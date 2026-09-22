Lionel Richie, din nou pe patul de spital. Care este starea artistului în vârstă de 77 de ani

Lionel Richie se întoarce pe patul de spital la trei săptămâni după ce i s-a făcut rău pe scenă. Artistul se confruntă cu o nouă problemă de natură cardiacă. Reprezentantul cântărețului a dezvăluit ce procedură i s-a făcut.

lionel Richie. Foto: Instagram

Artistul în vârstă de 77 de ani a fost internat după ce i s-a făcut rău la finalul unui concert susținut în Missouri. Atunci, el a mers singur la spital, iar medicii au decis că trebuie să-l ducă la ATI. Acum, el a ajuns din nou pe mâna doctorilor.

Lionel Richie, din nou la spital

Cântărețul în vârstă de 77 de ani este în prezent internat în spital și primește tratament pentru fibrilație atrială, adică pentru bătăi neregulate ale inimii. Reprezentantul lui Richie a menționat și tipul de procedură la care a fost supus Lionel Richie, dar și care este starea sa.

„Lionel a fost supus unei proceduri obișnuite pentru fibrilația atrială (FA). Doctorul a spus că totul a mers perfect. Lionel se simte bine, dar își va lua o pauză și va reveni în curând pe scenă”, a declarat reprezentantul artistului, conform Daily Mail.

Din cauza ultimei sale probleme medicale, muzicianul a fost nevoit să anuleze următoarele trei concerte cu Earth, Wind & Fire. Turneul Sing a Song All Night Long ar fi trebuit să se desfășoare inclusiv sâmbăta aceasta în San Francisco, apoi pe 30 septembrie în Chicago și 2 octombrie în Columbus, Ohio. Este a treia oară în câteva luni când artistul hitului "All Night Long" este spitalizat.

Artistul nu se mai putea ținea pe picioare

Pe 30 august, Lionel Richie s-a internat într-un spital din St. Louis după un concert, unde a petrecut zile întregi la terapie intensivă și a fost supus unor teste pentru probleme cardiace. A fost externat după trei zile.

O înregistrare video de la ultima piesă a concertului său de la The Muny din Forest Park, obținută de Daily Mail, îl arată pe Richie parcă gâfâind uneori în timp ce încearcă să cânte unul dintre cele mai mari hituri ale sale, All Night Long. De asemenea, Richie părea să aibă dificultăți în a sta în picioare și a trebuit să se așeze pe o bancă de pian la început, unde a rămas pentru restul melodiei.

În iunie, a fost dus de urgență la spital după ce s-a simțit „amețit” și „ciudat” în timpul unui concert din St. Paul, Minnesota, fiind forțat să întrerupă spectacolul înainte de a fi luat de urgență cu o ambulanță.