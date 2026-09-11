 Lovitură neașteptată la „Insula iubirii”! Un nou cuplu ar fi fost descalificat după doar o săptămână. Cine sunt concurenții eliminați
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Lovitură neașteptată la „Insula iubirii”! Un nou cuplu ar fi fost descalificat după doar o săptămână. Cine sunt concurenții eliminați

#Insula iubirii
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Sezonul 10 al emisiunii „Insula iubirii” vine cu surprize încă din primele zile. După plecarea controversată a lui Marcel, cunoscut drept „Maluma de România”, și a soției sale, Armina, un alt cuplu ar fi ajuns în situația de a părăsi competiția mult mai devreme decât se aștepta.

Încă un cuplu descalificat de la „Insula Iubirii”
Încă un cuplu descalificat de la „Insula Iubirii” Foto: arhiva Click!

Potrivit informațiilor cancan.ro, producătorii Antena 1 ar fi decis eliminarea unor concurenți după ce ar fi descoperit că relația lor nu ar fi fost prezentată la casting în conformitate cu realitatea.

Mira și Ian Boitaș ar fi părăsit competiția după aproximativ o săptămână

Mira și Ian Boitaș ar fi părăsit competiția după aproximativ o săptămână
Mira și Ian Boitaș ar fi părăsit competiția după aproximativ o săptămână Foto: Social media

Sezonul aniversar al „Insula iubirii” a început cu o situație neașteptată. După incidentul care i-ar fi avut în prim-plan pe Marcel și Armina, în Thailanda ar fi ajuns un alt cuplu pentru a participa la testul fidelității: Mira și Ian Boitaș.

Cei doi nu ar fi avut însă o ședere prea lungă în cadrul emisiunii. Mira ar fi intrat în competiție hotărâtă să-și urmeze sentimentele și, la scurt timp după sosire, s-ar fi apropiat de Cătălin Brînză.

Ulterior, concurenta ar fi intrat și în atenția Jaguarului, iar apropierea dintre cei doi ar fi devenit tot mai evidentă. Mira și ispita ar fi fost surprinși împreună la date, iar între ei ar fi existat inclusiv momente de tandrețe și săruturi.

Prezența Mirei în vila fetelor ar fi devenit rapid una dintre poveștile urmărite de fanii emisiunii. După ce s-ar fi apropiat inițial de Cătălin Brînză, concurenta ar fi fost atrasă ulterior și de Jaguar. Cei doi ar fi ajuns să petreacă timp împreună, iar relația dintre ei ar fi evoluat într-un ritm rapid. Deși ar fi existat săruturi pătimașe, lucrurile nu ar fi ajuns, potrivit informațiilor apărute, până la capăt.

Motivul pentru care producătorii ar fi decis eliminarea

După aproximativ o săptămână petrecută în Thailanda, situația ar fi luat o turnură neașteptată. Producătorii Antena 1 ar fi început să verifice mai atent informațiile despre relația celor doi, după ce ar fi apărut suspiciuni că povestea prezentată la casting nu ar fi corespuns realității.

Potrivit informațiilor publicate de Viperelor Vesele, relația dintre Mira și Ian Boitaș nu ar fi fost exact cea prezentată înainte de participarea la emisiune. În aceste condiții, producția ar fi luat decizia de a-i elimina din competiție.

Astfel, Mira și Ian Boitaș ar fi devenit un alt cuplu care nu reușește să rămână prea mult timp în sezonul aniversar al „Insula iubirii”, după ce aventura lor în Thailanda ar fi durat aproximativ o săptămână.

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