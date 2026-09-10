Prima soție a lui Mădălin Ionescu este din nou singură. Mihaela Coșerariu a divorțat discret după nici un an de mariaj

Mihaela Coșerariu trece printr-o nouă despărțire oficială. La nici un an de când spunea „da” într-o ceremonie atipică, mariajul cu afaceristul Cătălin Șerbănescu s-a încheiat fără scandal, în secret. Aceasta a eliminat toate imaginile de cuplu de pe internet.

Mihaela Coșerariu a divorțat de Cătălin Șerbănescu Foto: faebook/arhivă

După ce a stat timp de 14 ani alături de omul de televiziune Mădălin Ionescu, Mihaela Coșerariu a încercat să își reclădească viața amoroasă departe de lumina reflectoarelor. Povestea de dragoste care părea să îi aducă liniștea alături de omul de afaceri Cătălin Șerbănescu s-a destrămat însă neașteptat de repede. Separarea s-a produs în cel mai mare secret, confirmând că aparențele unei căsnicii moderne nu au rezistat trecerii timpului.

Separare în tăcere: de la cununia nonconformistă la ștergerea amintirilor

Relația dintre Mihaela Coșerariu și Cătălin Șerbănescu a fost oficializată pe 19 decembrie 2022, la doi ani după ce s-au cunoscut. Cununia civilă a atras atenția prin simplitate, ambii alegând haine lejere și renunțând complet la canoanele clasice ale unui eveniment festiv.

Armonia nu a durat însă mult. Primele tensiuni au apărut la scurt timp după ceremonie, iar desfacerea căsătoriei s-a perfectat discret, departe de ochii curioșilor. Decizia a devenit evidentă pe rețelele sociale, unde Mihaela a înlăturat toate fotografiile cu partenerul ei, în timp ce afaceristul ar fi apărut deja în compania unei alte femei.

Trecutul alături de Mădălin Ionescu: „Am iubit-o cu disperare”

Înainte de această scurtă căsnicie, Mihaela a împărțit 14 ani de viață cu realizatorul TV Mădălin Ionescu, mariaj din care au rezultat doi copii, Ștefania și Filip.

Despărțirea lor din 2010 a ținut prima pagină a ziarelor, însă prezentatorul a ținut atunci să sublinieze caracterul amiabil al separării:

„Îmi e greu să vorbesc despre noi, dar o fac din respect pentru publicul meu fidel. Vorbesc acum şi pentru că am acordul Mihaelei, soţia mea. Ştiu că în România pare anormal ca un cuplu să se poată separa amiabil. Cred că vor căuta scheleţi în dulap şi de aceea fac aceste clarificări încă de la început. Am trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de soţia mea timp de 13 ani şi jumătate”.

La acel moment, copiii au fost împărțiți de comun acord, Ștefania rămânând cu tatăl, iar Filip plecând alături de mamă. Mădălin Ionescu a negat orice infidelitate, punând sfârșitul pe seama nepotrivirilor de zi cu zi:

„În momentul despărţirii, între noi existau mari rezerve de afecţiune. Am considerat însă că acestea trebuie canalizate spre educaţia şi creşterea copiilor. Am iubit-o cu disperare pe Mihaela şi niciodată, în toată perioada aceasta, nu i-am înşelat încrederea. Pur şi simplu, au existat anumite divergenţe legate de cadrul vieţii de familie care ne-au împiedicat să mai continuăm pe acelaşi drum”.

Cine este Mihaela Coșerariu

Mihaela Coșerariu este fosta soție a prezentatorului TV Mădălin Ionescu, alături de care are doi copii. După divorț, a ales să își construiască propriul drum profesional și s-a orientat către domeniul comunicării și al relațiilor publice.

Deși a absolvit Facultatea de Jurnalism, Mihaela nu a urmat o carieră în televiziune. A lucrat în PR pentru mai multe afaceri și s-a ocupat, de-a lungul timpului, de proiecte din domeniul micilor afaceri. În 2022, aceasta s-a recăsătorit cu Cătălin Șerbănescu, un om de afaceri.