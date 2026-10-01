 Căsătoria între minori, interzisă într-un stat american. Practica este încă legală în 32 de regiuni din SUA
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Căsătoria între minori, interzisă într-un stat american. Practica este încă legală în 32 de regiuni din SUA

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California a devenit oficial primul stat american cu populație mare care interzice complet căsătoriile între minori, după ce guvernatorul Gavin Newsom a semnat legea care stabilește vârsta minimă de căsătorie la 18 ani.

California interzice căsătoria între minori
California interzice căsătoria între minori Foto: arhivă

O lege „îndelung așteptată” pentru protecția minorilor în California

Gavin Newsom a descris legea drept „o măsură îndelung așteptată pentru protejarea tinerilor californieni”, punctând că statul avea nevoie de un cadru clar care să elimine orice formă de exploatare prin intermediul căsătoriei, potrivit BBC News.

Guvernatorul a semnat legea în prezența lui Courtney Stodden, care a devenit cunoscută la nivel internațional după ce, la 16 ani, părinții i-au permis să se căsătorească cu actorul Doug Hutchison, în vârstă de 50 de ani.

Courtney Stodden, care militează de ani de zile pentru interzicerea căsătoriilor între minori, a numit adoptarea legii „o victorie” și a spus că supraviețuitoarele „nu ar fi trebuit niciodată să poarte această povară”. Ea a promis că va continua să lupte „până când toți copiii din Statele Unite vor fi protejați”.

Un fenomen încă prezent în SUA

Deși percepția publică este că astfel de situații nu mai există, datele arată contrariul. Până acum un deceniu, căsătoria minorilor era legală în toate statele americane. California devine acum al 18-lea stat care o interzice complet, după o serie de modificări legislative accelerate în ultimii ani.

Înainte de adoptarea noii legi, California nu avea o vârstă minimă pentru căsătorie. Copiii puteau fi căsătoriți cu acordul părinților și al unui judecător, însă nu aveau acces la mecanisme legale de divorț, ceea ce îi lăsa vulnerabili în relații abuzive.

Organizația Unchained At Last, care militează pentru eliminarea căsătoriilor între minori în SUA, estimează că aproximativ 9.000 de fete se căsătoreau anual în California, majoritatea cu bărbați adulți.

Poveștile care au schimbat legea

Sara Tasneem, care spune că a fost obligată să se căsătorească la 15 ani cu un bărbat aproape dublu ca vârstă, a descris momentul adoptării legii ca fiind „ireal”. Ea a început să militeze pentru schimbare în 2017, după ani de tăcere.

Tasneem a povestit că a fost prezentată soțului ei chiar în dimineața ceremoniei și că viața i s-a schimbat radical în acea zi. A devenit mamă la 16 ani și a renunțat la școală. „Să văd cum acest proiect de lege ajunge la final este un maraton. Sunt recunoscătoare că, după 1 ianuarie 2027, copiii nu vor mai putea fi căsătoriți în California.”

Alte supraviețuitoare ale căsătoriilor forțate au salutat legea. Brittany Bee, care s-a căsătorit la 17 ani pentru a scăpa dintr-un mediu abuziv, a declarat pentru BBC că noua legislație reprezintă „un mesaj de speranță pentru toți copiii, că pot fi liberi de violență sistemică și că își pot alege propriul drum”.

Bee a povestit că, după căsătorie, a ajuns într-o altă situație de abuz, descriind experiența ca pe o trecere „dintr-o închisoare în alta”. „Copiii nu pot consimți”, a spus ea, respingând ideea că decizia ei ar fi fost una liberă.

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