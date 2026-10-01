 Castel de poveste din Iași, scos la vânzare pentru 750.000 de euro. Are aproape 300 de ani și 4,23 hectare de teren
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Castel de poveste din Iași, scos la vânzare pentru 750.000 de euro. Are aproape 300 de ani și 4,23 hectare de teren

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O proprietate istorică superbă este scoasă la vânzare în Iași. Este vorba despre Castelul Cantacuzino-Ghica din Deleni, care, cândva, a aparținut uneia dintre cele mai faimoase familii boierești din Moldova.

Castelul a fost construit în 1730
Castelul a fost construit în 1730 Foto: sothebysrealty.com

Castelul de poveste a fost ridicat tocmai în anul 1730, iar cei care sunt interesați de această proprietate vor trebui să scoată din buzunar suma de 750.000 de euro. Acest preț deja a fost redus cu 50.000 de euro, iar alături de clădire vine și un teren de 4,23 hectare.

Această proprietate din Iași este un monument istoric de clasa A, iar persoana care va cumpăra castelul va beneficia și de parcul și de clădirile anexe ale acestuia. Romania Sotheby’s International Realty spune că, după restaurare, proprietatea poate servi ca reședință privată, centru de sănătate și SPA sau chiar și ca destinație de hospitalitate.

Castelul costă 750.000 de euro

Clădirea actuală a fost ridicată în 1730, în locul uneia chiar mai vechi și a aparținut, inițial, familiei Cantacuzino-Deleanu. Apoi, în 1778, Maria Cantacuzino s-a căsătorit cu logofătul Constantin Ghica. Astfel, domeniul și castelul au intrat în patrimoniul familiei Ghica, iar din acest mariaj a apărut ramura Ghica-Deleni.

În ziua de astăzi, castelul poartă numele celor două familii care i-au marcat istoria, Cantacuzino și Ghica. Între 1944 și 1946, în castel au fost staționate trupe sovietice, iar după ce regimul comunist a preluat puterea, castelul a fost folosit drept cămin cultural, iar apoi ca preventoriu pentru TBC pentru copii.

A fost construit în anul 1730

Proprietatea scoasă acum la vânzare are 4,23 hectare, iar după ce va fi restaurat, castelul poate servi atât ca reședință privată, cât și ca un centru de hospitalitate. Prețul de vânzare al castelului este de 750.000 de euro, un preț deja redus cu nu mai puțin de 50.000 de euro.

Acest castel superb din Iași a fost construit în anul 1730, pe locul unei clădiri chiar și mai vechi. În plus, clădirea este un monument istoric de clasa A.

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