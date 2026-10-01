Fratele Prințesei Diana, despre presiunile asupra femeilor care se căsătoresc în Familia Regală
Charles Spencer, fratele Prințesei Diana, a vorbit despre dificultățile întâmpinate de persoanele care se căsătoresc în Familia Regală. În cadrul unei discuții cu Tina Brown, el a spus că este mai ușor pentru cei care cresc în monarhie decât pentru cei care intră în ea prin căsătorie.
Charles Spencer a făcut o serie de declarații despre presiunile vieții în Familia Regală, în timpul unei conversații cu jurnalista și biografa regală Tina Brown, la New York. Fratele Prințesei Diana a vorbit și despre experiența surorii sale după căsătoria cu Prințul Charles.
Charles Spencer: „Există oameni care rezistă”
Discuția a avut loc pe 29 septembrie, la St. Peter’s Chelsea din New York, în cadrul unui eveniment dedicat noului său volum, Swan Song: Diana, My Sister. Tina Brown l-a întrebat pe Charles Spencer dacă este posibil ca un om al zilelor noastre să rămână el însuși în ceea ce ea a numit „cușca monarhiei”.
„Ei bine, există oameni care rezistă”, a răspuns Spencer. „Cred că există anumite persoane cărora le este foarte greu să fie în interiorul ei. Cred că, dacă te naști într-o familie regală, este mult mai ușor decât să te căsătorești în ea” potrivit People.
Fratele Dianei a continuat să vorbească despre femeile care au ajuns în Familia Regală prin căsătorie.
„Dacă te uiți la soțiile celor care s-au căsătorit în familia regală, este greu. Este un mod de a gândi foarte specific” a spus el.
Declarațiile au fost făcute în contextul discuției despre presiunile pe care Diana le-a resimțit după căsătoria cu Prințul Charles, în 1981.
În timpul conversației, Meghan Markle și Kate Middleton nu au fost menționate nominal, deși afirmațiile lui Spencer au fost făcute într-un context în care ambele s-au căsătorit în familia regală.
Charles Spencer, despre atenția presei asupra Dianei și a lui Harry și Meghan
Spencer a făcut recent și o paralelă între modul în care presa a urmărit-o pe sora sa și atenția acordată Prințului Harry și lui Meghan Markle. Într-o declarație pentru BBC News, el a spus că experiențele acestora îi amintesc de situația prin care a trecut Diana.
„Dacă te uiți la un articol dintr-un tabloid despre Diana sau despre cuplul despre care vorbești, Harry și Meghan, pot fi foarte, foarte neplăcute”, a spus Spencer. „Cred că ar fi foarte bine ca oamenii să învețe din exemplul Dianei.”
În cadrul aceleiași discuții de la New York, Spencer a revenit și la controversa legată de o afirmație pe care susține că Regele Charles ar fi făcut-o după moartea Dianei. Palatul Buckingham a transmis anterior că durerea provocată de pierderea unei rude poate influența memoria și modul în care sunt rememorate anumite evenimente.
Spencer și-a apărat însă în continuare versiunea. „A avut ocazia să nu spună nimic sau să nege, și nu a făcut niciuna dintre aceste lucruri. Nu a spus că nu a spus asta”, a declarat el.
Când Tina Brown a fost de acord că Palatul a pus afirmația sa pe seama „durerii fraterne”, Spencer a replicat: „Ei bine, asta se numește gaslighting”, afirmație care a fost întâmpinată cu aplauze de public.
La finalul conversației, când Brown l-a întrebat ce crede că ar fi fost Diana dacă nu s-ar fi căsătorit cu moștenitorul tronului, Charles Spencer a răspuns simplu: „Fericită”.