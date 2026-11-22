Adrian Văncică, interpretul îndrăgitului personaj Celentano din „Las Fierbinți”, este unul dintre actorii care preferă să își țină familia departe de atenția publicului. În spatele succesului de pe micul ecran se află însă o poveste de dragoste de lungă durată cu Elena, femeia alături de care are două fete. Puțini știu că soția actorului activează tot în industria cinematografică, iar fiicele lor au avut deja ocazia să apară în serialul care l-a făcut celebru.

Cine este și cu ce se ocupă soția lui Adrian Văncică Foto: Facebook

Deși Adrian Văncică este cunoscut de milioane de telespectatori, viața sa de familie rămâne discretă. Actorul și soția lui, Elena, preferă să se bucure de lucrurile simple, de timpul petrecut împreună și de prieteni, fără să amestece prea mult viața personală cu notorietatea personajului Celentano.

Partenera sa nu este străină de lumea cinematografiei. Elena Văncică lucrează ca supervizor de scenariu și secretar de platou, astfel că cei doi au avut ocazia să colaboreze și profesional.

Printre proiectele la care au lucrat împreună se numără filmul dramatic „Scurtcircuit”, lansat în 2018 și regizat de Cătălin Saizescu, care este și nașul de botez al celor două fete ale cuplului.

Cele două fiice ale actorului au apărut în „Las Fierbinți”

Mara, în vârstă de 16 ani, și Thea, de 14 ani, au moștenit înclinațiile artistice ale părinților și au avut chiar o scurtă apariție într-un episod din „Las Fierbinți”. Cu toate acestea, Adrian Văncică nu își dorește să le îndrume neapărat spre actorie. Dimpotrivă, actorul consideră că meseria este dificilă și preferă ca fiicele sale să nu fie expuse public.

„Fetele noastre au jucat într-un episod din Las Fierbinți. Nu le încurajez în direcția asta, e greu să facă actorie în zilele noastre. Au crescut, nu am mai publicat fotografii cu ele de mult. Nu-mi place să fie în atenția publicului”, mărturisea actorul în urmă cu ceva timp.

Dacă în serial este responsabil de numeroase momente comice, acasă Adrian Văncică nu încearcă să fie personajul care îi face pe toți să râdă. Actorul spune că soția și fiicele sale sunt cele care dau tonul glumelor, iar el preferă să le urmărească și să se bucure de replicile lor.

„Umorul e musai să fie acolo, dar în familia mea eu sunt doar un spectator la umor. Nu mă străduiesc deloc să fiu umoristic acasă, pentru că sunt extrem de amuzante cele două fete ale noastre şi nevastă-mea.

Este un spectacol zilnic pentru mine să le urmăresc pe fete, să observ felul cum se raportează la realitate, să le ascult replicile, ironiile. Nu sunt deloc cel mai comic din casă şi nici nu mi-aş permite să fiu.

Păi, ce autoritate aş mai avea, când vine momentul acela: «Ia să vedem ce temă ai la mate pentru mâine?», iar pe fiică-mea ar pufni-o râsul?!”, a povestit Adrian Văncică.

Cum își descrie actorul stilul de parenting

Pe măsură ce Mara și Thea au crescut, responsabilitățile de părinte au devenit tot mai complexe. Invitat în podcastul „Salvați de clopoțel”, Adrian Văncică a vorbit despre felul în care își educă fiicele și despre diferențele dintre stilul său și cel al soției.

Actorul se consideră un părinte autoritar, dar nu unul sever, în timp ce Elena este mai permisivă. În plus, acesta spune că educația copiilor în prezent presupune provocări diferite, mai ales din cauza accesului la tehnologie și a faptului că orice informație poate fi verificată rapid.

„M-aș defini ca un părinte autoritar, dar nu autoritatea aia severă, «scot biciul». Autoritatea aia sănătoasă. Doamna este mai permisivă, ca orice mamă lasă de la ea. La mine nu e așa. E greu să fii părinte astăzi.

Ești verificat cu inteligența artificială. Nu mai merge ca pe vremea mea, să se uite în gura mea la orice zic. Trăiești într-o verificare continuă. La fiecare întâlnire cu copilul ai un examen”, a mărturisit actorul.