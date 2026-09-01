 Ce credeau medicii că a pățit Lionel Richie, după ce i se făcuse rău pe scenă. L-au internat direct la terapie intensivă!
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Ce credeau medicii că a pățit Lionel Richie, după ce i se făcuse rău pe scenă. L-au internat direct la terapie intensivă!

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Momente de îngrijorare pentru fanii lui Lionel Richie! Celebrul artist de 77 de ani a fost internat în spital, după ce i s-a făcut rău la finalul unui concert susținut în Missouri. Ce-a pățit vedeta?

Lionel Richie foto Profimedia jpg
Foto: MPI04/Capital Pictures

Potrivit presei americane, Richie s-a prezentat singur la spital imediat după spectacol, unde medicii au decis să îl țină sub observație și să îl interneze la secția ATI pentru mai multe investigații. Surse apropiate artistului au precizat că măsura a fost luată din prudență, iar starea lui este stabilă.

Ce suspectau medicii

Primele informații indică faptul că medicii au luat în calcul că Lionel Richie să fi suferit dsuferea de deshidratare, după efortul depus pe scenă. Artistul a fost supus mai multor teste, iar, dacă evoluția sa rămâne favorabilă, externarea este așteptată în cursul zilei de astăzi.

În timpul concertului, spectatorii au observat că interpretul hitului „All Night Long” părea slăbit, iar, la finalul reprezentației, acesta a cerut să i se aducă un scaun pentru a putea continua să cânte așezat, semn că nu se simțea bine.

Probleme apărute încă din iunie

Incidentul vine la doar două luni după un alt episod similar petrecut în Minnesota. Atunci, Lionel Richie a întrerupt concertul după ce le-a spus fanilor că se simte amețit și s-a așezat de mai multe ori pe scenă. Spectacolul a fost anulat, iar artistul a fost transportat ulterior la spital.

Surse apropiate cântărețului au declarat că familia și colegii săi sunt tot mai preocupați de starea lui de sănătate, însă Richie rămâne hotărât să își continue activitatea și să urce pe scenă.

Deocamdată, reprezentanții artistului nu au oferit un comunicat oficial, însă informațiile disponibile arată că internarea a fost una preventivă, iar medicii investighează dacă deshidratarea a fost cauza principală a stării de rău sau ceva mai grav a apărut.

foto - Profimedia

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