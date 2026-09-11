 Radu Vâlcan, dezvăluiri despre viața alături de Adela Popescu: „Ne-am găsit pur și simplu”. Cum reușesc să păstreze vie flacăra iubirii
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Radu Vâlcan, dezvăluiri despre viața alături de Adela Popescu: „Ne-am găsit pur și simplu”. Cum reușesc să păstreze vie flacăra iubirii

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Radu Vâlcan (49 de ani) e pregătit pentru un nou sezon „Insula Iubirii”, însă, dincolo de platourile de filmare și poveștile intense ale concurenților, prezentatorul are acasă propria lui „insulă”: familia.

Radu Vâlcan, dezvăluiri despre viața de familie cu Adela Popescu
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Radu Vâlcan, dezvăluiri despre viața de familie cu Adela Popescu Foto: click.ro

Radu Vâlcan și Adela Popescu formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc și, după ani de relație și trei băieți, recunosc că romantismul trebuie uneori… programat.

Radu Vâlcan: „Insula Iubirii este maximă, extremă și în exces”

Prezentatorul  TV este mai pregătit ca niciodată pentru noul sezon al emisiunii de la Antena 1 și promite un sezon intens.

Foarte pregătit, mai pregătit ca niciodată. Este maxim, este extrem și este în exces”, spune Radu Vâlcan.

El recunoaște că, de fiecare dată, îl surprind oamenii pe care îi întâlnește în emisiune.

Mie îmi plac toți concurenții pentru că sunt diferiți, sunt caractere diferite, sunt personalități diferite. Sunt oameni noi pe care îi cunosc de fiecare dată și descopăr de fiecare dată, pe parcursul emisiunii, ce fel de oameni sunt. Și încerc să creez cumva o armonie, o legătură cât de cât constructivă în discuțiile care au loc acolo, între mine și ei”, ne-a spus Radu Vâlcan pentru Click!

Radu este și unul dintre cei mai severi critici ai săi. Se uită la emisiune și își analizează propriile intervenții.

Evident că sunt critic cu mine. Mi se pare că, la un moment dat, trebuia să abordez altfel o discuție, o problemă, un subiect, dar asta este. Sunt critic, dar cred că este ceva constructiv. Mă ajută pentru sezonul viitor aceste lucruri”, ne spune vedeta.

Acasă îl așteaptă „haosul” cu trei băieți

Dacă pe insulă are de gestionat poveștile concurenților, acasă Radu are parte de o provocare cel puțin la fel de intensă: cei trei fii ai săi.

„E haos, cum să fie la noi acasă? Dar da, suntem pregătiți”, spune prezentatorul TV, referindu-se la începutul școlii.

Familia se retrage cât poate de des la casa lor de la Șușani, locul în care cele două vedete, Radu Vâlcan și Adela Popescu, se simt mai bine decât oriunde.

Am stat retrași în liniștea noastră de la țară. Pentru că urăsc orașul ăsta. Nu-mi place gălăgia, nu-mi place agitația de oraș, dar aici ne desfășurăm activitatea, aici trăim, aici muncim”, ne-a mai declarat Radu Vâlcan pentru Click!

Atât de mult le place viața de la țară, încât Radu și Adela au discutat inclusiv despre posibilitatea de a se muta treptat acolo.

Am vorbit cu Adela despre asta și, naiba știe, nu știe viața, dar nu poți să iei din scurt această variantă”, mai spune prezentatorul de la Insula Iubirii.

Cum mai găsesc timp pentru iubire după trei copii

Radu a făcut la un moment dat haz de necaz pe Instagram, spunând că în casa lor sunt „trei băieți, cu mine patru” și că abia mai are loc să o iubească pe mama copiilor lui, Adela.

În realitate, spune el, iubirea pentru Adela Popescu, soția lui, este mai puternică decât oricând.

De iubit, o iubesc mai mult ca niciodată, dar asta e când ai copii mici și, mai ales, băieții care o fac pe Adela evantai. Pur și simplu, trag de ea în toate părțile”, adaugă Radu Vâlcan.

Soluția? Ora de culcare.

Este mai greu, dar ăsta este motivul pentru care încercăm să îi culcăm devreme”Pentru că după ce copiii adorm, începe, în sfârșit, timpul părinților.

Ca să avem și noi mai mult timp împreună”, a mai dat din casă Radu.

Radu și Adela fug din când în când singuri

Cei doi știu că, pentru a păstra romantismul într-o familie cu trei copii, trebuie să își facă timp unul pentru celălalt. Așa că profită de orice ocazie pentru câteva zile în doi.

Profităm, încercăm să profităm cât putem de mult, să mai prindem două-trei zile. Ori trimitem copiii la țară, la bunici…”

Cea mai recentă escapadă romantică a fost în Grecia.

Am fost câteva zile doar noi doi în Grecia, cu niște prieteni. Ne-am bucurat de câteva zile acolo, copiii au fost în siguranță, la bunici, a fost totul bine”ne-a mai spus prezentatorul TV.

„Este ea femeia vieții tale?”

După atâția ani împreună și trei copii, întrebarea vine firesc: este Adela Popescu femeia vieții lui Radu Vâlcan?

Răspunsul prezentatorului este categoric: „Evident, da!”

Iar când vine vorba despre secretul relației lor, Radu nu caută formule complicate.

S-a mai pus întrebarea asta, nu e niciun secret. Cred că ne-am găsit pur și simplu. Am avut noroc să ne găsim, atât”.

Ce i-ar găti Adelei la o cină romantică

Radu este pasionat de gătit, așa că întrebarea despre o cină romantică pregătită acasă vine perfect.

Dacă ar ajunge acum acasă și ar vrea să o răsfețe pe Adela cu ceva făcut chiar de el, alegerea ar fi una simplă, dar delicioasă.

Ce i-aș găti? Cred că niște paste carbonara". Un răspuns care, după cum se vede, nu are nevoie de prea multe explicații.

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