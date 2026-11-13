 Florin Prunea, surpriză de proporții la PRO TV! În ce serial de pe VOYO va apărea fostul fotbalist
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Florin Prunea, surpriză de proporții la PRO TV! În ce serial de pe VOYO va apărea fostul fotbalist

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După experiența plină de adrenalină din „Desafio: Aventura”, producție difuzată de PRO TV la începutul anului 2026, Florin Prunea își continuă colaborarea cu postul din Pache Protopopescu și face o trecere spectaculoasă în domeniul ficțiunii.

Florin Prunea schimbă terenul de fotbal cu platourile de filmare!
Florin Prunea schimbă terenul de fotbal cu platourile de filmare! Foto: facebook

Fostul mare goalkeeper al echipei naționale a României a semnat un nou contract și face parte din distribuția sezonului 2 al serialului „BCC – Bucharest Central College”, disponibil pe platforma VOYO. Surprizele nu se opresc însă aici pentru admiratorii săi, deoarece fostul internațional va putea fi urmărit în curând și într-un format viral de divertisment, alături de un alt fost portar cunoscut din fotbalul românesc.

Florin Prunea joacă alături de Daniel Nuță și peste 120 de adolescenți

În noua serie a producției dedicate tinerilor, capetele de afiș sunt Mălina Andreescu, Daniel Nuță și Ana Maria Moldovan, cărora li se alătură actori consacrați precum Alex Iezdimir, Doina Nuțeanu, Raluca Aprodu, Tudor Istodor și Florin Prunea, într-o desfășurare de forțe ce include peste 120 de copii și adolescenți, cursanți ai Academiei Buftea. Primele nouă episoade au intrat deja pe VOYO începând din 13 noiembrie 2026, urmând ca următoarele nouă episoade să fie disponibile pe 27 noiembrie.

Intriga noului sezon aduce o ciocnire explozivă de mentalități: exact când lucrurile păreau să se așeze la BCC, liceul fuzionează cu o altă unitate de învățământ intrată în faliment. Elevii și profesorii celor două școli sunt nevoiți să conviețuiască, iar tensiunile se vor resimți pe holuri, la cantină, pe terenul de sport și pe rețelele sociale.

„Ne-am propus ca noul sezon să fie mai fun, mai colorat, cu mai multă muzică, dar și cu conflicte mai puternice. Totul a fost posibil datorită unei echipe creative incredibile, iar parteneriatul cu VOYO, pentru al doilea an consecutiv, ne confirmă că povestea asta merită spusă mai departe. Episoadele de 15 minute se văd ușor oriunde: pe telefon, în pauza de la școală, în metrou, în pauza de masă sau acasă, cu familia, la TV”, a precizat Daniel Nuță, producătorul creativ și executiv al serialului, potrivit Libertatea.

La rândul său, Vlad Ionescu, producător general și CEO al Academiei Buftea, a evidențiat faptul că serialul reușește să capteze atenția întregii familii, nu doar a tinerilor:

„BCC e un serial despre Gen Z, făcut cu Gen Z: poveștile pornesc de la ce trăiesc ei cu adevărat. Dar nu e doar pentru ei. Aproape o treime dintre spectatorii primului sezon au fost părinți și profesori. BCC e dovada că o generație pe care mulți o judecă după timpul petrecut pe telefon poate construi o poveste care ține atenția unei țări întregi, inclusiv a părinților”, a subliniat Vlad Ionescu.

Florin Prunea și Alessandro Caparco intră în competiția „Fugiți de acasă”, creată de Selly

Pe lângă apariția sa actoricească din „BCC – Bucharest Central College”, Florin Prunea revine în prim-planul divertismentului online într-un proiect plin de umor și imprevizibil. Fostul portar al Generației de Aur va lua startul în cel de-al treilea sezon al competiției „Fugiți de acasă”, format creat de Selly și difuzat tot pe VOYO, unde va face echipă cu bunul său prieten și coleg de breaslă, Alessandro Caparco.

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