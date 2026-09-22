Explozie pe un bulevard din centrul Capitalei, vizavi de sediul Inspectoratului General al Poliției. Primele date indică existența mai multor răniți

O deflagrație puternică s-a produs pe un bulevard central din București, chiar în fața sediului Inspectoratului General al Poliției Române. Echipele de salvare au fost mobilizate de urgență la fața locului, primele informații confirmând prezența unor persoane rănite.

Explozie în Capitală Foto: Shutterstock

Alertă de proporții în centrul Capitalei, după ce o explozie a avut loc în plină zi pe un bulevard intens circulat, chiar vizavi de clădirea Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR). Incidentul a generat panică în rândul trecătorilor și a alertat imediat forțele de intervenție, fiind declanșată o amplă misiune de salvare.

Mobilizare de urgență și victime la fața locului

UPDATE:

Explozia a fost urmată de un incendiu, însă flăcările au fost stinse rapid de pompieri. Deflagrația s-a soldat cu rănirea a două persoane, potrivit surselor Antena 3 CNN. Victimele au suferit arsuri pe o suprafață extinsă a corpului și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Martorii aflați în zonă au povestit că, după explozie, se simțea un miros puternic de fum. Mai multe autospeciale de intervenție au fost mobilizate la fața locului pentru stingerea incendiului.

Intervenția pompierilor s-a încheiat după lichidarea incendiului, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs explozia.

Potrivit primelor date obținute de Antena 3 CNN, în urma deflagrației de pe Bulevardul Mihai Vodă există persoane rănite, echipajele medicale și pompierii fiind trimise de urgență în zonă pentru a acorda primul ajutor și a asigura perimetrul afectat.

Traficul rutier și pietonal în perimetrul din proximitatea sediului IGPR a fost restricționat pentru a permite accesul autospecialelor de intervenție, în timp ce autoritățile verifică originea incidentului și evaluează pagubele materiale din zonă.

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