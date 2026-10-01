 Fratele Prințesei Diana, despre presiunile asupra femeilor care se căsătoresc în Familia Regală
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Fratele Prințesei Diana, despre presiunile asupra femeilor care se căsătoresc în Familia Regală

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Charles Spencer, fratele Prințesei Diana, a vorbit despre dificultățile întâmpinate de persoanele care se căsătoresc în Familia Regală. În cadrul unei discuții cu Tina Brown, el a spus că este mai ușor pentru cei care cresc în monarhie decât pentru cei care intră în ea prin căsătorie.

Fratele Prințesei Diana rupe tăcerea despre viața în familia regală
Fratele Prințesei Diana rupe tăcerea despre viața în familia regală Foto: arhivă

Charles Spencer a făcut o serie de declarații despre presiunile vieții în Familia Regală, în timpul unei conversații cu jurnalista și biografa regală Tina Brown, la New York. Fratele Prințesei Diana a vorbit și despre experiența surorii sale după căsătoria cu Prințul Charles.

Charles Spencer: „Există oameni care rezistă”

Discuția a avut loc pe 29 septembrie, la St. Peter’s Chelsea din New York, în cadrul unui eveniment dedicat noului său volum, Swan Song: Diana, My Sister. Tina Brown l-a întrebat pe Charles Spencer dacă este posibil ca un om al zilelor noastre să rămână el însuși în ceea ce ea a numit „cușca monarhiei”.

„Ei bine, există oameni care rezistă”, a răspuns Spencer. „Cred că există anumite persoane cărora le este foarte greu să fie în interiorul ei. Cred că, dacă te naști într-o familie regală, este mult mai ușor decât să te căsătorești în ea” potrivit People.

Fratele Dianei a continuat să vorbească despre femeile care au ajuns în Familia Regală prin căsătorie.

„Dacă te uiți la soțiile celor care s-au căsătorit în familia regală, este greu. Este un mod de a gândi foarte specific” a spus el.

Declarațiile au fost făcute în contextul discuției despre presiunile pe care Diana le-a resimțit după căsătoria cu Prințul Charles, în 1981.

În timpul conversației, Meghan Markle și Kate Middleton nu au fost menționate nominal, deși afirmațiile lui Spencer au fost făcute într-un context în care ambele s-au căsătorit în familia regală.

Charles Spencer, despre atenția presei asupra Dianei și a lui Harry și Meghan

Spencer a făcut recent și o paralelă între modul în care presa a urmărit-o pe sora sa și atenția acordată Prințului Harry și lui Meghan Markle. Într-o declarație pentru BBC News, el a spus că experiențele acestora îi amintesc de situația prin care a trecut Diana.

„Dacă te uiți la un articol dintr-un tabloid despre Diana sau despre cuplul despre care vorbești, Harry și Meghan, pot fi foarte, foarte neplăcute”, a spus Spencer. „Cred că ar fi foarte bine ca oamenii să învețe din exemplul Dianei.”

În cadrul aceleiași discuții de la New York, Spencer a revenit și la controversa legată de o afirmație pe care susține că Regele Charles ar fi făcut-o după moartea Dianei. Palatul Buckingham a transmis anterior că durerea provocată de pierderea unei rude poate influența memoria și modul în care sunt rememorate anumite evenimente.

Spencer și-a apărat însă în continuare versiunea. „A avut ocazia să nu spună nimic sau să nege, și nu a făcut niciuna dintre aceste lucruri. Nu a spus că nu a spus asta”, a declarat el.

Când Tina Brown a fost de acord că Palatul a pus afirmația sa pe seama „durerii fraterne”, Spencer a replicat: „Ei bine, asta se numește gaslighting”, afirmație care a fost întâmpinată cu aplauze de public.

La finalul conversației, când Brown l-a întrebat ce crede că ar fi fost Diana dacă nu s-ar fi căsătorit cu moștenitorul tronului, Charles Spencer a răspuns simplu: „Fericită”.

Ghid de cumpărături

alexandra stan si stefan oprea
VideoAlexandra Stan, dezvăluiri despre problemele de sănătate de după naștere. „Am început să simt că mi se scurge viața din mine” Vedete românești
Horoscop, foto Shutterstock jpg
Lovitură de teatru pentru aceste zodii! Universul le dă planurile peste cap Vedete românești
image
„De mâine, o să mă ocup de jurnaliști”. Cristian Andrei, amenințări după dezvăluirile despre acuzațiile de hărțuire: „Încep cu Luiza Popovici” adevarul.ro
image
Putin ar fi călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri adevarul.ro

Parteneri

image
Ramona Păun, însărcinată pentru prima oară la 40 de ani cu nepotul celebrului actor www.fanatik.ro
image
Leguma care nu lipseşte de pe masa românilor de Sărbători. Cultivată în România, chiar şi iarna observatornews.ro
image
România a avut o insulă pe Dunăre care a dispărut sub ape. Ada Kaleh a fost locuită secole întregi și atrăgea turiști din toată Europa www.antena3.ro
image
Sorin Grindeanu, pregătit să își asume funcția de premier, cu o singură condiție. „Negociem cu toată lumea”. „Nu văd o soluție în alegerile anticipate” www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Afacerea de 24 de milioane de euro a lui Gigi Becali, blocată fiindcă România nu are guvern! Cum a votat acesta în Parlament as.ro
image
Întrebarea la care să nu răspunzi când ești oprit de Poliție în trafic. Ce recomandă un avocat șoferilor playtech.ro
image
România U21, eliminată de Finlanda U21 în drumul spre EURO 2027. Nordicii se bat cu Spania U21 pentru locul 1 www.fanatik.ro
image
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină părinți! www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regele Felipe și Regina Letizia ai Spaniei au creat o atmosferă de basm pentru soții Macron. Ce dineu de stat select a fost organizat! okmagazine.ro
image
Tom Cruise e complet vrăjit de Prințesa Kate, i-a căzut cu tronc! Nu doar că a luat-o de mână, dar îl invidiază fățiș pe Prințul William okmagazine.ro
image
#Istoria Filmului
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză” historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce rost are, de fapt, sexul? Răspunsuri la o întrebare veche de când lumea historia.ro
valerie lungu si amma ei, victoria lungu jpg
Victoria Lungu rupe tăcerea despre nunta fiicei sale, Valerie, cu Alex Gîlcă: „Mi se pare corect” Vedete românești
Horoscop, foto Shutterstock jpg
Lovitură de teatru pentru aceste zodii! Universul le dă planurile peste cap Vedete românești
Theo Rose (1) jpg
Theo Rose, avertisment pentru femei: „E bine să pleci și să nu aștepți” Vedete românești
Tudor Chirilă Facebook jpg
Tudor Chirilă, cu bicicleta prin București. Cât a făcut de la Hala Traian până la Aviatorilor: „E rău” Vedete românești
Melek Minca jpg
Melek Mincă, în culmea fericirii! Și-a recuperat contul cu 2,4 milioane de urmăritori: „Nu cred așa ceva” Vedete românești
alexandra stan si stefan oprea
VideoAlexandra Stan, dezvăluiri despre problemele de sănătate de după naștere. „Am început să simt că mi se scurge viața din mine” Vedete românești
Anca Serea și fiica sa la Milano jpg
Anca Serea, cu inima frântă după ce și-a lăsat fiica la Milano. „E greu să pleci de lângă copilul tău” Vedete românești
Adela Popescu jpg
S-a pierdut! Adela Popescu le cere ajutorul fanilor: „Dacă îl vedeți pe undeva...” Vedete românești
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani actualitate.net