 S-au reunit fostele „Miss”! La 67 de ani, Matilda Pascal Cojocărița își păstrează frumusețea cu un truc care costă câțiva lei
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S-au reunit fostele „Miss”! La 67 de ani, Matilda Pascal Cojocărița își păstrează frumusețea cu un truc care costă câțiva lei

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Solistele de muzică populară Emilia Dorobanțu (33 de ani) și Matilda Pascal Cojocărița (67 de ani), cândva, câștigătoare ale unor importante concursuri de frumusețe, s-au întâlnit recent la un eveniment muzical, unde s-au și fotografiat împreună. Am aflat care sunt trucurile lor, deloc scumpe, cu ajutorul cărora reușesc să țină timpul în loc, ambele având un ten de invidiat.

Matilda Pascal Cojocărița și Emilia Dorobanțu au câștigat concursuri de Miss, la debutul în muzică
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Matilda Pascal Cojocărița și Emilia Dorobanțu au câștigat concursuri de Miss, la debutul în muzică Foto: foto: Facebook

Emilia Dorobanțu: „Folosesc pentru ten gel de aloe vera, nu este scump”

Emilia Dorobanțu, și ea fostă câștigătoare a titlului de „Miss”, în anii de debut, este, de departe, una dintre cele mai frumoase artiste de muzică populară din generația tânără. Ea ne-a dezvăluit micile trucuri de frumusețe:

„Recunosc că am avut o perioadă în care eram obsedată de produsele cosmetice. Însă, în acest timp, am învățat și ceea ce are nevoie tenul meu, iar în momentul de față am o rutină, de câțiva pași simpli, de curățare, ser și cremă. Când simt că pielea mea are nevoie de respiro folosesc doar gel natural de aloe vera, nu este scump”, ne-a spus artista, exclusiv pentru Click!

Secretul taliei de invidiat: „Seara m-am dezobișnuit să mănânc”

Cum își păstrează Emilia Dorobanțu silueta, demnă de un fotomodel? Nu pune multă mâncare în farfurie: 

„Nu țin diete, singura regulă, pe care am descoperit-o, ca să nu iau în greutate, și în același timp să-mi satisfac poftele, este aceea de a mânca, până în orele 14.00 -15.00, orice îmi place.

Seara m-am dezobișnuit să mănânc, dar, dacă îmi este foame, mănânc o salată, grătar, ceva ușor. Iarna merg la sală, iar vara mă relaxează înotul și alergatul dimineața sau seara. În zilele noastre, este esențial să ai o prezență impecabilă, mai ales în acest domeniu. Primul impact cu publicul este înfățișarea și e important să fie surprins plăcut”.

Matilda Pascal Cojocărița a fost desemnată „Miss România”, în urmă cu 47 de ani

În 1979, la vârsta de 21 ani, celebra cântăreaţă de folclor a fost desemnată „Miss România”, la concursul „Muncă, Tinereţe şi Frumuseţe”, organizat la Costineşti. Dar și în prezent, artista Matilda Pascal Cojocărița arată impecabil. Iată și micile ei secrete de frumusețe, deloc scumpe și la îndemâna oricui:

„Pentru ten folosesc ceai. Practic, mă spăl pe față cu el. Ceai de toate felurile, chiar și scuturătură de fân, tot ce înseamnă plante, dacă se poate să nu fie din acela la pliculeț. Tot ce găsesc, tot ce înseamnă ceaiuri din plante este sănătate curată.

„Folosesc aceeași cremă de 27 de ani”

De mai mulți ani folosesc acest truc pentru față. Fac un amestec din mai multe ceaiuri și pun comprese pe față. Evident, după ce mă demachiez, în prealabil, cu săpun. Pentru că este foarte importantă și demachierea pentru ten. Prepar ceaiul pe aragaz, la foc mic, și îl folosesc proaspăt.

După ce fierbe, îl dau deoparte și aștept să se răcească puțin. Pun comprese cu ceai călduț pe față și le țin atât cât pot, dar măcar 20 de minute sau o jumătate de oră. După ce fac acest lucru, mă dau cu o cremă. Eu folosesc aceeași cremă de la 27 de ani”, a mărturisit artista, pentru viva.ro. De precizat că o cutie cu pliculețe de ceai costă între 4 și 10 lei, în supermarket. 

Secretul unui păr sănătos și strălucitor: „Ulei de ricin și vitamina A”

Dar acordă o atenție deosebită și îngrijirii podoabei capilare. Artista Matilda Pascal Cojocărița a preluat rețeta naturistă de mască de păr de la soțul ei, instrumentistul Ștefan Cigu:

 „Pentru păr, am o mască pe care o prepar și o folosesc atunci când am timp. Am învățat rețeta de la soțul meu. Pentru păr, cumpăr petrol de la o firmă românească. Mai precis, este o soluție care găsește și în farmacie.

Ea mai conține ulei de ricin, dar eu mai adaug și în plus. Deci, petrol, cu ulei de ricin și mai pun un gălbenuș de ou și vitamina A. Iese o pastă ca o maioneză și o dai pe păr. Eu fac de mulți ani așa și am un păr frumos. Și bătrânii se dădeau, în trecut, cu gaz pe cap”, au precizat Matilda Pascal Cojocărița și Ștefan Cigu, în același interviu.

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