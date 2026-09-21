 Pepene la murat pentru iarnă. Cum se aleg pepenii și care e rețeta ca să rămână fermi și crocanți
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Pepene la murat pentru iarnă. Cum se aleg pepenii și care e rețeta ca să rămână fermi și crocanți

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Pepenele murat se numără printre cele mai apreciate preparate pentru iarnă, mai ales în zonele rurale, unde este transformat într-o murătură aromată, cu textură crocantă.   

Rețeta de pepene la murat pentru iarnă
Rețeta de pepene la murat pentru iarnă Foto: Shutterstock

Ce pepeni să alegi pentru murat

Pentru o astfel de rețetă se folosesc pepeni verzi, mici și tari, cu coaja groasă. Ideal sunt pepenii de 1-3 kg, care nu au început încă să se coacă. Coaja trebuie să fie mată, fermă la atingere și fără lovituri sau zone moi. Pepenii prea copți nu sunt recomandați, deoarece pulpa lor se înmoaie în saramură și nu își păstrează textura crocantă.

Un pepene bun pentru murat are miezul alb‑verzui, compact, fără semințe dezvoltate. Dacă pepenele este foarte ușor, este semn că are mult aer în interior și nu va rămâne ferm după murare. Cei mai potriviți sunt pepenii de grădină, crescuți natural, care au coaja mai densă și rezistentă.

Rețeta de pepene la murat pentru iarnă

Pentru o murătură reușită, secretul este saramura bine echilibrată și sterilizarea corectă a borcanelor. Pepenii se spală, se taie în jumătăți sau sferturi, în funcție de mărime, și se așază în borcane mari, alături de crenguțe de mărar uscat, frunze de țelină, usturoi și, opțional, ardei iute.

Saramura se prepară prin fierberea apei cu sare neiodată, în proporție de 1 lingură cu vârf la fiecare litru de apă. Lichidul se toarnă fierbinte peste pepeni, astfel încât aceștia să fie complet acoperiți.

Borcanele se închid ermetic și se lasă la răcit, apoi se depozitează într-un loc răcoros. În câteva săptămâni, pepenii capătă gustul specific de murătură, rămânând fermi și crocanți datorită coajei tari și saramurii concentrate.

Pentru un plus de aromă, se pot adăuga boabe de muștar, piper, hrean sau câteva rondele de ceapă. Hreanul este deosebit de util, deoarece ajută la menținerea texturii crocante și previne fermentarea excesivă.

6 greșeli pe care să le eviți

Una dintre cele mai frecvente greșeli este alegerea pepenilor prea copți, care se înmoaie rapid în saramură și își pierd textura crocantă. Pepenii trebuie să fie mici, tari și cu coaja groasă; dacă miezul este roz sau semințele sunt deja dezvoltate, murătura nu va avea consistența dorită.

La fel de problematică este folosirea sării iodate, care destabilizează fermentația și duce la murături moi sau tulburi. Pentru pepene la murat pentru iarna se folosește exclusiv sare neiodată, grunjoasă, în proporția corectă pentru o saramură stabilă.

O altă greșeală des întâlnită este saramura prea slabă. Dacă nu conține suficientă sare, pepenii nu se conservă corect și pot fermenta necontrolat, dezvoltând mirosuri neplăcute sau o textură moale. Saramura trebuie fiartă și turnată fierbinte peste pepeni, astfel încât să-i acopere complet.

Borcanele insuficient sterilizate pot compromite întreaga conservă. Recipientele trebuie spălate, opărite și complet uscate înainte de umplere. Orice urmă de apă sau impuritate poate declanșa fermentații nedorite. Pepenii trebuie acoperiți integral cu saramură, fără goluri de aer, pentru a preveni oxidarea.

O altă greșeală este lipsa hreanului sau a altor ingrediente care stabilizează textura. Hreanul are rolul de a menține fermitatea pepenilor și de a preveni înmuierea lor în timp. Dacă lipsește, murătura poate deveni moale chiar și în condiții ideale de depozitare.

De asemenea, depozitarea în locuri prea calde poate afecta procesul de murare. Pepenele la murat pentru iarna trebuie păstrat într-un spațiu răcoros, ferit de lumină directă. Temperaturile ridicate accelerează fermentația și pot duce la alterarea murăturii.

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