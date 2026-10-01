AnimaWings suspendă toate zborurile după ce și-a cerut insolvența. Ce urmează pentru compania românească

Compania aeriană AnimaWings a anunțat joi suspendarea temporară a tuturor zborurilor, la doar o zi după ce a inițiat procedura de reorganizare judiciară. Măsura vine ca o încercare de a se proteja de creditori, de a-și restructura datoriile și de a reconfigura un plan de zbor sustenabil, în contextul unor probleme tehnice majore și al unui climat economic dificil.

AnimaWings suspendă toate zborurile Foto: arhivă

Motivația din spatele deciziei companiei AnimaWings

Conducerea AnimaWings explică faptul că situația actuală este rezultatul unui cumul de factori. Problemele tehnice repetate ale flotei au scos aeronavele din uz, generând întârzieri și anulări în lanț. Aceste defecțiuni au afectat disponibilitatea avioanelor și au perturbat activitatea operațională, comercială și financiară.

Compania precizează că, într-un interval scurt, defecțiunile au produs „efecte succesive” asupra întregii activități, creând un blocaj operațional care a necesitat intervenție imediată.

„Zborurile sunt suspendate temporar până la reorganizarea planurilor de zbor. Prioritatea noastră în acest moment este informarea pasagerilor și minimizarea impactului asupra acestora”, au transmis reprezentanții companiei.

La dificultățile tehnice s-au adăugat presiunile macroeconomice. Reducerea puterii de cumpărare, instabilitatea politică prelungită și creșterea costurilor asociate petrolului au amplificat presiunea asupra companiei.

Costurile de operare din industria aviatică au crescut la nivel global, iar AnimaWings a ajuns în situația în care structura financiară a devenit „temporar blocată”, potrivit Observator News.

Prin reorganizarea judiciară, compania speră să obțină protecția legală necesară pentru a-și restructura obligațiile și a continua activitatea într-un format adaptat.

Zboruri operate cu o flotă redusă

În perioada următoare, programul de zbor va fi ajustat în funcție de capacitatea operațională disponibilă. AnimaWings va continua să opereze cu cele două aeronave Airbus A320 rămase funcționale, însă capacitatea redusă poate duce la modificări ale programului, inclusiv reprogramări sau anulări punctuale.

Compania avertizează că, în următoarele zile, sunt posibile schimbări frecvente ale orarului de zbor. Pasagerii afectați vor fi informați direct, prin datele de contact asociate rezervărilor, iar pentru cursele care nu vor mai putea fi operate vor fi oferite soluții alternative sau rambursări.

AnimaWings anticipează un volum ridicat de solicitări către serviciul de Customer Support. Timpul de răspuns poate fi mai mare decât în mod obișnuit, iar cererile vor fi prioritizate în funcție de proximitatea datei de călătorie, cu accent pe pasagerii care urmează să zboare în perioada imediat următoare.

Declarația CEO-ului Marius Pandel: „Este o decizie dificilă, dar necesară”

Directorul general al companiei, Marius Pandel, a explicat că reorganizarea judiciară este singura soluție pentru a proteja activitatea și viitorul AnimaWings.

„Este o decizie dificilă, dar necesară pentru a proteja ceea ce am construit în ultimii ani și, mai ales, pentru a putea continua. Problemele tehnice repetate ale flotei au produs într-un timp relativ scurt efecte în lanț asupra întregii noastre activități, într-un context economic care a amplificat suplimentar această presiune. Am ales să acționăm responsabil și să accesăm cadrul legal care ne permite să protejăm compania, operațiunile și perspectiva AnimaWings”.

Compania va lucra, în cadrul procedurii de reorganizare judiciară, la stabilizarea structurii financiare, restructurarea obligațiilor și identificarea soluțiilor operaționale necesare pentru continuarea activității. AnimaWings promite comunicare transparentă și actualizări constante privind evoluția situației și programul de zbor.

„Prioritatea rămâne aceeași: protejarea pasagerilor, continuarea operațiunilor și construirea unei soluții sustenabile pentru viitorul AnimaWings”, au transmis reprezentanții companiei.