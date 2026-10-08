Mai jos ca niciodată: urmările eșecurilor României în Liga Națiunilor

Parcursul echipei naționale de fotbal a României în Liga Națiunilor, acolo unde a înregistrat patru înfrângeri din tot atâtea meciuri disputate, se reflectă în clasamentul FIFA, „tricolorii” înregistrând cea mai slabă poziționare.

Nicolae Stanciu și coechipierii săi au o lună la dispoziție să se redreseze Foto: Sportpictures

După ce a bifat eșecuri pe linie în competiție, România a coborât şase poziţii şi ocupă, acum, locul 58 - cea mai slabă clasare din istorie, potrivit site-ului FIFA. Adversarele selecționatei lui Gheorghe Hagi (61 de ani) se află,, în schimb, în situații ceva mai bune - polonezii ocupă locul 37 în clasamentul FIFA, după o coborâre de un loc, Suedia este pe 34, cu o urcare de trei poziţii, iar Bosnia este pe 57, avansând patru locuri. În „vârful” ierarhiei, Top 3 rămâne neschimbat, comparativ cu luna iulie: lider este Spania, fiind urmată de Argentina și Franţa. Totodată, în Top10 singura care a urcat este Portugalia, care a avansat două poziții, până pe cinci, depășind Maroc şi Brazilia.

EURO 2028, un vis tot mai complicat pentru „tricolori”

Următorul clasament FIFA va fi publicat pe18 noiembrie - între timp, naționala României are la dispoziție mai bine de o lună la dispoziție pentru a pregăti următorul meci din Liga Națiunilor, în care va primi vizita Poloniei.

Miza partidelor din Liga Națiunilor este strâns legată de EURO 2028, în perspectiva căruia România își complică socotelile. Cum, în prezent, „tricolorii” sunt pe ultimul loc în grupa lor de Liga Națiunilor, fără vreun punct acumulat și fără speranțe matematica pentru locul doi, care ar fi dus în urna a doua pentru tragerea la sorți în vederea preliminariilor, scenariile nu sunt tocmai roz. În situația dată, România este sigură de faptul că va fi în urna a treia, situație în care șansele de calificare la EURO 2028 scad.

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1

România-Bosnia și Herţegovina: 2-4

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia: 0-1

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 10p;

2. Bosnia și Herțegovina: 8p;

3. Polonia: 4p;

4. România: 0p.