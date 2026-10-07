Keri Russell și fiica sa, apariție elegantă la Săptămâna Modei de la Paris. Cele două au fost în centrul atenției

Kerri Russell, cunoscută pentru rolurile sale din serialele Felicity și The Diplomat, a participat la prezentarea colecției Louis Vuitton Womenswear Primăvară/Vară 2027 din cadrul Săptămânii Modei de la Paris, alături de fiica sa.

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Cum s-au afișat cele două

Actrița în vârstă de 50 de ani a optat pentru o apariție clasică în alb și negru. Ea a purtat o cămașă albă cu guler înalt și detalii structurate, pe care a asortat-o cu o fustă mini neagră și pantofi negri cu vârf ascuțit. Ținuta a fost completată de o geantă Louis Vuitton maro, decorată cu un lanț auriu, și de cercei discreți din aur.

De partea cealaltă, fiica sa, în vârstă de 13 ani, a ales o apariție îndrăzneață în nuanțe de roz. Adolescentei i-a atras atenția un costum din tweed, format din jachetă și fustă mini asortată, pe care l-a completat cu o geantă Louis Vuitton roșie și pantofi cu vârf ascuțit, prevăzuți cu o baretă nude. Coafura, un ponytail perfect netezit, a contribuit la aspectul sofisticat al ținutei.

Foto: getty images

Keri Russell este apropiată de fiica sa

De-a lungul timpului, Russell a vorbit deschis despre relația cu fiica sa. Într-o apariție la emisiunea Jimmy Kimmel Live din 2023, actrița a povestit cu umor că a încercat să îi arate Willăi serialul Felicity, producția care a făcut-o celebră la finalul anilor ’90.

Însă reacția adolescentei nu a fost cea la care se aștepta. După doar câteva minute de vizionare, Willa a considerat serialul „stânjenitor”, spunându-i mamei sale că nu este interesată să urmărească poveștile romantice din perioada facultății.

Familia lui Keri Russell și actorului Matthew Rhys a fost recent în atenția publicului cu ocazia Premiilor Emmy 2026. După ce Rhys a obținut o victorie importantă, actorul a glumit în fața reporterilor că propriii copii organizaseră un fel de „casă de pariuri” pentru a prezice care dintre părinții lor va pleca acasă cu trofeul, potrivit publicației People.

În ciuda glumelor despre competiția dintre ei, a avut doar cuvinte de laudă la adresa partenerei sale, descriind-o drept o persoană elegantă și generoasă, care tratează cu respect și colegialitate fiecare sezon al premiilor.

Cariera lui Keri Russell

Keri Lynn Russell s-a născut pe 23 martie 1976 și este una dintre cele mai apreciate actrițe de televiziune din Statele Unite. De-a lungul unei cariere care se întinde pe mai multe decenii, ea s-a remarcat în special prin rolurile dramatice, obținând numeroase nominalizări la premiile Emmy, Golden Globe și Critics' Choice.

Drumul său în lumea divertismentului a început la doar 15 ani, când a devenit membră a distribuției emisiunii The Mickey Mouse Club, difuzată de Disney Channel între 1991 și 1994. În aceeași perioadă și-a făcut debutul cinematografic în filmul Honey, I Blew Up the Kid (1992), iar ulterior a apărut în seriale și producții TV precum Boy Meets World, Married... with Children, Malibu Shores și Roar.

Un moment important al carierei sale a venit în 1998, când a primit rolul principal în serialul Felicity. Interpretarea studentei Felicity Porter i-a adus un succes uriaș și i-a adus în 1999 premiul Golden Globe pentru Cea Mai Bună Actriță într-un Serial Dramatic. Serialul a fost difuzat până în 2002 și a transformat-o într-un nume important la Hollywood.

Pe lângă proiectele de televiziune, Keri Russell a avut și o carieră cinematografică solidă. Ea a jucat în filme precum We Were Soldiers (2002), Mission: Impossible III (2006), Waitress (2007), Dawn of the Planet of the Apes (2014) și Star Wars: The Rise of Skywalker (2019).

În ultimii ani, actrița a primit aprecieri deosebite pentru rolul Elizabeth Jennings din serialul The Americans, o producție despre doi agenți sovietici care trăiesc sub acoperire în Statele Unite în perioada Războiului Rece.

Interpretarea sa i-a adus multiple nominalizări la premiile Emmy și Golden Globe și a consolidat statutul său de una dintre cele mai talentate actrițe de televiziune ale generației sale.

Succesul a continuat cu serialul politic The Diplomat, în care o interpretează pe Kate Wyler, o diplomat americană implicată în crize internaționale complexe.

Rolul i-a adus noi nominalizări la cele mai importante premii din industrie și a readus-o în prim-planul televiziunii mondiale.

În semn de recunoaștere a contribuției sale în televiziune, Keri Russell a primit în 2017 o stea pe celebrul Hollywood Walk of Fame.