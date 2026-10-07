Messi, ovaționat de zeci de mii de oameni în ultimul meci la naţională

Fotbalul mondial consemnează un moment important, după ce marele Lionel Messi (39 de ani) a susținut meciul de retragere de la naționala din Argentina, acolo unde a scris istorie vreme de 21 de ani, lăsând în urmă 126 de goluri, două titluri de Copa América şi o Cupă Mondială. Ultima sa partidă la prima reprezentativă sud-americană a avut loc, marți, Leo Messi marcând din penalty şi oferind pase decisive pentru celelalte două goluri ale Argentinei în victoria cu 3-0 împotriva Beninului, într-un amical.

Leo Messi, după ultimul său meci la naționala Argentinei Foto: EPA

Federaţia argentiniană de fotbal a transformat meciul de marţi -al 208-lea al lui Messi- într-un eveniment naţional de rămas-bun, intitulat „ultimul tango”. Peste 85.000 de bilete pentru cel mai mare stadion din Buenos Aires s-au epuizat în 90 de minute, iar locurile, al căror preţ iniţial era cuprins între 60 şi 300 de dolari, au ajuns și la 2.500 de dolari pe site-urile de revânzare. Dorința iubitorilor de fotbal de a-l vedea pentru ultima dată în naționala Argentinei a fost, fără doar și poate, una ridicată.

Adulat de zeci de mii de oameni în ultimul său meci la națională

După fluierul final, Messi s-a arătat impresionat de emulația creată în jurul său, din tribune răsunând „Olé, olé, olé, olé, Messi, Messi”, sud-americanul fiind practic venerat de zeci de mii de oameni. „Adevărul este că vorbesc mai mult decât am vorbit, vreodată. Nu vreau să plec de aici, nu vreau să părăsesc acest teren”, a mărturisit Messi, urmat de urale asurzitoare ale mulțumii. „Vreau doar să vă spun că vă iubesc, că o să-mi fie dor de voi şi că îi sunt recunoscător lui Dumnezeu că sunt argentinian”, a mai spus starul internațional.

Cotat la o valoare de 15 milioane de euro de către Transfermarkt, Messi a debutat la națională în august 2005, adunând 208 meciuri și înscriind 126 de goluri. În plan de echipe de club, sud-americanul a cunoscut celebritatea la FC Barcelona, unde a strâns 778 de partide, 672 de goluri și 303 de pase decisive. Ulterior, la Paris Saint-Germain, a jucat în 75 de dueluri, marcând de 32 de ori, iar la formația actuală, Inter Miami, are 117 confruntări și 102 de goluri cu 58 de pase decisive. Palmaresul lui Messi numără, printre altele, un titlu de campion mondial, patru Ligi ale Campionilor, trei Supercupa UEFA, 10 titluri de campion al Spaniei și două al Franței.