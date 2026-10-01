 Tragedie în Galați! Patru persoane, printre care și o minoră, au murit după ce mașina lor a fost spulberată de un tren
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Tragedie în Galați! Patru persoane, printre care și o minoră, au murit după ce mașina lor a fost spulberată de un tren

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Un accident mortal s-a produs joi după-amiază la trecerea la nivel cu calea ferată din apropiere de Ghidigeni, în nordul județului Galați. O mașină a fost lovită din plin de un tren de călători care circula pe ruta București Nord – Iași.

O mașină a fost lovită de tren, iar patru persoane au murit
O mașină a fost lovită de tren, iar patru persoane au murit Foto: IPJ Galați

Trecerea nu era prevăzută cu bariere, însă avea semnale acustice și luminoase în funcțiune. Primele date arată că șoferul nu ar fi respectat aceste semnale și ar fi pătruns pe calea ferată exact în momentul în care trenul se apropia, potrivit Observator News.

Victimele făceau parte din aceeași familie

Potrivit informațiilor inițiale, la volan se afla un bărbat din Ghidigeni, care călătorea împreună cu fiica, nora și nepoata sa, întorcându-se de la Bârlad. Ulterior, IPJ Galați a transmis o altă variantă oficială: conducătoarea auto ar fi fost o femeie de 26 de ani, tot din Ghidigeni, aflată în autoutilitară cu un bărbat de 64 de ani, o femeie de 45 de ani și o minoră de 7 ani. Toate cele patru persoane au murit în urma impactului.

La fața locului au intervenit echipaje ale ISU Galați cu autospecială de stingere, descarcerare, ambulanță SMURD și ambulanță SAJ. Salvatorii au confirmat că niciunul dintre pasageri nu a supraviețuit.

Centrul Infotrafic a anunțat că circulația trenurilor pe Secția CF 600 a fost oprită în zona Ghidigeni. Trenul implicat în accident se deplasa pe relația București Nord – Iași. Reluarea traficului a fost estimată după ora 19:00.

Poliția rutieră a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările accidentului. Primele verificări confirmă că semnalele acustice și luminoase erau în funcțiune în momentul producerii impactului.

Raportul final va include concluziile tehnice ale CFR, documentele ISU privind intervenția, expertiza criminalistică și analiza poliției rutiere. În cele din urmă, anchetatorii vor stabili dacă neglijența șoferului a fost cauza principală și dacă au existat factori suplimentari, precum vizibilitate redusă, oboseală, neatenție sau eventuale defecțiuni ale vehiculului.

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