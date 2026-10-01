Fratele Prințesei Diana, despre presiunile asupra femeilor care se căsătoresc în Familia Regală

Charles Spencer, fratele Prințesei Diana, a vorbit despre dificultățile întâmpinate de persoanele care se căsătoresc în Familia Regală. În cadrul unei discuții cu Tina Brown, el a spus că este mai ușor pentru cei care cresc în monarhie decât pentru cei care intră în ea prin căsătorie.

Fratele Prințesei Diana rupe tăcerea despre viața în familia regală Foto: arhivă

Charles Spencer a făcut o serie de declarații despre presiunile vieții în Familia Regală, în timpul unei conversații cu jurnalista și biografa regală Tina Brown, la New York. Fratele Prințesei Diana a vorbit și despre experiența surorii sale după căsătoria cu Prințul Charles.

Charles Spencer: „Există oameni care rezistă”

Discuția a avut loc pe 29 septembrie, la St. Peter’s Chelsea din New York, în cadrul unui eveniment dedicat noului său volum, Swan Song: Diana, My Sister. Tina Brown l-a întrebat pe Charles Spencer dacă este posibil ca un om al zilelor noastre să rămână el însuși în ceea ce ea a numit „cușca monarhiei”.

„Ei bine, există oameni care rezistă”, a răspuns Spencer. „Cred că există anumite persoane cărora le este foarte greu să fie în interiorul ei. Cred că, dacă te naști într-o familie regală, este mult mai ușor decât să te căsătorești în ea” potrivit People.

Fratele Dianei a continuat să vorbească despre femeile care au ajuns în Familia Regală prin căsătorie.

„Dacă te uiți la soțiile celor care s-au căsătorit în familia regală, este greu. Este un mod de a gândi foarte specific” a spus el.

Declarațiile au fost făcute în contextul discuției despre presiunile pe care Diana le-a resimțit după căsătoria cu Prințul Charles, în 1981.

În timpul conversației, Meghan Markle și Kate Middleton nu au fost menționate nominal, deși afirmațiile lui Spencer au fost făcute într-un context în care ambele s-au căsătorit în familia regală.

Charles Spencer, despre atenția presei asupra Dianei și a lui Harry și Meghan

Spencer a făcut recent și o paralelă între modul în care presa a urmărit-o pe sora sa și atenția acordată Prințului Harry și lui Meghan Markle. Într-o declarație pentru BBC News, el a spus că experiențele acestora îi amintesc de situația prin care a trecut Diana.

„Dacă te uiți la un articol dintr-un tabloid despre Diana sau despre cuplul despre care vorbești, Harry și Meghan, pot fi foarte, foarte neplăcute”, a spus Spencer. „Cred că ar fi foarte bine ca oamenii să învețe din exemplul Dianei.”

În cadrul aceleiași discuții de la New York, Spencer a revenit și la controversa legată de o afirmație pe care susține că Regele Charles ar fi făcut-o după moartea Dianei. Palatul Buckingham a transmis anterior că durerea provocată de pierderea unei rude poate influența memoria și modul în care sunt rememorate anumite evenimente.

Spencer și-a apărat însă în continuare versiunea. „A avut ocazia să nu spună nimic sau să nege, și nu a făcut niciuna dintre aceste lucruri. Nu a spus că nu a spus asta”, a declarat el.

Când Tina Brown a fost de acord că Palatul a pus afirmația sa pe seama „durerii fraterne”, Spencer a replicat: „Ei bine, asta se numește gaslighting”, afirmație care a fost întâmpinată cu aplauze de public.

La finalul conversației, când Brown l-a întrebat ce crede că ar fi fost Diana dacă nu s-ar fi căsătorit cu moștenitorul tronului, Charles Spencer a răspuns simplu: „Fericită”.