Nor uriaș de cenușă peste Gorj. Aerul a devenit irespirabil în zona Termocentralei Turceni

Senzorii de calitate a aerului au fost pe roșu în zona Termocentralei Turceni, după ce vântul a împrăștiat cenușa zeci de kilometri. Cu toate că reprezentanții Complexului Energetic Oltenia susțin că iau toate măsurile necesare, un nor de praf a dat bătăi de cap atât localnicilor, cât și șoferilor, care circulau cu viteză redusă din cauza vizibilității scăzute.

Termocentrala Turceni. Foto: revistabiz.ro

Plângeri peste plângeri în județul Gorj, după ce vântul puternic a împrăștiat un nor de cenușă din zona Termocentralei Turceni. Nu este prima oară când Garda de Mediu a aplicat sancțiuni.

Poluare masivă în județul Gorj

Problemele au apărut în dimineața zilei de luni, 21 septembrie, când vântul a creat un nor de cenușă și zgură. Praful a ajuns în zona locuințelor, dar și pe drumul care face legătura dintre Turceni și Filiași. Acolo, șoferii au fost nevoiți să reducă viteza din cauza vizibilității reduse, conform tvrinfo.ro.

În același timp, reprezentanții Complexului Energetic Oltenia se apără și susțin că iau toate măsurile necesare pentru prevenirea unui astfel de incident. Ei au afirmat că au folosit instalațiile de stropire a depozitelor de cenușă și zgură încă de dimineață și se lucrează permanent, inclusiv cu mașina de pompieri, dar, din cauza vântului puternic, nu fac față, mai arată sursa citată.

De asemenea, nu este prima oară când județul Gorj este inundat de un nor de praf, ba chiar au fost date și amenzi din partea Gărzii de Mediu.

Termocentrala Turceni, închisă în plină criză energetică

În urmă cu aproximativ o lună, Termocentrala Turceni a fost oprită din cauza unei defecțiuni tehnice. La un cazan s-a observat apariția unei neetanșeități în circuitul de apă-abur, ceea ce ar fi pus în pericol automat întreaga centrală.

Conducerea de la Complexul Energetic Oltenia a anunțat inclusiv Dispeceratul Energetic Național despre această oprire programată, complet controlată de către ingineri. La acel moment, reprezentanții au menționat că problema este rezolvată în decurs de patru zile