 Ce mănâncă Mădălin Ionescu la micul dejun. Alimentul minune care nu-i lipsește niciodată din farfurie
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Ce mănâncă Mădălin Ionescu la micul dejun. Alimentul minune care nu-i lipsește niciodată din farfurie

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Mădălin Ionescu a dezvăluit meniul cu care își începe fiecare zi, o combinație atent aleasă care îi ține loc atât de mic dejun, cât și de prânz. Prezentatorul TV mizează pe o salată mediteraneană simplă, compusă din roșii proaspete, brânză feta de calitate, ardei iute și pâine neagră. 

Micul dejun al lui Mădălin Ionescu
Micul dejun al lui Mădălin Ionescu Foto: Facebook

Jurnalistul a dezvăluit ce obișnuiește să mănânce la masă și cum o salată simplă face parte din rutina sa alimentară, despre care spune că îl ajută să aibă grijă de sănătatea sa.

Meniul mediteranean al prezentatorului

Mădălin Ionescu a adoptat de ceva vreme un regim alimentar simplu, dar bogat în nutrienți de calitate.

Masa de dimineață este gândită strategic pentru a-i asigura sațietate până târziu, vedeta mărturisind că evită anumite ingrediente aromatice la prima oră pentru a păstra prospețimea pe parcursul întregii zile:

„Așa îmi încep ziua de ceva timp. Pentru mine micul dejun este și prânz. O salată cu roșii, brânză feta de calitate (am găsit o variantă originală, foarte gustoasă și mai puțin sărată în Mega I., culmea), câteva felii de ardei iute, două felii de pâine neagră grecească, uscată, toată compoziția bine stropită cu un ulei de măsline de calitate. 

Testul lingurii și secretul longevității: „Dacă nu pișcă, e o poșircă!”

Mădălin Ionescu a atras atenția comunității sale asupra modului corect de identificare a unui produs cu adevărat benefic pentru organism, detaliind procesele chimice naturale care au loc atunci când grăsimile sănătoase se întâlnesc cu aciditatea roșiilor:

Vă reamintesc că un ulei de măsline premium trebuie să piște un pic când îl pui pe limbă. Altfel e o poșircă. Senzația de ușoară înțepătură vine de la polifenoli (oleocantal, oleaceină și derivați ai hidroxitirozolului), care sunt antiinflamatori și antioxidanți naturali. Aceștia protejează lipidele din sânge împotriva oxidării și contribuie la sănătatea vaselor și a creierului”.

Mădălin Ionescu este atent la stilul său de viață și spune că acordă o importanță deosebită alimentației, mai ales atunci când vine vorba despre sănătate.

Printre alimentele pe care le consumă în mod constant se numără și uleiul de măsline, despre ale cărui beneficii vorbește cu încredere.

„Studiile relevă clar faptul că un consum zilnic de ulei de măsline premium, măcar o jumătate de lingură, reduce masiv riscul de infarct, de accident cerebral, de demență (cu aproape 30 la sută) și îmbunătățește calitatea pieli.” mai adaugă acesta.

Sursa Facebook

Aniversare de neuitat în Grecia

Aflat într-o vacanță de vis pe tărâm elen alături de soția sa, Cristina Șișcanu, și de copiii lor, Petra și Filip, Mădălin Ionescu au avut parte de o aniversare cu totul specială.

Cu ocazia împlinirii vârstei de 56 de ani, familia s-a ocupat în cel mai mic detaliu de pregătiri, punând la cale un cadou inedit și un moment emoționant regizat chiar la miezul nopții.

Copleșit de gesturile celor dragi și de atmosfera caldă din Grecia, fostul om de televiziune a transmis un mesaj plin de recunoștință și sensibilitate pentru clipele memorabile trăite alături de cei mai importanți oameni din viața sa. 

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