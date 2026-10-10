Vești proaste pentru națională: n-a mai prins niciun minut de joc de 6 meciuri

Unul dintre fotbaliștii de bază de la echipa națională, care a fost titular în trei dintre cele patru meciuri ale României din Liga Națiunilor, toate soldate cu înfrângere, a intrat într-un con de umbră la echipa de club. Dennis Man (28 de ani) n-a mai prins nici măcar un minut de joc în ultimele șase meciuri din campionatul olandez, acolo unde îmbracă tricoul lui PSV Eindhoven.

Man (dreapta, aflat la minge) e într-o situație delicată la echipa de club Foto: Sportpictures

Odată cu cea mai partidă, disputată vineri, când echipa sa a primit vizita lui SC Heerenveen și s-a impus cu 2-0, românul a ajuns la șase dueluri consecutive în care n-a evoluat deloc. Situația a fost confirmată drept una generală, după meci, când antrenorul Peter Bosz (62 de ani) a punctat că Man a devenit abia a treia variantă pentru postul de extremă dreapta: „Am mizat pe Bajraktarević, pentru că s-a descurcat foarte bine înaintea pauzei pentru meciurile naționalelor. El l-a mai înlocuit o dată pe Perišić, când Man era accidentat și a făcut-o foarte bine. Am considerat că este cazul să îl răsplătesc, acum”. În acest context, Man, estimat la o valoare de 12 milioane de euro de către Transfermarkt, este în mijlocul unei perioade complicate la PSV Eindhoven, deși sezonul trecut se remarcase drept un om de bază la campioana din Olanda - cifrele sale arătau 35 de meciuri, 11 goluri și șapte pase decisive.

Situația nu este una ideală pentru echipa națională, acolo unde selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) are nevoie de jucători în formă la echipele de club. În prezent, „tricolorii”, de altfel fără victorie cu noul selecționer, sunt pe ultimul loc în grupa lor de Liga Națiunilor, fără vreun punct acumulat, având la dispoziție peste o lună pentru a pregăti următorul duel, când vor primi vizita Poloniei.

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1

România-Bosnia și Herţegovina: 2-4

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia: 0-1

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 10p;

2. Bosnia și Herțegovina: 8p;

3. Polonia: 4p;

4. România: 0p.