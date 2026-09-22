 Cum și-a petrecut Călin Georgescu prima noapte în arest. Ce a refuzat să facă
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Cum și-a petrecut Călin Georgescu prima noapte în arest. Ce a refuzat să facă

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Călin Georgescu a petrecut primele ore în spatele gratiilor, după o serie maraton de percheziții și audieri la sediul DIICOT. În timp ce anchetatorii cer emiterea unui mandat de arestare preventivă pe numele său, ies la iveală detalii despre regimul de detenție și conduita adoptată în arest.

Cum și-a petrecut Călin Georgescu noaptea în arest
Cum și-a petrecut Călin Georgescu noaptea în arest Foto: arhivă

Călin Georgescu a fost scos încătușat de la sediul DIICOT și transferat la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Poliției Capitalei. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este vizat, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, într-un dosar de fraudă de mari proporții, în care prejudiciul reclamat depășește un milion de euro.

Condițiile din spatele gratiilor

Potrivit surselor judiciare Călin Georgescu a fost repartizat într-o celulă alături de alți trei bărbați. Repartizarea a respectat procedurile standard de profilare penitenciară, colegii săi de cameră fiind persoane reținute tot pentru infracțiuni comise fără violență, potrivit jurnaliștilor Antena 3 CNN.

La intrarea în arest, fostul candidat a trecut prin controlul medical obligatoriu, medicii confirmând că starea sa fizică permite menținerea măsurii de detenție.

Acestuia i s-a permis să păstreze strict obiectele de igienă personală și schimburi de bază, respectiv o periuță de dinți, lenjerie intimă și un prosop, fiindu-i interzis dreptul la vizite pe durata ordonanței de reținere de 24 de ore.

Surse din cadrul centrului au precizat că Georgescu a manifestat o atitudine reținută de la momentul încarcerării: a refuzat complet să mănânce  și a consumat doar apă. Conduita sa vine după ce, la ieșirea din sediul parchetului, a evitat orice dialog cu reporterii prezenți, limitându-se doar la a ridica ostentativ brațele pentru a lăsa cătușele la vedere.

Miza dosarului: acuzațiile formulate de omul de afaceri Răzvan Leu

Cercetările au pornit în urma denunțului penal formulat de afaceristul Răzvan Leu, care îi acuză pe Ionel Rusen și Călin Georgescu de o schemă elaborată de înșelăciune. Conform plângerii, suma de 1,1 milioane de euro obținută prin inducere în eroare ar fi fost dirijată către susținerea campaniei electorale a lui Georgescu.

Victima susține că a încercat mult timp să rezolve disputa pe cale amiabilă: „Totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală. Am avut încredere deplină în el când l-am cunoscut în 2021”.

În fața refuzului de restituire a banilor, cazul a ajuns pe masa procurorilor antimafia, care au finalizat probele și cer acum judecătorilor de drepturi și libertăți privarea de libertate a inculpaților.

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