Adela Popescu revine în rol principal, în „Fără Urmă”: „Nu există personaje întru totul pozitive sau negative”

În această seară, de la ora 20:30, „Fără Urmă” începe la PRO TV și pe VOYO, cu un prim episod în care trecutul revine într-un mod neașteptat. Adela Popescu deține rol principal în această nouă producție.



Adela Popescu, în Fără Urmă Foto: Pro tv

PRO TV și VOYO aduc pe micile ecrane un nou univers captivant prin serialul „Fără Urmă”, a cărui intrigă îi va prinde pe cei de acasă într-un joc al secretelor, poveștilor de iubire intense și răzbunării. Începând cu data de 14 septembrie, serialul cu Alex Calangiu, Adela Popescu și Aylin Cadîr în rolurile principale va putea fi urmărit în fiecare luni la PRO TV și pe VOYO.

În spatele vieții liniștite pe care Barbu și-a construit-o se ascund secrete gata să schimbe totul, iar lumea idilică în care trăiește alături de soția sa și fiul lor va începe să se destrame. Familia Scarlat, una dintre cele mai influente din România și strâns legată de trecutul întunecat al lui Barbu, revine în viața acestuia hotărâtă să-i ceară socoteală pentru greșelile comise. În această seară, iubirea, suferința și sacrificiul vor atinge cote maxime, iar trecutul va demonstra că nu poate fi îngropat pentru totdeauna.

Povestea din „ Fără Urmă” va începe cu un gest simplu, făcut din dragoste, prin care Barbu își va dori să o surprindă pe soția lui, Mara, la aniversarea lor:

„Voiam un inel pentru Mara. Acum șapte ani când ne-am luat am fost pe viteză. Am și băgat tot ce-aveam în fermă, n-am avut nici verighete! Adică am avut, dar de tinichea, să aibă ce să ne pună popa pe degete. Într-o lună de zile s-au înnegrit. Am tot zis că o să ne luăm altele de aur, dar nu le-a venit niciodată rândul. Azi se fac șapte ani de când ne-am luat și am zis să iau un inel pentru Mara. Să-i fac surpriză”.

Aylin Cadîr și Alex Calangiu Foto: Pro TV

Soția lui va fi măgulită de cadou și îi va mărturisi emoționată:

„De șapte ani încoace tot aștept să văd care-i beleaua cu tine. N-ai cum să fii așa de bun! Tot aștept ca într-o zi să văd partea ta rea. Toți avem o parte rea, nu? Tu n-ai, ești bun tot. Cât noroc să am?”.

Însă ceea ce trebuia să fie un simplu gest de iubire se vatransforma, în doar câteva clipe, într-o luptă pentru supraviețuire. Prins în mijlocul unui jaf în magazinul de bijuterii, Barbu reușește să îi imobilizeze pe atacatori, iar intervenția sa spectaculoasă atrage imediat atenția presei. Mediatizarea intensă a cazului va avea însă o consecință neașteptată: familia Scarlat află că bărbatul pe care îl credea dispărut este, de fapt, în viață.

„Cetățean de onoare al orașului... E pe toate știrile. Îți dau oameni cu tine să te duci după el. În maximum două zile vreau să-l am în față”, îi va ordona Scarlat, unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România, ginerelui său.

Foto: Pro TV

Despre „Fără Urmă”, unul dintre proiectele care marchează revenirea sa în seriale după o perioadă de pauză, Adela Popescu a declarat:

„În momentul în care am primit invitația de a face parte din distribuția serialului <<Fără Urmă>>, am acceptat fără ezitare. M-a atras încă de la început universul acestei povești, pentru că îmbină adrenalina și misterul cu romantismul și alegerile complicate pe care viața ne obligă uneori să le facem. Nu există personaje întru totul pozitive sau negative în serial, ci oameni care greșesc, iubesc, luptă și încearcă să ia cele mai bune decizii, chiar dacă nu reușesc întotdeauna.

Personajul meu este fiica unuia dintre cei mai bogați oameni din România, o arhitectă care pare să aibă o viață așezată și o familie frumoasă. Doar că, la un moment dat, umbrele trecutului revin și îi dau întreaga lume peste cap. Cred că publicul va descoperi o poveste intensă, plină de surprize, pe care abia aștept să o urmărească”.