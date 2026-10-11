Chivu, pe cai mari în Italia: o nouă victorie și Inter e iar lider în Serie A

Internazionale Milano revine la „șefia” clasamentului din Serie A, după ce echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani) a învins, sâmbătă, acasă, scor 3-0, AC Parma, în etapa VI-a din campionatul italian.

Cristi Chivu domină, fără doar și poate, campionatul italian Foto: EPA

Pe stadionul „Giuseppe Meazza” Inter și-a măsurat practic forțele cu fosta echipă, campioana Italiei controlând fără probleme duelul și adjudecându-și victoria după prima jumătate de oră. După acest duel, Inter revine pe primul loc, cu 16 puncte, cel puțin până la meciul lui AS Roma, care va înfrunta Como FC. Comparativ, Parma rămâne cu patru puncte, tocmai pe locul 17.

E asigurat cel puțin încă doi ani la Inter

Chivu are lumina reflectoarelor asupra lui, după ce, sezonul trecut, a reușit să se impună pe toate planurile, cucerind atât titlul de campion în Serie A, cât și Cupa Italiei. Românul a consemnat, astfel, un sezon excepțional la Inter, chiar în primul său an pe banca tehnică a echipei la care a făcut performanță și ca jucător, intrând în istorie drept singurul tehnician care câștigă titlul și Cupa în cel dintâi sezon ca „principal” la echipa din Italia. Tehnicianul este, fără doar și poate, antrenorul român al momentului, reușind eventul într-una dintre țările cu cel mai „tare” fotbal din Europa. Chivu are la dispoziție un lot în valoare de 738,30 de milioane de euro, cei mai bine cotați fiind căpitanul argentinian Lautaro Martínez (29 de ani, 85 de milioane de euro) și italienii Alessandro Bastoni (27 de ani, 65 de milioane de euro) cu Federico Dimarco (28 de ani), Nicolò Barella (29 de ani), Marcus Thuram, neamțul Yann Bisseck (25 de ani) și Pio Esposito (21 de ani), fiecare aproximați la câte 50 de milioane de euro. Venit în toamna lui 2025, Chivu are contract valabil cel puțin până în vara lui 2028, până acum adunând 65 de meciuri - dintre acestea, 43 au fost dueluri câștigate, nouă meciuri s-au încheiat la egalitate, iar 13 au fost pierdute.