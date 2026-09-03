Scandalul mirosului insuportabil din București ia amploare. Apa Nova contestă raportul Gărzii de Mediu

Apa Nova București vine cu o reacție după ce ministra interimară a mediului, Diana Buzoianu, a afirmat că depozitul de deșeuri de la Vidra și stația de epurare de la Glina sunt cele mai probabil surse pentru mirosul insuportabil resimțit în București și Ilfov.

Stația de Epurare a Apelor Uzate Glina. Foto: Arhivă

Compania răspunde în urma raportului întocmit de Garda Națională de Mediu după controalele declanșate de cele peste 1.000 de sesizări ale locuitorilor din București și Ilfov. Verificările s-au desfășurat în intervalul 19-21 august și au vizat Stația de Epurare a Apelor Uzate Glina, operată de Apa Nova.

Apa Nova contrazice Garda Națională de Mediu

Compania contestă atât constatările referitoare la stația de epurare, pe care le consideră „nefundamentate din punct de vedere tehnic”, cât și sancțiunile aplicate în urma controlului.

„Precizăm că stația este operată în conformitate cu procedurile și cerințele legislative aplicabile, precum și în linie cu bunele practici industriale în domeniu”, transmite Apa Nova într-un comunicat pentru Digi24.

În același timp, Apa Nova susține că Garda de Mediu nu ar fi prezentat măsurători sau analize care să demonstreze că Stația Glina a provocat mirosul greu de suportat din București și Ilfov de pe 17 și 18 august.

„Majoritatea concluziilor raportului se bazează pe observații punctuale și percepții personale ale personalului de control, care nu sunt susținute de măsurători sau de analize capabile să demonstreze o legătură de cauzalitate între funcționarea stației și episodul de disconfort olfactiv”, arată Apa Nova.

Pe cine dă vina Diana Buzoianu

Ministra Diana Buzoianu susține că, potrivit raportului Gărzii de Mediu, depozitul de la Vidra și stația de la Glina sunt „cele mai probabile surse pentru mirosul oribil semnalat acum câteva zile de mii de bucureșteni”. Aceasta susține că s-au aplicat și sancțiuni.

„În urma miilor de sesizări primite au fost verificați 55 de operatori economici. Concluzia acestor controale a fost următoarea: amenzi date de 795.000 de lei, au fost sistate 3 activități ale operatorilor care au fost găsiți că încălcau legea și a fost depusă o sesizare penală.

Pentru depozitul de deșeuri de la Vidra și ștația de epurare de la Glina au fost identificate 22 de măsuri de conformare care vor fi recurent verificate. Suplimentar, Garda Națională de Mediu și-a asumat deja o măsurătoare obiectivă a capacității de ocupare a depozitului de deșeuri de la Vidra - date obiective pe care milioane de bucureșteni și ilfoveni le așteaptă”, se arată în postarea ministrei.

Apa Nova anunță și că va contesta în instanță procesul-verbal de contravenție întocmit de Garda de Mediu. Compania spune că va pune la dispoziția autorităților rezultatele analizelor pentru apa epurată, măsurătorile privind noxele și celelalte date tehnice pe care își bazează poziția, relatează antena3.ro.