vizionare, Willa a considerat serialul „stânjenitor”, spunându-i mamei sale că nu este interesată să urmărească poveștile romantice din perioada facultății.

Familia lui Keri Russell și actorului Matthew Rhys a fost recent în atenția publicului cu ocazia Premiilor Emmy 2026. După ce Rhys a obținut o victorie importantă, actorul a glumit în fața reporterilor că propriii copii organizaseră un fel de „casă de pariuri” pentru a prezice care dintre părinții lor va pleca acasă cu trofeul, potrivit publicației People.

În ciuda glumelor despre competiția dintre ei, a avut doar cuvinte de laudă la adresa partenerei sale, descriind-o drept o persoană elegantă și generoasă, care tratează cu respect și colegialitate fiecare sezon al premiilor.

Cariera lui Keri Russell

Keri Lynn Russell s-a născut pe 23 martie 1976 și este una dintre cele mai apreciate actrițe de televiziune din Statele Unite. De-a lungul unei cariere care se întinde pe mai multe decenii, ea s-a remarcat în special prin rolurile dramatice, obținând numeroase nominalizări la premiile Emmy, Golden Globe și Critics' Choice.

Drumul său în lumea divertismentului a început la doar 15 ani, când a devenit membră a distribuției emisiunii The Mickey Mouse Club, difuzată de Disney Channel între 1991 și 1994. În aceeași perioadă și-a făcut debutul cinematografic în filmul Honey, I Blew Up the Kid (1992), iar ulterior a apărut în seriale și producții TV precum Boy Meets World, Married... with Children, Malibu Shores și Roar.

Un moment important al carierei sale a venit în 1998, când a primit rolul principal în serialul Felicity. Interpretarea studentei Felicity Porter i-a adus un succes uriaș și i-a adus în 1999 premiul Golden Globe pentru Cea Mai Bună Actriță într-un Serial Dramatic. Serialul a fost difuzat până în 2002 și a transformat-o într-un nume important la Hollywood.

Pe lângă proiectele de televiziune, Keri Russell a avut și o carieră cinematografică solidă. Ea a jucat în filme precum We Were Soldiers (2002), Mission: Impossible III (2006), Waitress (2007), Dawn of the Planet of the Apes (2014) și Star Wars: The Rise of Skywalker (2019).

În ultimii ani, actrița a primit aprecieri deosebite pentru rolul Elizabeth Jennings din serialul The Americans, o producție despre doi agenți sovietici care trăiesc sub acoperire în Statele Unite în perioada Războiului Rece.

Interpretarea sa i-a adus multiple nominalizări la premiile Emmy și Golden Globe și a consolidat statutul său de una dintre cele mai talentate actrițe de televiziune ale generației sale.

Succesul a continuat cu serialul politic The Diplomat, în care o interpretează pe Kate Wyler, o diplomat americană implicată în crize internaționale complexe.

Rolul i-a adus noi nominalizări la cele mai importante premii din industrie și a readus-o în prim-planul televiziunii mondiale.

În semn de recunoaștere a contribuției sale în televiziune, Keri Russell a primit în 2017 o stea pe celebrul Hollywood Walk of Fame.

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