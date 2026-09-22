 Cât de des se face curățenie generală în casă și ce presupune exact
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Cât de des se face curățenie generală în casă și ce presupune exact

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Curățenia generală este una dintre activitățile esențiale pentru menținerea unei locuințe sănătoase și ordonate.

Cât de des se face curățenie generală în casă
Cât de des se face curățenie generală în casă Foto: adobestock

Deși rutina zilnică și săptămânală ajută la păstrarea unui nivel minim de ordine, curățenia generală este momentul în care se intervine în profunzime, în zone care nu sunt atinse frecvent.  

Cât de des se face curățenie generală în casă

În majoritatea locuințelor, curățenia generală se face o dată la trei sau patru luni. Acest interval permite o întreținere constantă a spațiului, fără acumularea murdăriei greu de îndepărtat.

Familiile cu copii mici sau animale de companie pot avea nevoie de o curățenie generală mai frecventă, chiar la șase–opt săptămâni, deoarece traficul intens și activitățile zilnice generează mai mult praf, pete și dezordine.

Locuințele în care se gătește des, se folosesc multe textile sau există suprafețe sensibile la praf pot necesita o curățenie generală mai riguroasă. În schimb, persoanele care petrec puțin timp acasă sau locuiesc în spații mici pot extinde intervalul la cinci sau chiar șase luni. Important este ca această activitate să fie programată regulat, pentru a preveni acumularea murdăriei în zone greu accesibile și pentru a menține un mediu sănătos.

Ce înseamnă curățenie generală

Curățenia generală presupune o intervenție completă în toate camerele, cu accent pe zonele care nu sunt curățate în rutina obișnuită. Include spălarea geamurilor, curățarea draperiilor și perdelelor, ștergerea prafului de pe mobilierul înalt, dulapuri și rafturi, aspirarea și igienizarea saltelelor, curățarea în profunzime a băii și degresarea bucătăriei, inclusiv a electrocasnicelor mari.

În bucătărie, curățenia generală înseamnă golirea și spălarea dulapurilor, verificarea alimentelor, curățarea frigiderului și a cuptorului, precum și degresarea suprafețelor care acumulează reziduuri.

În baie, se intervine asupra rosturilor, bateriilor, cabinei de duș și zonelor unde se formează depuneri de calcar. În dormitoare, se aerisește și se igienizează salteaua, se spală textilele și se reorganizează dulapurile.

Curățenia generală este și un moment ideal pentru debarasare: eliminarea obiectelor nefolosite, reorganizarea spațiilor și optimizarea depozitării. O locuință aerisită și bine organizată se menține mai ușor între curățeniile generale și reduce timpul necesar pentru întreținerea zilnică.

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